Bỏ ngoài tai những lời soi mói, tôi kiên quyết lấy người con gái được gắn mác 'gái hư' về làm vợ, sau kết hôn, tôi như bàng hoàng sụp đổ vì ‘vỡ mộng’

Tâm sự 30/11/2022 14:35

Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn sau khi gặp em – người bị gắn mác gái hư. Đôi khi tôi nghĩ rằng nếu mình không lấy em mà chịu an phận với một cô gái ngoan hiền thì đã khác.

Em xinh đẹp, n.óng b.ỏng và luôn biết cách lấy lòng đàn ông. Em đâu biết rằng chính sự cá tính, nổi loạn của em đã khiến tôi “say nắng” ngay ở lần đầu tiếp xúc. Tôi nghe bạn thân nói em là tiểu thư của một gia đình giàu có tiếng nhưng vì bố mẹ lục đục nên hay đến quán bar chơi. Bạn thân cảnh báo tôi: "Bông hồng đẹp nhưng lại có gai, mày tính chuyện chơi bời thì được chứ đừng lấn sâu vào nó là phức tạp đấy".

Thời gian sau, tôi đã phải rất cố gắng để em chú ý đến mình. Tôi không chỉ yêu mà còn thương cảm và muốn kéo em ra khỏi cuộc sống hiện tại. Tôi âm thầm chờ em ở phía ngoài quán bar và đưa đón gần một năm liền mới khiến cô ấy rung động. Nhiều đứa bạn thân nói tôi ngu ngốc, bị em bỏ “bùa mê thuốc lú” mới như vậy. 

Tôi chấp nhận mọi tật xấu và chiều em hết mức chỉ với một điệu kiện: được ở bên cạnh người con gái ấy. Dù cuối cùng cũng được người con gái ấy chấp nhận tình cảm nhưng tôi luôn sợ bị người khác cướp mất em. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn và được em đồng ý.

Bỏ ngoài tai những lời soi mói, tôi kiên quyết lấy người con gái được gắn mác 'gái hư' về làm vợ, sau kết hôn, tôi như bàng hoàng sụp đổ vì ‘vỡ mộng’ - Ảnh 1

Sau đám cưới, chúng tôi chuyển ra sống ở một căn hộ chung cư đã mua trước đó. Cuộc sống hôn nhân kéo con người ta dần suy nghĩ thực tế hơn và tôi cũng vậy. Tôi đã sai khi tưởng rằng em sẽ từ gái hư để trở thành một người vợ hiền. Vợ tôi không biết nấu một món ăn cho ra hồn ngoài việc úp mỳ tôm. Mọi công việc nhà tôi phải làm tất tần tật.

Biết mình không cầm cự được lâu nên tôi đã thuê thêm người giúp việc. Khi công việc nhà đã được giải quyết, vợ tôi lại chuyển sang “ghen bóng ghen gió” chồng tòm tem với ô – sin. Do đó, người giúp việc nào làm lâu thì cũng được hai tháng còn ít thì trụ được nửa tháng là cùng.

Điều duy nhất mà vợ tôi làm tốt đó là ăn diện. Nhưng tôi không thích ánh mắt “hau háu” của những người đàn ông lạ nhìn vào chỗ nhạy cảm của vợ mình. Tôi có cảm giác vợ mình nhiều khi cố phô ra cho thiên hạ thấy. Cũng chỉ về việc ăn mặc mà tôi và vợ nhiều lần cãi nhau. Khi “chiến tranh lạnh” nổ ra thì người luôn phải nhún nhường là tôi.

Bỏ ngoài tai những lời soi mói, tôi kiên quyết lấy người con gái được gắn mác 'gái hư' về làm vợ, sau kết hôn, tôi như bàng hoàng sụp đổ vì ‘vỡ mộng’ - Ảnh 2

Vợ đẹp thật nhưng nhiều khi tôi cũng phải “chào thua” với đòi hỏi quá nhiều của cô ấy lúc ở trên giường. Không thể phủ nhận vợ tôi rất có kỹ thuật chiều chồng. Nhưng đôi khi “chuyện ấy” bị lệch pha cũng khiến cuộc sống của vợ chồng tôi không được hạnh phúc.

Những mâu thuẫn với vợ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và hối hận. Đôi khi tôi nghĩ rằng nếu mình không lấy em mà chịu an phận với một cô gái ngoan hiền thì đã khác. Tôi phải làm sao để thay đổi vợ mình bây giờ?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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