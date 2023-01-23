Ruồng bỏ bạn gái để đến bên 'nàng thơ', ai ngờ sau lưng tôi em vẫn lên giường với tình cũ, xem tôi chỉ như 'kế hoạch dự phòng'

Tâm sự 23/01/2023 16:01

Tôi phải chia tay bạn gái để đến bên em vì khi ở bên cô ấy, tôi chỉ nhớ đến dáng vẻ của em. Tuy nhiên, sau mọi sự hy sinh như vậy, em vẫn qua lại với gã người yêu cũ.

Tôi và em quen nhau qua mạng, cách đây khoảng 3 năm. Bọn tôi chơi với nhau khá vui vẻ. Tới chừng đã thân quen, tôi biết em còn có một người bạn trai thân khác. Trong lòng có nhiều tình cảm với em nhưng tôi vẫn ngầm đoán được mối quan hệ giữa hai người.

Một năm sau đó, tôi yêu một người con gái khác. Cô ấy kém tôi 2 tuổi, lại ở cùng xóm, thầm thích tôi đã lâu. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại khá dễ dãi trong mối quan hệ với cô ấy. Cô ấy cho tôi nếm trải đủ cảm giác yêu đương, kể cả "chuyện ấy". Nhưng càng ở bên cô ấy, tôi càng cảm thấy chán nản, xa cách, dù cô ấy dâng hiến cho tôi tất cả.

Ruồng bỏ bạn gái để đến bên 'nàng thơ', ai ngờ sau lưng tôi em vẫn lên giường với tình cũ, xem tôi chỉ như 'kế hoạch dự phòng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi chỉ duy trì được mối quan hệ đó trong vòng 1 năm, rồi tôi cũng lại là người chủ động chia tay, vì tôi biết việc tôi yêu cô ấy chỉ là để khỏa lấp nỗi nhớ về em. Nhưng tôi đã thất bại thảm hại. Ngủ với cô ấy nhưng tôi lại mơ về khuôn mặt, giọng nói của em. Tôi chấp nhận mình trở thành thằng sở khanh để rời xa cô ấy.

 

Và rồi tôi gặp lại em, chớp nhoáng, không nói được với nhau nhiều. Nhưng những tin nhắn sau đó giữa tôi và em khiến tôi hiểu rằng em không hạnh phúc. Ngày em nói em đã chia tay người yêu cũ cũng chính là ngày tôi nói lời yêu em. Em đồng ý trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi.

Thực lòng, tôi không phải loại thanh niên hư hỏng. Trước kia, trong tôi vẫn luôn có suy nghĩ, tôi sẽ chỉ làm chuyện ấy với vợ nhưng vì đã vượt rào với người yêu cũ, lại trong nỗi khát khao em nên tôi đã tìm cách để có được em. Em đã trao thân cho tôi, trong sự cuồng nhiệt và đam mê của cả hai người.

Nhưng mấy tháng gần đây, em cứ tìm cách xa lánh tôi. Em buồn bã và rất khó hiểu. Rồi mới đây thôi, em bảo tôi đừng yêu em nữa, em là loại con gái chẳng ra gì vì trong thời gian yêu tôi, em vẫn lén lút qua lại và vẫn ngủ với người yêu cũ. Tôi bị sốc. Tôi đau đớn lắm. Tôi cũng đầy nghi hoặc. Tại sao em lại đối xử với tôi như thế, em đã nói hai người đó đã chia tay rồi mà. Khi yêu em, tôi toàn tâm toàn ý với em, mọi chuyện đã qua tôi cho hết vào quá khứ, nhưng em lại yêu kiểu bắt cá hai tay.

Ruồng bỏ bạn gái để đến bên 'nàng thơ', ai ngờ sau lưng tôi em vẫn lên giường với tình cũ, xem tôi chỉ như 'kế hoạch dự phòng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng lẽ, giữa hai người đó còn có uẩn khúc gì mà em giấu tôi. Tôi căm giận em lắm nhưng một mặt vẫn rất yêu em. Em thì như người muốn dứt áo ra đi, nhất định nhận phần sai về mình và nói tôi hãy quên em đi. Không hiểu sao, em cũng biết chuyện tôi với người yêu cũ và còn khuyên tôi hãy quay về bên cô ấy.

Nhưng người tôi yêu là em, chỉ là em thôi. Em bỏ tôi, cố tình trốn tránh, không bắt máy và lặng im hoàn toàn trước mỗi tin nhắn của tôi. Tôi không muốn mất em. Kể cả khi em phản bội lòng tin của tôi và ngủ với người yêu cũ, tôi vẫn muốn được yêu em. Tôi phải làm gì bây giờ?

Lên giường với bạn trai mới quen ngay ngày tình cũ làm đám cưới, xong xuôi gã ta đứng dậy nói một câu khiến tôi giận run người, tặng lại một cái tát

Lên giường với bạn trai mới quen ngay ngày tình cũ làm đám cưới, xong xuôi gã ta đứng dậy nói một câu khiến tôi giận run người, tặng lại một cái tát

Tôi và người yêu cũ chia tay không mấy êm đẹp, sau đó tôi nghe tin anh ta chuẩn bị kết hôn với một cô gái khác. Vì buồn tình, tôi đã tìm tình yêu mới và lên giường với người đó ngay lần gặp đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 59 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả