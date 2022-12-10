Sắp ly hôn, ‘chiều’ chồng cũ lần cuối, không ngờ sáng sớm tỉnh dậy, tôi gào khóc khi biết anh đã làm điều này

Tâm sự 10/12/2022 08:09

Tôi nào có biết, anh đã lên một kế hoạch sẵn ở đó khiến tôi vào tròng, làm xong điều này anh đã tuyên bố một sự thật kinh khủng.

Cách đây 2 tuần, vào ngày sinh nhật của tôi Hoàng làm 1 bữa tiệc riêng tư cho 2 vợ chồng, trong ánh nến lung linh, chút rượu nhẹ nhẹ Hoàng xin tôi "cho" anh 1 lần cuối.

Không biết ở đây có chị em nào giống tôi, lấy chồng rồi đánh mất cả bản thân luôn không? Tôi từng là cô gái nhiệt huyết, là học sinh giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ, cho tới khi tôi gặp Hoàng rồi yêu và lấy Hoàng. Đấy chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nếu được chọn lại, tôi sẽ không bao giờ để bản thân bước vào con đường này.

Tôi lấy chồng sớm, lúc về nhà Hoàng làm dâu chỉ vừa 20 tuổi, còn đang học năm 2 đại học. Lúc đó tôi làm bí thư đoàn trường còn Hoàng là cựu học sinh. Trong 1 lần Hoàng về trường làm hướng nghiệp sau tốt nghiệp cho anh chị năm cuối chúng tôi gặp nhau. Tựa như tình yêu sét đánh, tôi nhận lời yêu Hoàng chỉ sau 1 tháng, 3 tháng sau dọn về ở chung.

Còn nhỏ, chưa từng trải sự đời, tôi có bầu chỉ sau 2 tháng dọn về ở cùng nhau. Việc học dang dở, bố mẹ quay lưng, gia đình chồng hắt hủi nhưng tôi vẫn quyết sinh con vì tình yêu. Sau khi lấy nhau, tôi nghỉ học xin về làm công nhân gần nhà. Hoàng cũng mới ra trường, công việc chưa có tiến triển, lương tháng 6-7 triệu, 2 vợ chồng phải tằn tiện lắm mới đủ tiền ăn tiêu, để ra 1 khoản nhỏ để đi đẻ.

Sắp ly hôn, ‘chiều’ chồng cũ lần cuối, không ngờ sáng sớm tỉnh dậy, tôi gào khóc khi biết anh đã làm điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc sinh con tình trạng mâu thuẫn của tôi và Hoàng càng nhiều, không có tiền, không có công việc tôi gần như sống dựa vào đồng lương ít ỏi của Hoàng. Lẽ ra, nếu là người trưởng thành Hoàng sẽ hiểu cho tôi, 2 vợ chồng cùng vượt qua khó khăn. Nhưng Hoàng còn trẻ con, mỗi lần không được như ý, Hoàng liền mặt nặng mày nhẹ, mắng chửi tôi ăn bám... Cuối cùng, con trai chưa được 7 tháng tôi đã phải gửi về cho bà ngoại để xin việc làm. Từ bồi bàn, bán hàng rồi thành nhân viên kinh doanh... chưa có việc gì tôi chưa thử.

Ngày đi làm, tối về nấu ăn, phục vụ chồng như 1 ông vua, tôi chán ngán cuộc sống như vậy tới tận cổ. 4 năm sau khi kết hôn, tôi quyết định ly hôn. Tôi cũng nói, ly hôn, tôi không cần chu cấp từ Hoàng, nhà cửa, xe cộ đều không lấy bất cứ thứ gì. Đúng nghĩa lúc lấy Hoàng tôi chỉ có 2 bàn tay trắng, lúc ra đi cũng vậy, xem như tôi đánh mất 4 năm thanh xuân.

Nhưng Hoàng không đồng ý, rõ ràng Hoàng hết yêu tôi nhưng lại không chấp nhận được việc tôi đòi ly dị. Có lẽ, chồng tôi còn chưa tìm được mối nào khác ngon hơn nên phải níu kéo như vậy. Để thỏa hiệp, tôi và Hoàng ly thân, tôi vẫn ở nhà cũ nhưng không ngủ chung nữa, cơm vẫn nấu nhưng hạn chế ăn chung tới tối đa.

Từ ngày ly thân, tôi cũng không còn nghĩ nhiều, dành thời gian cho công việc, rảnh thì về thăm con. Trời thương tôi nên công việc cũng có chút khởi sắc, mấy tháng trước cũng đã dành dụm được 1 khoản để sau này ly hôn có thể mua trả góp 1 căn nhà bé, đón con lên ở cùng. Vì nhu cầu phải tiếp khách hàng, tôi chú ý tới ăn mặc, trang điểm, nói không phải tự khen, ai cũng bảo trông tôi đẹp ra.

Sắp ly hôn, ‘chiều’ chồng cũ lần cuối, không ngờ sáng sớm tỉnh dậy, tôi gào khóc khi biết anh đã làm điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, tôi gặp được Khánh - 1 người đàn ông khá tốt, anh ta là khách hàng của tôi, đã có 1 đời vợ, chưa có con cái. Khánh thích tôi, cũng biết rõ hoàn cảnh của tôi, anh nói sẽ chờ tôi dứt khoát với Hoàng. Tôi cũng thích Khánh, đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác mình là phụ nữ, là người đáng được nâng niu.

Hoàng biết chuyện thì ghen lồng lộn, anh ta mắng tôi bằng những từ ngữ thô tục nhất, lại còn bắt tôi nghỉ việc, 2 vợ chồng về quê. Tôi hiểu, Hoàng sợ mất tôi rồi. Nhưng người ta cũng nói, bát nước hất đi thì không lấy lại được, kể cả không có sự xuất hiện của Khánh tôi cũng nhất định sẽ ly hôn Hoàng. Đó là điều không thể thay đổi!

Cách đây 2 tuần, vào ngày sinh nhật của tôi Hoàng làm 1 bữa tiệc riêng tư cho 2 vợ chồng, trong ánh nến lung linh, chút rượu nhẹ nhẹ Hoàng xin tôi "cho" anh 1 lần cuối. Sau đêm nay, tôi sẽ hoàn toàn được tự do, Hoàng sẵn sàng kí vào đơn ly hôn.

Tôi tin tưởng Hoàng, nghĩ Hoàng đã thông suốt rồi nên chiều lòng mong được yên ổn. Sáng hôm sau tỉnh lại, Hoàng đã ngồi ở trên đầu giường chờ tôi. Anh ta đưa cho tôi xem đoạn phim tối qua anh ta quay, còn nói sẽ cho tôi thêm 1 bất ngờ nữa, chỉ cần tôi ngoan ngoãn thì đoạn phim đó không ai biết, còn nếu tôi vẫn muốn ly hôn anh ta sẽ cho cả nước thấy khoảnh khắc trên giường của tôi.

Tôi gào khóc không thành lời. Không ngờ con người Hoàng lại hèn hạ tới mức này, bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi có nên kể chuyện này cho Khánh không? Còn với Hoàng, phải làm gì anh ta mới tha cho

 

Chồng mất tôi rơi vào hoàn cảnh thảm thương không được chia 1 đồng tài sản nào của anh, cho đến lúc cầm tấm ảnh cưới, tôi khóc lặng phát hiện bí mật anh giấu kín

Chồng mất tôi rơi vào hoàn cảnh thảm thương không được chia 1 đồng tài sản nào của anh, cho đến lúc cầm tấm ảnh cưới, tôi khóc lặng phát hiện bí mật anh giấu kín

Tôi không ngờ đây là kế hoạch mà anh sắp xếp, bao nhiêu thứ tôi xem được ở đây tiết lộ những điều đầy đau đớn sau khi chồng mất.

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