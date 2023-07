Bị đồng nghiệp lên đời dạy bảo là gái bị chồng bỏ thì không được quyền nói gì, nghe cô ta sắp sửa chuẩn bị kết hôn, tôi cười phá lên khi nhìn thấy diện mạo của anh ta

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng có mặt trong bữa tiệc vì dù sao cũng là đồng nghiệp và được mời. Nhưng đến khi nhìn thấy chồng sắp cưới của Loan, tôi không khỏi há hốc kinh ngạc, anh ta cũng ngạc nhiên tột độ. Bởi vì đó chính là chồng cũ của tôi!

Chồng cũ tỏ ra không quen biết, tôi cũng thuận theo. Chuyện anh ta yêu, cưới ai không nằm trong sự quan tâm của tôi. Thế nhưng cả buổi hôm đó nhìn anh ta chăm sóc nâng niu Loan, vuốt ve phần bụng bầu còn chưa nhô lên của cô nàng mà tôi chỉ muốn phá lên cười.

Lúc trước tôi với anh ta ly hôn sau 2 năm chung sống vì tôi mãi không mang thai. Quãng thời gian đó, chồng và nhà chồng không cần đi khám đã mặc định tôi là người bị vô sinh. Họ bảo chồng tôi cao lớn, đẹp trai, sức khỏe tốt, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thì chẳng có lý thì lại không thể có con. Mãi sau này khi tôi kiên quyết thuyết phục, cuối cùng chồng mới chịu cùng vợ đi khám toàn diện.

Tôi đưa chồng đến khám ở bệnh viện tư nơi cô bạn mình làm việc. Hôm trước khám, hôm sau tôi lên đường đi công tác 1 tuần, trở về cũng là lúc nhận được lá đơn ly hôn của chồng. Tôi vừa ký đơn thì cô bạn gọi đến nói về kết quả khám bệnh. Kết luận rõ mồn một sức khỏe sinh sản của tôi bình thường, còn chồng bị tinh trùng yếu gần như không có tinh trùng, khả năng thụ thai tự nhiên vô cùng thấp.

Lúc ấy tôi định mang kết quả đến ném vào mặt chồng cũ nhưng lại thôi. Dù sao cũng đã nộp đơn ra tòa, tình cảm đã hết, tôi với anh ta coi như không còn liên quan gì nữa. Ai ngờ cuối cùng tôi lại gặp chồng cũ trong hoàn cảnh thế này.

Loan có đời sống riêng tư phá phức tạp, anh ta lại bị vô sinh. Tôi có nên tiết lộ điều này với chồng cũ không nhỉ? Mà tôi thấy cũng thật kỳ lạ, tại sao các ông chồng và gia đình anh ta khi thấy vợ chồng chậm con lại mặc định vợ là người có vấn đề? Xin hỏi tỷ lệ vô sinh giữa giữa nam và nữ là thế nào?

Tỷ lệ vô sinh ở nam và nữ là như nhau

Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới, nguyên nhân vô sinh do nam giới chiếm tỷ lệ 40%, tương đương với tỷ lệ vô sinh ở nữ giới, khoảng 10% do cả hai vợ chồng và 10% không tìm thấy nguyên nhân. Nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy, vai trò yếu tố di truyền của nam giới chiếm đến 50% trong vấn đề hình thành một phôi thai, đặc biệt là yếu tố do gen và nhiễm sắc thể.

Thời gian đi khám vô sinh của mỗi cặp vợ chồng đã được Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo, đó là phụ nữ dưới 35 tuổi, quan hệ tình dục thường xuyên, không sử dụng các biện pháp tránh thai mà không có thai sau 12 tháng phải đi khám; đối với những trường hợp trên 35 tuổi thì sau 6 tháng là phải đi khám.

Các chuyên gia vô sinh hiếm muộn cũng như nam học cho rằng có nhiều nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới và việc phát hiện vô sinh ở nam giới ngày càng tăng.

Các kỹ thuật, các công cụ phát hiện vô sinh nam hiện nay ngày càng nhiều do vậy đã phát hiện được những yếu tố di truyền gây vô sinh ở nam giới, trong đó việc tinh trùng không đáp ứng đủ số lượng, chất lượng là yếu tố hàng đầu gây khó khăn cho quá trình thụ thai. Bên cạnh đó, các yếu tố như cuộc sống căng thẳng gây áp lực cho quá trình quan hệ tình dục của nam giới, làm giảm tần suất thụ thai, môi trường, hóa chất, các chất gây nghiện… cũng là nguyên nhân làm cho tỷ lệ vô sinh ở nam giới gia tăng.