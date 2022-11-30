Ly hôn mới phát hiện có thai, muốn gây bất ngờ cho chồng cũ tôi bí mật tìm đến nhà, nào ngờ bà hàng xóm nói 1 câu khiến tôi sững sờ phát hiện ra sự thật về người chồng tệ bạc

Kết hôn với chồng cũ, Hoa không một xu dính túi, thậm chí anh ta còn không trả nổi tiền ăn để cải thiện cuộc sống cho cô. Tiền đều là Hoa xin trợ cấp từ nhà đẻ, nhưng cô chưa từng kêu ca thiệt thòi, dù sao kết hôn với người này là chính cô cam tâm tình nguyện, phải chịu khổ chịu tội, cô đều sẽ chấp nhận.

Hoa và chồng cũ là bạn bè giới thiệu mà quen nhau, Lúc đó Hoa là một cô gái rất trầm, rất nhút nhát. Chồng cũ lại là người dẻo miệng, biết cách nói chuyện. Khi hai người ở bên nhau, chồng cũ rất giỏi làm Hoa cười, khiến cô rất hạnh phúc. Thời gian trôi qua, cùng với sự vun vào của bạn bè, hai người thực sự đến với nhau.

Sau đó chồng cũ thấy bạn anh ta làm ăn kiếm được nhiều tiền nên cũng muốn thử kinh doanh một phen nhưng lại không có vốn. Vẫn là Hoa phải lấy của hồi môn, cộng thêm hỏi xin bố mẹ mẹ đẻ thêm mới gom đủ tiền vốn cho chồng cũ.

Nhưng sau khi có tiền, chồng cũ hoàn toàn thay đổi. Đầu óc anh ta vốn thông minh, nhanh nhạy, hơn nữa lại có người dẫn dắt nên việc làm ăn phát triển tốt, chẳng bao lâu đã kiếm đủ trả hết số tiền vốn mượn của bố mẹ vợ. Ngày càng giàu có nhưng cuộc sống cũng trở nên không còn yên tình như trước.

Chồng cũ cũng nhẫn tâm hơn, anh ta trực tiếp đề nghị ly hôn với Hoa, lý do đưa ra bất ngờ là vì kết hôn quá lâu mà vợ chồng chưa có con, anh ta không chịu được miệng đời và ánh nhìn khác thường của bạn bè. Chồng cũ nói xong, Hoa rấm rứt khóc, không ngờ lúc trước mình đã đánh đổi rất nhiều để lấy người chồng này, giờ lại bị anh ta đối xử như vậy.

Trong cơn giận dữ, Hoa đồng ý ly hôn, bực bội dọn hành lý rời khỏi nhà. Sau ly hôn, Hoa sống ở nhà mẹ đẻ. Nhưng sau đó không lâu, cô bất ngờ phát hiện mình có bầu. Điều này khiến Hoa bùng nổ hạnh phúc. Cô bị chồng ly hôn là bởi hai người không có con, bây giờ cô mang thai rồi, cũng có lý do để tái hôn với chồng cũ.

Thời gian đầu mang thai, sự phát triển của thai nhi chưa ổn định nên Hoa chờ đến khi đứa trẻ phát triển tương đối rồi mới quyết định đến gặp chồng cũ. Như vậy cũng có thể cho anh ta một bất ngờ lớn. Đúng như dự định, sang tháng thứ 7 của thai kỳ, Hoa ôm hết dũng khí, vác bụng bầu đến nhà chồng cũ. Đứng trước cửa nhà chồng cũ, tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc của một gia đình 3 người, khóe miệng Hoa không khỏi nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Đúng lúc này, thím hàng xóm nhà đối diện nhìn thấy Hoa, nhiệt tình chào hỏi cô.

Thím hàng xóm lại nhìn Hoa một lượt, ý cười trên mặt tắt ngay lập tức vội vàng hỏi: “Đứa nhỏ này là của chồng cũ con?” Hoa đáp: “Vâng, sau ly hôn con mới phát hiện dính bầu rồi”. Thím hàng xóm sắc mặt kinh hãi, vội vã kéo Hoa sang bên cạnh, thì thầm: “Không phải thím muốn xen vào chuyện của con đâu. Nhưng chồng cũ của con đã sống chung với phụ nữ khác mấy tháng rồi. Không kèn không trống gì nhưng bụng lớn lắm, còn lớn hơn cả của con. Ngày cậu ta dẫn cô đó về, thím còn nói: “Chờ ngày uống rượu mừng của hai đứa”.

Nghe thím hàng xóm nói xong, Hoa lập tức sững sờ tại chỗ. Chồng cũ đã sống với một người phụ nữ khác và bụng còn lớn hơn cô, điều đó chứng tỏ khi hai người chưa ly hôn, anh ta đã ngoại tình rồi.

Cảm ơn thím hàng xóm xong, Hoa “hồn bay phách lạc” trở về nhà mẹ đẻ. Mẹ cô sau khi biết chuyện này không trách cứ con gái, ngược lại trước tiên an ủi cô, nói: “Con gái, hãy suy nghĩ thật kỹ con đường sau này nên đi. Thế nào thì mẹ cũng sẽ tôn trọng quyết định của con!”

Cuối cùng Hoa quyết định sẽ vẫn sinh con, dù sao con cô không có tội tình gì, sự xuất hiện của đứa trẻ trên đời luôn là một món quà. Dù biết con đường tiếp theo sẽ rất gian nan, nhưng chỉ cần có bố mẹ yêu thương mình và thiên thần nhỏ cô sắp sinh, chắc chắn Hoa sẽ đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.