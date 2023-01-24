Sau ca sinh mổ ngày thứ 3, tôi nằm bất động đau đớn, đang mơ màng thì nghe tiếng chồng cũ, tôi giật mình khi thấy người nằm ở giường bên

Tâm sự 24/01/2023 16:27

Ôi, tôi không thể tin mình lại có ngày này, đến lúc sinh con ở bệnh viện cũng gặp lại anh, cuộc gặp đầy trớ trêu.

Chồng cũ hơn tôi 3 tuổi, hai đứa quen nhau qua mạng xã hội khi còn học đại học. Sau gần một năm miệt mài nhắn tin qua lại thì chúng tôi mới chính thức yêu nhau. Quãng thời gian yêu đương rất êm đềm và đẹp đẽ, anh là người có trách nhiệm và khá tự lập, hai bên gia đình cũng không phản đối chúng tôi đến với nhau.

Sau khi ra trường, anh làm việc ở một công ty khá lớn với mức lương ổn. Còn tôi xin được vào công ty nước ngoài nên lương nhỉnh hơn anh đôi chút. Khi công việc ổn định, chúng tôi tiến tới hôn nhân.

Cưới nhau gần một năm mà tôi mãi không có tin vui. Ai hỏi tôi chỉ bảo vì hai đứa con trẻ, chưa muốn có con nhưng thật ra bản thân tôi cũng rất lo, không hiểu tại sao mãi mà bụng không có động tĩnh gì. Sau đó hai vợ chồng tôi quyết định đi khám để chắc chắn hơn, xem nguyên nhân là ở đâu. Quả nhiên, vấn đề nằm ở tôi.

Biết chuyện, anh luôn động viên, quan tâm và yêu thương tôi nhiều hơn. Thấy anh như vậy, tôi cũng tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. Tôi bắt đầu ăn uống sinh hoạt một cách khoa học, uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ nhưng sau hơn một năm cố gắng, tôi vẫn không có dấu hiệu bầu.

Áp lực công việc rồi gia đình khiến tôi nản lòng nhưng cũng may luôn có anh bên cạnh. Anh động viên, khuyên tôi con cái là lộc trời cho đừng suy nghĩ gì nhiều, tâm lý phải thoải mái thì mới dễ có thai. Nghe cũng đúng nên tôi không nghĩ nhiều nữa.

Sau ca sinh mổ ngày thứ 3, tôi nằm bất động đau đớn, đang mơ màng thì nghe tiếng chồng cũ, tôi giật mình khi thấy người nằm ở giường bên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bẵng đi một thời gian, chợt nhớ ra sắp đến ngày giỗ ông nội mà cũng lâu chưa về quê nên tôi quyết định xin nghỉ phép một tuần để về quê chơi cho khuây khỏa. Về nhà được 2 hôm, hai mẹ con ngồi tâm sự, mẹ có nhắc đến chuyện con cái làm tôi chợt nhớ ra mình đã trễ kinh hơn một tuần rồi. Định để vài hôm nữa cho chắc chắn nhưng vì quá nôn nóng nên tôi đi mua que về thử. Và khi thấy que hiện lên 2 vạch, tôi đã ôm mẹ khóc như một đứa trẻ vì vui sướng.

Định cầm điện thoại báo tin vui cho anh, nhưng thiết nghĩ chuyện quan trọng thế này không thể nói qua điện thoại được nên tôi xin phép bố mẹ quay trở lại thành phố để trực tiếp nói với chồng. Trên đường đi, tôi vừa khóc vừa cười, ôm bụng tưởng tượng ra cảnh anh sẽ vui sướng, hạnh phúc như thế nào khi hay tin tôi mang thai.

Chuyện tôi quay về nhà sớm hơn so với dự định, tôi không nói cho chồng biết để tạo bất ngờ cho anh. Song, người bất ngờ hơn lại là tôi.

Sau ca sinh mổ ngày thứ 3, tôi nằm bất động đau đớn, đang mơ màng thì nghe tiếng chồng cũ, tôi giật mình khi thấy người nằm ở giường bên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa bước vào phòng, tôi thấy anh đang nằm ngủ trên giường. Đang định tiến tới lay chồng dậy báo tin vui thì bỗng một người phụ nữ lạ mặt bước ra từ nhà tắm. Cô ta mặc đồ ngủ của tôi. Không thể ngờ rằng người chồng bấy lâu nay tôi tin tưởng lại phản bội tôi như thế. Tôi gào khóc, la hét lên, anh ta vội vàng bật dậy mặc lại đồ, miệng liên tục nói xin lỗi.

Thì ra, anh ta ngoại tình vì tôi không sinh được con cho anh. Mặc dù lúc đó đã có thai nhưng vì không chấp nhận được việc bị phản bội nên tôi đã giấu anh chuyện này, thẳng thắn đề nghị ly hôn. Anh cũng không níu giữ. Sau khi ly hôn, tôi xin nghỉ việc rồi sắp xếp đồ đạc về quê với bố mẹ.

Tôi đã đắn đo rất nhiều việc có nên nói chuyện có bầu cho anh biết không, nhưng khi định nói ra, tôi lại thấy anh đăng ảnh ôm bụng người phụ nữ kia với dòng trạng thái: “Bố mong con từng ngày”. Thì ra cô ta đã có bầu, đứa con mà anh mong mỏi bao lâu nay. Tôi lại khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì thương con nhưng đồng thời hạ quyết tâm từ đây sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh ta.

 

Mới đó mà đã tới ngày sinh nở. Vì xác định sinh mổ nên đủ ngày là tôi sinh. Thật may, con trai tôi chào đời khỏe mạnh. Nhưng ngày thứ 3 sau sinh, khi đang nằm trong phòng bệnh, tôi luôn có cảm giác có ánh mắt luôn nhìn về phía mình nhưng do mệt quá nên tôi không quan tâm nhiều, ôm con ngủ luôn.

Trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng chồng cũ văng vẳng đâu đây. Giật mình tỉnh giấc, tôi ngỡ ngàng khi thấy giường bệnh cách tôi một giường có bóng dáng chồng cũ. Hóa ra tôi và cô nhân tình kia có bầu cùng lúc, oái oăm thế nào quê cô ta lại còn cùng huyện với tôi nữa chứ.

Thường thì sinh xong phải ở lại bệnh viện 5 hôm nhưng khi biết nằm cùng phòng bệnh với vợ mới của chồng cũ, tôi nhờ mẹ xin cho ra viện sớm. Vậy là chiều hôm ấy tôi xuất viện luôn để tránh chuyện không vui. Đến tối, có số lạ liên tục nhắn tin tới:

- Em lấy ai sao anh không biết? Sao con em hao hao giống anh hồi bé thế? Sao bác sĩ bảo em khó có bầu cơ mà? Hai đứa mình gặp nhau nói chuyện được không?

Chắc chắn là tin nhắn của chồng cũ rồi. Không biết phải làm sao nên từ hôm đó đến nay đã một tuần trôi qua, tôi vẫn im lặng. Biết làm như vậy là ích kỷ, nhưng thực sự tôi không muốn dính dáng gì tới người đàn ông ấy nữa. Tôi làm như vậy có đúng không?

Mẹ chồng đòi 3 triệu tiền phụng dưỡng mỗi tháng, tôi uất ức quá để rồi lúc dọn dẹp phía dưới giường, tôi sốc ngất vì cuốn sổ tiết kiệm trong chiếc gối cũ mèm

Mẹ chồng đòi 3 triệu tiền phụng dưỡng mỗi tháng, tôi uất ức quá để rồi lúc dọn dẹp phía dưới giường, tôi sốc ngất vì cuốn sổ tiết kiệm trong chiếc gối cũ mèm

Nghĩ mà phải chắt chiu tiền phụng dưỡng hàng tháng, tôi lại thêm phần gánh nặng không ngờ yêu cầu bất chợt của bà, nhưng...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả