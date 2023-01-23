Ruồng bỏ bạn gái để đến bên 'nàng thơ', ai ngờ sau lưng tôi em vẫn lên giường với tình cũ, xem tôi chỉ như 'kế hoạch dự phòng'

Một năm sau đó, tôi yêu một người con gái khác. Cô ấy kém tôi 2 tuổi, lại ở cùng xóm, thầm thích tôi đã lâu. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại khá dễ dãi trong mối quan hệ với cô ấy. Cô ấy cho tôi nếm trải đủ cảm giác yêu đương, kể cả "chuyện ấy". Nhưng càng ở bên cô ấy, tôi càng cảm thấy chán nản, xa cách, dù cô ấy dâng hiến cho tôi tất cả.

Tôi và em quen nhau qua mạng, cách đây khoảng 3 năm. Bọn tôi chơi với nhau khá vui vẻ. Tới chừng đã thân quen, tôi biết em còn có một người bạn trai thân khác. Trong lòng có nhiều tình cảm với em nhưng tôi vẫn ngầm đoán được mối quan hệ giữa hai người.

Chúng tôi chỉ duy trì được mối quan hệ đó trong vòng 1 năm, rồi tôi cũng lại là người chủ động chia tay, vì tôi biết việc tôi yêu cô ấy chỉ là để khỏa lấp nỗi nhớ về em. Nhưng tôi đã thất bại thảm hại. Ngủ với cô ấy nhưng tôi lại mơ về khuôn mặt, giọng nói của em. Tôi chấp nhận mình trở thành thằng sở khanh để rời xa cô ấy.

Và rồi tôi gặp lại em, chớp nhoáng, không nói được với nhau nhiều. Nhưng những tin nhắn sau đó giữa tôi và em khiến tôi hiểu rằng em không hạnh phúc. Ngày em nói em đã chia tay người yêu cũ cũng chính là ngày tôi nói lời yêu em. Em đồng ý trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi.

Thực lòng, tôi không phải loại thanh niên hư hỏng. Trước kia, trong tôi vẫn luôn có suy nghĩ, tôi sẽ chỉ làm chuyện ấy với vợ nhưng vì đã vượt rào với người yêu cũ, lại trong nỗi khát khao em nên tôi đã tìm cách để có được em. Em đã trao thân cho tôi, trong sự cuồng nhiệt và đam mê của cả hai người.

Nhưng mấy tháng gần đây, em cứ tìm cách xa lánh tôi. Em buồn bã và rất khó hiểu. Rồi mới đây thôi, em bảo tôi đừng yêu em nữa, em là loại con gái chẳng ra gì vì trong thời gian yêu tôi, em vẫn lén lút qua lại và vẫn ngủ với người yêu cũ. Tôi bị sốc. Tôi đau đớn lắm. Tôi cũng đầy nghi hoặc. Tại sao em lại đối xử với tôi như thế, em đã nói hai người đó đã chia tay rồi mà. Khi yêu em, tôi toàn tâm toàn ý với em, mọi chuyện đã qua tôi cho hết vào quá khứ, nhưng em lại yêu kiểu bắt cá hai tay.

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Chẳng lẽ, giữa hai người đó còn có uẩn khúc gì mà em giấu tôi. Tôi căm giận em lắm nhưng một mặt vẫn rất yêu em. Em thì như người muốn dứt áo ra đi, nhất định nhận phần sai về mình và nói tôi hãy quên em đi. Không hiểu sao, em cũng biết chuyện tôi với người yêu cũ và còn khuyên tôi hãy quay về bên cô ấy.

Nhưng người tôi yêu là em, chỉ là em thôi. Em bỏ tôi, cố tình trốn tránh, không bắt máy và lặng im hoàn toàn trước mỗi tin nhắn của tôi. Tôi không muốn mất em. Kể cả khi em phản bội lòng tin của tôi và ngủ với người yêu cũ, tôi vẫn muốn được yêu em. Tôi phải làm gì bây giờ?