Rủ bạn về nhà tiệc tùng đến 1h sáng mới tàn tiệc, gọi vợ dậy dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được ngủ tiếp, sáng ra mở cửa bếp mà tái mét mặt

Vợ tôi đang mang thai 8 tháng, nghỉ ở nhà từ lâu rồi. Vừa nghe tin cô ấy mang thai, sếp đã gọi ra nói khéo cho cô ấy nghỉ việc. Thế là gần một năm nay cô ấy ở nhà chồng nuôi. Tôi đi làm kiếm tiền lo cho cả nhà, bao áp lực gánh nặng đè cả lên vai.

Cuối năm sắp nghỉ Tết, tôi mời bạn bè, đồng nghiệp thân tới nhà làm bữa cơm tất niên chia tay nhau về quê ăn Tết. Tôi quảng giao nên có khá nhiều bạn, làm 3 mâm tiệc đầy.

7h tối, khách khứa của tôi đến đông đủ, cơm nước cũng đã xong xuôi. Tôi hài lòng vì vợ làm được đúng những gì mình yêu cầu. Vợ ăn xong, tôi bảo cô ấy ngồi gần đó để cần việc gì còn gọi, lúc cần thêm nước chấm, khi gọi thêm rượu, lúc lại múc thêm canh… 11h đêm, thấy vợ buồn ngủ quá, mấy người bạn của tôi mới bảo để cô ấy đi nghỉ trước.

Tôi đã dặn vợ từ hôm trước, cô ấy cả ngày chuẩn bị nấu nướng mỗi 3 bàn tiệc quá đơn giản. Sáng đi chợ, trưa chiều chuẩn bị rồi nấu thôi. Vì vợ tôi nấu ăn cũng không tệ nên tôi muốn mời bạn về nhà, vừa rẻ lại thoải mái mà đảm bảo vệ sinh. Ra hàng quán những ngày cuối năm thế này đắt đỏ lại đông đúc khó chịu.

Đến 1h đêm thì tàn tiệc, bạn bè tôi về hết, tôi gọi vợ dậy dọn rửa. Cô ấy đang ngái ngủ bảo để sáng mai sẽ dọn, cả ngày nấu nướng đi chợ mệt mỏi, nửa đêm rồi trời lại rét. Tôi chẳng khắt khe gì đâu nhưng tính thích ngăn nắp, kể cả cốc nước uống xong cũng phải rửa ngay không được để phút nào. Đám bát đĩa này mà để đến sáng mai thì khủng khiếp lắm.

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“Bình thường chẳng có việc gì chơi rong suốt cả ngày, hôm nay nấu có mấy mâm cơm mà cô rên rỉ ghê thế. Sao không ra ngoài kiếm tiền để tôi ở nhà cho, tôi sẽ làm chu đáo tinh tươm chẳng cần ai phải nhắc! Cô liệu dậy mà rửa đi nhé, sáng mai tôi không thấy gọn gàng sạch sẽ thì đừng trách!”.

Tôi bực bội nói mấy câu, giao việc cho vợ xong, tôi sang phòng khác ngủ. Sáng hôm sau tôi vẫn phải đi làm, choàng tỉnh dậy thì đã bị muộn giờ. Sao vợ không gọi tôi dậy ăn sáng? Tức giận chạy ào vào bếp nhưng chẳng thấy vợ đâu, nhìn bên trong vẫn ngập ngụa bát bẩn và mùi thức ăn, tôi tức muốn nổ phổi.

Ai ngờ trên đống bát đĩa bẩn đó tôi thấy có một tờ giấy, mở ra đọc mà phải tím tái mặt mày: “Tôi về quê ăn Tết với bố mẹ đây, rồi ở quê sinh con luôn. Anh rửa hết chỗ bát đấy đi xem có thấy mệt không nhé. Tôi không lên nữa đâu. Đơn ly hôn đợi sang năm tôi sẽ gửi cho anh sau”.

Cuống lên gọi cho vợ nhưng cô ấy không nghe máy, lát sau vợ gửi đến một tin nhắn dài: “Tôi nào muốn ở nhà, cũng vì mang thai mới buộc phải nghỉ làm. Con là con chung, vậy mà anh làm như tôi mắc nợ chồng. Lúc nào anh cũng hoạnh họe yêu sách đủ điều, coi tôi chẳng ra gì. Anh cũng không quan tâm đến con, tôi đi khám thai, dưỡng thai thế nào anh đâu cần biết. Quá nhiều chuyện, tôi thấy mệt mỏi và chán lắm rồi. Lúc khó khăn không thể nương tựa vào nhau, tôi không còn động lực và niềm tin để tiếp tục cuộc hôn nhân này”.

Tôi gọi thế nào vợ cũng không trả lời, chỉ nhắn vậy rồi thôi. Nghĩ mà bực thật, chỉ vì chuyện rửa 3 mâm bát mà cô ấy đòi ly hôn? Chẳng lẽ mang thai 8 tháng thì không rửa bát được?

Mang thai tháng thứ 8 và những điều mẹ bầu cần lưu ý

Mang thai tháng thứ 8 là giai đoạn đau nhức nghiêm trọng nhất trong cả thai kỳ. Mẹ bầu vừa mệt mỏi nhưng lại có nhiều lo lắng cho ngày sinh sắp đến gần, bận rộn tìm hiểu thêm nhiều kiến thức và chuẩn bị cho quá trình sinh nở.

Nghỉ ngơi quan trọng hơn bao giờ hết

Ngày sinh sắp đến rất gần, trong tháng mang thai thứ 8 này, bạn nên đảm bảo được nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt vì bạn sẽ rất bận rộn khi con chào đời. Hãy nhớ chăm sóc bản thân tốt nhất, đó cũng là cách trực tiếp để chăm sóc cho con. Mẹ cần duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh và tập thể dục nhẹ nhàng, đều đặn.

Khi bé phát triển to hơn, bạn sẽ cảm thấy ngày càng chật hẹp trong dạ con, dẫn đến cảm giác đau ở bụng hoặc lồng ngực. Cơ thể của mẹ sẽ sản sinh ra một loại hormone gọi là relaxin làm cho cơ và dây chằng được thư giãn, mẹ bầu có thể cảm giác lắc lư khi di chuyển. Mẹ đừng lo lắng và hãy nhớ thư giãn.

Những việc cần làm trong tháng mang thai thứ 8:

- Thường xuyên bổ sung vitamin: Hầu hết phụ nữ mang thai sẽ rất cần chất sắt trong tháng mang thai này vì nhu cầu của cơ thể tăng cao. Vì vậy, mẹ cần bổ sung sắt đúng và đủ từ các thực phẩm giàu chất sắt như rau lá xanh, trái cây khô, trái cây tươi, thịt đỏ và ngũ cốc… Canxi cũng rất cần thiết cho sự phát triển xương đầy đủ của mẹ bầu và thai nhi thời gian này.

- Uống nhiều nước: Trong những tháng thứ 8 và 9 của thai kỳ, việc cung cấp nước cho cơ thể là rất cần thiết. Mẹ nên Uống 8 -10 ly nước hoặc thay bằng nước trái cây tươi.

- Nghỉ ngơi đầy đủ: Đây là khoảng thời gian để nghỉ ngơi và đảm bảo cho tinh thần không bị căng thẳng. Mẹ bầu càng thư giãn trong thời gian này thì sẽ càng tốt cho việc sinh nở về sau.