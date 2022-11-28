Đêm tân hôn, phát hiện vợ không còn trinh tiết, tôi như điên dại đuổi cô ra khỏi nhà, hôm sau đến nhà nhà cô ấy, tôi thông báo 1 chuyện khiến cô suy sụp

Tâm sự 28/11/2022 10:04

Hình tượng tốt đẹp của cô ấy trong tôi sụp đổ ngay lập tức. Tôi không thể dung thứ cho một người phụ nữ như vậy và đuổi cô ấy ra khỏi nhà trong cơn tức giận. Cô ấy dọn đồ đạc về nhà đẻ của mình.

Tên tôi là Đông, 27 tuổi. Tôi và vợ gặp nhau trong một buổi hẹn hò giấu mặt. Ấn tượng đầu tiên mà vợ tạo cho tôi là rất hiền lành và chân chất, ăn nói rất nhẹ nhàng. Tôi nghĩ điều này rất tốt vì tôi không thích kiểu con gái quá nóng bỏng hay cá tính, một cô gái dịu dàng như vậy chắc hẳn sẽ rụt rè, đoan chính nên rất có hảo cảm.

Yêu cô ấy hai năm, cho tới bây giờ cũng chỉ mới nắm tay đi dạo phố, chưa từng làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Cô ấy rất ngoan và nghe lời tôi. Chúng tôi đính hôn vào năm ngoái và đã chọn được ngày tốt để kết hôn. Cô ấy muốn kết hôn xong thì đi tuần trăng mật xa một chút, tôi nghĩ thế thì hơi xa hoa quá, tổ chức kiểu đám cưới truyền thống thì tốt hơn, làm đầy đủ các nghi lễ cần thiết là được. Ngày cưới, lúc động phòng tôi mới phát hiện vợ không phải là gái trinh.

Đêm tân hôn, phát hiện vợ không còn trinh tiết, tôi như điên dại đuổi cô ra khỏi nhà, hôm sau đến nhà nhà cô ấy, tôi thông báo 1 chuyện khiến cô suy sụp - Ảnh 1

Tôi không thể dung thứ cho một người phụ nữ như vậy và đuổi cô ấy ra khỏi nhà trong cơn tức giận. Cô ấy dọn đồ đạc về nhà đẻ của mình. 

Bố mẹ khuyên tôi không nên lỗ mãng như vậy, miễn là vợ tôi yêu tôi thật lòng thì đừng bận tâm quá chuyện quá khứ của cô ấy. Nhưng nghĩ thế nào tôi cũng không chấp nhận được, tôi nghĩ cô ấy là người không biết bảo vệ bản thân, không biết yêu chính mình. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, hơn nữa cho rằng lỗi là do vợ nên muốn đến nhà gái một chuyến để xin lại tiền quà cưới. Ngày hôm sau, tôi lái xe đến nhà vợ để bàn bạc chuyện này.

Vợ thấy tôi đến tưởng là đến đón về nhà nên mừng rỡ nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy tôi. Nhưng tôi đẩy cô ấy ra, vào nói chuyện ly hôn, đòi lại tiền quà cáp đã cho trước đó. Không ngờ bố mẹ vợ nói một đồng cũng không trả lại. Nghe xong tôi ức lắm nên cãi nhau với nhà vợ một trận tưng bừng, khiến cả xóm nhà vợ náo nhiệt một phen.

Mọi người nghĩ tôi nên làm thế nào để lấy lại tiền của mình?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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