Sau 5 năm chồng mất, tôi đứng tim khi thấy số dư tài khoản tăng vọt cùng lời nhắn nhủ của anh

Tâm sự 19/01/2026 22:23

5 năm sau ngày chồng qua đời, mẹ chồng đến nhà tôi vào đúng ngày giỗ của chồng. Bà gọi tôi vào để nói chuyện riêng. Ngập ngừng một hồi thì mẹ chồng nói chồng tôi gửi cho tôi 1 tỷ dưới tên của bà. Bà nói giờ tôi muốn làm ăn, đầu tư gì thì cứ dùng số tiền này.

Ngày chồng qua đời, trời đất trước mắt tôi như sụp đổ. Đây là người chồng yêu thương, chăm sóc tôi suốt nhiều năm. Giờ thì tôi phải tiễn anh đi vì căn bệnh hiểm nghèo.

Từ ngày sống cùng chồng, tôi khá thoải mái về vật chất, đâm ra có phần ỷ lại vào anh. Vì thế sau khi ngày chồng mất, tôi chật vật xoay sở với cuộc sống. Một mình nuôi con trai nhỏ, nhiều lúc tôi thấy mình không chống đỡ nổi.

Sau này là tháng ngày tôi một thân một mình, đối mặt với lời dụ dỗ của nhiều người đàn ông. Họ nói sẽ lo cho tôi và con, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra họ không thật lòng. Dù đã mấy năm sau khi mất chồng, tôi vẫn còn nhớ thương anh. Cứ vậy mà tôi tiếp tục cuộc sống không còn chồng bên cạnh. Trải qua khó khăn, tôi dần kiên cường hơn, cuộc sống của tôi và con cũng ổn định hơn.

Sau 5 năm chồng mất, tôi đứng tim khi thấy số dư tài khoản tăng vọt cùng lời nhắn nhủ của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 năm sau ngày chồng qua đời, mẹ chồng đến nhà tôi vào đúng ngày giỗ của chồng. Bà gọi tôi vào để nói chuyện riêng. Ngập ngừng một hồi thì mẹ chồng nói chồng tôi gửi cho tôi 1 tỷ dưới tên của bà. Bà nói giờ tôi muốn làm ăn, đầu tư gì thì cứ dùng số tiền này.

Tôi nghe thì ngỡ ngàng khó hiểu, vì chồng mất đã 5 năm, sao anh có thể gửi tiền cho tôi? Sau đó tôi mới nghe mẹ chồng nói hết ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra, chồng tôi trước khi mất đã mở một tài khoản tiết kiệm. Anh nói với mẹ rằng nếu 5 năm sau khi anh mất mà tôi vẫn một mình nuôi con, không sa ngã yêu đương thì hãy đưa số tiền này cho tôi.

Đúng như yêu cầu của anh, 5 năm qua tôi chỉ một lòng nuôi con, hỏi han chăm lo cho nhà chồng. Nhưng sau khi mẹ chồng ra về, tôi không khỏi ngẩn người xót xa. Sống với nhau bao năm, đến khi gần đất xa trời, chồng tôi vẫn không tin tưởng tôi yêu thương anh và con hết lòng. Anh cứ sợ sau khi mình mất thì tôi sẽ bỏ rơi con, nhanh chóng tìm kiếm tình yêu mới.

Anh chẳng nghĩ được việc sau khi mình mất thì tôi và con đã sống chật vật thế nào. Nếu ngay lúc đó tôi có số tiền này thì chẳng phải đã đỡ rất nhiều sao? Đến khi tôi có thể tự mình sống vững vàng thì mới nhận được tiền của chồng. Nhưng tôi cũng không thể từ chối số tiền này, chỉ là nghĩ mà buồn quá, chạnh lòng vô cùng.  

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Tôi nghĩ vợ chồng cần ngồi xuống nói chuyện về việc chi tiêu. Nhưng chẳng ngờ đến một ngày, tôi nghe tin chồng bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện. Khi tôi đến nơi thì được bác sĩ báo tin chồng đang nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong do vướng dây cáp nối giữa hai xe cẩu

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong do vướng dây cáp nối giữa hai xe cẩu

Đời sống 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Sau hôm nay, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/1/2026), 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/1/2026), 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/1/2026), Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Cuối ngày hôm nay (20/1/2026), Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sau 5 năm chồng mất, tôi đứng tim khi thấy số dư tài khoản tăng vọt cùng lời nhắn nhủ của anh

Sau 5 năm chồng mất, tôi đứng tim khi thấy số dư tài khoản tăng vọt cùng lời nhắn nhủ của anh

Tâm sự 7 giờ 42 phút trước
Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Tâm sự 7 giờ 53 phút trước
Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Tâm sự 8 giờ 3 phút trước
Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Tâm sự 8 giờ 7 phút trước
Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Tâm sự 8 giờ 16 phút trước
Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Tâm sự gia đình 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Đến đám cưới người yêu cũ "chúc phúc", tôi chỉ thì thầm một câu mà khiến cô dâu run rẩy, muốn hủy hôn ngay lập tức

Đến đám cưới người yêu cũ "chúc phúc", tôi chỉ thì thầm một câu mà khiến cô dâu run rẩy, muốn hủy hôn ngay lập tức

Bỏ mặc vợ nuôi 2 con tự kỷ, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận tột cùng

Bỏ mặc vợ nuôi 2 con tự kỷ, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận tột cùng