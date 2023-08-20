Sau bao ngày xa cách, tôi tìm mọi cách để nối lại tình xưa với vợ cũ, lần ấy muốn qua đêm ở nhà em, nhưng khi cô ấy tụt khăn tắm xuống tôi chết sững không dám làm gì

Tâm sự 20/08/2023 05:24

Tôi và vợ cũng từng có 7 năm hôn nhân với hai mặt con. Chúng tôi quyết định ly hôn dù không có mâu thuẫn người thứ ba. Sau khi ly hôn được 2 năm thì tôi và vợ cũ nối lại tình xưa.

Sau 3 tháng qua lại thì tôi rủ vợ cũ qua đêm, cô ấy không từ chối. Dù từng là vợ chồng nhiều năm nhưng 2 năm ly hôn khiến tôi hào hứng mong chờ gần gũi với vợ cũ. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như tôi tưởng tượng.

Đêm đó, khi vợ cũ bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn trên người cô ấy tụt xuống, tôi sững người không thể chớp mắt. So với thời là vợ chồng, cơ thể cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Từng đường nét trên cơ thể nóng bỏng, đẹp mắt vô cùng. Vòng một và vòng ba của cô ấy căng đầy hơn trước rất nhiều.

Sau bao ngày xa cách, tôi tìm mọi cách để nối lại tình xưa với vợ cũ, lần ấy muốn qua đêm ở nhà em, nhưng khi cô ấy tụt khăn tắm xuống tôi chết sững không dám làm gì - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thay vì thấy hứng thú, tôi lại tụt cảm xúc không còn thấy rạo rực nữa. Nhìn qua thôi tôi đã biết cơ thể của vợ cũ đã đụng qua dao kéo. Tôi thật sự thấy thất vọng, tôi thích cơ thể cũ của cô ấy. Vì sao cô ấy phải chịu đau khổ đi phẫu thuật thẩm mỹ như thế? Tôi hỏi cô ấy lý do vì sao lại làm thế, hay vì bạn trai cũ muốn cô ấy như thế? Vợ tôi nói không phải, là do cô ấy muốn mình xinh đẹp hơn.

Tôi làm sao có thể tin, cô ấy đâu phải người thích làm đẹp như thế. Tôi cũng không ác cảm với việc cô ấy có bạn trai sau khi ly hôn với tôi. Nhưng tôi không thích phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ. Dù ngày trước cơ thể của vợ cũ sau khi sinh con xấu xí đi, tôi cũng không muốn cô ấy đi tu sửa nhan sắc. Tôi thích những gì tự nhiên.

Sau bao ngày xa cách, tôi tìm mọi cách để nối lại tình xưa với vợ cũ, lần ấy muốn qua đêm ở nhà em, nhưng khi cô ấy tụt khăn tắm xuống tôi chết sững không dám làm gì - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Suốt đêm hôm đó, tôi không hề chạm vào người vợ cũ. Tôi nói với cô ấy hay là đi tháo hết những thứ kia trên người ra đi? Nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý. Tôi không ngờ vì chuyện này mà chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể quay về bên nhau, cho con cái gia đình đủ đầy trở lại. Tôi vừa thương con, cũng muốn quay về với vợ cũ. Nhưng giờ tôi phải làm sao để cô ấy có thể trở về như ngay xưa đây?

Mới quen chưa bao lâu, tôi đã trải qua 1 đêm nồng cháy với gã trai nghèo rớt mồng tơi, nào ngờ đến sáng thì choáng váng đầu óc khi thấy thứ gã đánh rơi trên giường

Mới quen chưa bao lâu, tôi đã trải qua 1 đêm nồng cháy với gã trai nghèo rớt mồng tơi, nào ngờ đến sáng thì choáng váng đầu óc khi thấy thứ gã đánh rơi trên giường

Năm 20 tuổi, tôi từng trải qua 1 cuộc tình đầy đau khổ và cay đắng. Bị người yêu cũ lợi dụng chán chê rồi cắm sừng, từ đó, tôi không còn tin vào đàn ông nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 24 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt