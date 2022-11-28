Bận rộn trùng tu nhan sắc sau sinh, một hôm trở về nhà, tôi chết đứng khi thấy chồng đang âu yếm chị giúp việc béo tròn, chân tập tễnh

Tâm sự 28/11/2022 19:07

Một hôm, tôi về nhà sớm hơn bình thường, nhà cửa vắng tanh, tôi đi lên tầng 3 thì thấy chồng đang phụ chị Hoa phơi áo quần ở ban công. Có chết tôi cũng không ngờ chồng tôi lại ngoại tình với chị giúp việc già.

Vợ chồng lấy nhau được 3 năm và có một con gái lên 1 tuổi. Chồng tôi làm việc ở ngân hàng còn tôi là giáo viên dạy tiếng Anh cho trung tâm ngoại ngữ. Trước đây, tôi có vóc dáng cân đối, gọn gàng nhưng từ khi sinh con, tôi tăng cân mất kiểm soát.

Với dáng vẻ sồ sề, tôi rất tự ti khi diện áo quần và đi ra ngoài cùng chồng. Mặc dù chồng luôn động viên, chỉ cần có sức khỏe để làm việc và nuôi con chứ cần gì đẹp. Sau thời gian nghỉ thai sản, tôi trở lại công việc và rất bận rộn nên không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc bản thân.

Trong một lần gặp lại nhóm bạn thân thời đại học, tôi mới giật mình khi ai cũng trẻ trung xinh đẹp còn mình như một bà già nhếch nhác luộm thuộm. Mấy đứa bạn cũng khuyên tôi cần phải thay đổi, đừng viện cớ con nhỏ mà bỏ bê bản thân mình.

Bình thường, khi đi làm, tôi gửi con cho bà ngoại nên sau giờ tan tầm, tôi phải vội vàng về đón con rồi trở về nhà lo dọn dẹp cơm nước. Các bạn khuyên tôi nên thuê hẳn một người giúp việc vừa chăm con vừa lo việc nhà mới có thời gian rãnh rỗi.

Bận rộn trùng tu nhan sắc sau sinh, một hôm trở về nhà, tôi chết đứng khi thấy chồng đang âu yếm chị giúp việc béo tròn, chân tập tễnh - Ảnh 1

 

Chịu khó tốn tiền một vài năm rồi đến lúc con đi nhà trẻ sẽ đỡ vất vả hơn. Nhờ người ở quê giới thiệu, tôi tìm được một chị giúp việc tên Hoa luống tuổi, có tật ở chân nhưng nhìn sạch sẽ, thật thà. Chị Hoa hơn vợ chồng tôi 8 tuổi, từng có gia đình nhưng chồng con mất trong một vụ tai nạn nên hiện tại chị sống một mình.

Từ ngày có chị Hoa, tôi nhàn rỗi hẳn, con cái nhà cửa đã có người lo lắng. Vợ chồng tôi đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn, con cái nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Chồng tôi cũng thường xuyên về nhà ăn cơm vì chị Hoa nấu ăn rất ngon. Tôi bắt đầu thực hiện việc giảm cân, chăm chút lại nhan sắc. 

Cách đây hai tháng, nghe bạn tư vấn, tôi đăng ký gói thẩm mỹ vùng kín để cải thiện tình trạng chăn gối sau khi sinh. Tất nhiên tôi giấu chồng chuyện này vì muốn làm anh bất ngờ.

Sau khi làm phẫu thuật, tôi phải kiêng cữ chuyện quan hệ vợ chồng một thời gian. Từ đó, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, ít nói chuyện với nhau, tôi tìm niềm vui với những cuộc gặp gỡ bạn bè liên miên. Tôi thường ra khỏi nhà từ sớm và về nhà muộn để tránh gặp mặt chồng.

Bận rộn trùng tu nhan sắc sau sinh, một hôm trở về nhà, tôi chết đứng khi thấy chồng đang âu yếm chị giúp việc béo tròn, chân tập tễnh - Ảnh 2

Một hôm, tôi về nhà sớm hơn bình thường, nhà cửa vắng tanh, con gái đang ngủ trong phòng. Tôi đi lên tầng 3 thì thấy chồng đang phụ chị Hoa phơi áo quần ở ban công. Nhìn phía sau, hai người đang mải mê nói chuyện, cách xưng hô khác hẳn ngày thường.

Tiếng chồng tôi nói nhẹ nhàng: "Hoa vẫn quyết định vậy à, tôi thấy việc đó có ảnh hưởng gì đâu, không ai biết là được mà". Chị Hoa im lặng, một lát sau mới trả lời: "Thôi Hùng à, tôi thấy tội lỗi lắm, tháng sau là tôi xin nghỉ chứ ở gần nhau thế này lại không hay".

Chồng tôi tiếp: "Tôi chỉ thích kiểu người như Hoa, dáng tròn trĩnh phúc hậu chứ cứ gầy trơ xương lại dùng đồ giả nữa thì chán lắm". Chị Hoa ấp úng: "Hùng nói vậy mà cô ấy nghe được thì chết, bao nhiêu công sức mới có dáng người mẫu như thế đó".

Chồng tôi bất ngờ ôm chặt chị Hoa từ phía sau mơn trớn ngay trên sân thượng, tay anh mò mẫm thì thào: "Sợ gì, phải đầy đặn như thế này nè, mới thích chứ". Hai người đang mải mê quấn quýt còn tôi đứng trân, cổ họng nghẹn đắng. Đến lúc, chị Hoa quay lại nhìn thấy tôi mới hốt hoảng buông chồng tôi ra.

Ngay tối hôm đó, chị Hoa thu xếp đồ đạc để về quê, thú nhận đã đi quá giới hạn với chồng tôi một lần và cầu xin tôi đừng nói với ai, nếu không chị không thể nào sống được. Còn chồng tôi không một chút hối lỗi, còn trách móc tôi ham làm đẹp, bỏ bê chồng con. 

Nhìn dáng đi tập tễnh, thân hình mập tròn của người giúp việc bước ra khỏi cổng, lòng tôi trống rỗng. Tôi muốn khóc mà nước mắt không rơi, không biết cuộc hôn nhân của tôi sẽ đi đâu về đâu sau biến cố này…

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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