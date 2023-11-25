Rủ bạn qua nhà chơi rồi giả vờ ngủ quên, nửa đêm tỉnh dậy, tôi khóc cạn cả nước mắt khi thấy chồng và bạn thân đang say sưa làm việc này trên giường

Tâm sự 25/11/2023 05:35

Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên ghế phòng khách, người được đắp một chiếc chăn. Không thấy chồng và Tuyết đâu, tôi định đứng dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng lạ phát ra từ phòng ngủ của mình.

Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới đi đến hôn nhân. 3 năm đó là khoảng thời gian chúng tôi yêu xa, mặc dù vậy anh luôn quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhất. Ngày sinh nhật, ngày lễ, anh chưa bao giờ thiếu quà cáp thậm chí gây cho tôi bất ngờ. Tối nào chúng tôi cũng nói chuyện tới khuya, có gì anh cũng kể cho tôi nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh.

Cái ngày anh tỏ tình tôi, thực sự trái tim tôi như vỡ òa, bao nhiêu khách khứa tại quán cafe đó đều nói tôi tốt số, đám bạn thân thì nhìn tôi bằng ánh mắt ái mộ. Và cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng khắc khoải chờ mong, chúng tôi cũng về chung 1 nhà.

Tôi hạnh phúc và may mắn khi lấy được chồng tử tế.

Anh thực sự phải đạt điểm 10, không rượu, không thuốc, đi làm về là về nhà với vợ, đi đâu cũng báo cáo vợ. Anh ấy còn biết nấu ăn và phụ giúp việc nhà cho tôi. Lương tháng chỉ giữ lại 1 ít còn đưa lại cho tôi hết. Lấy nhau, anh ấy vẫn không quên những điều lãng mạn dành cho tôi. Tôi quá hạnh phúc và may mắn khi lấy được anh. Rồi tôi có bầu, anh càng chiều chuộng tôi hơn, anh chẳng cho tôi làm việc gì.

Chồng tôi cũng là người có nhu cầu cao từ ngày bầu bí tôi đâm ra mệt mỏi, không thiết gần gũi chồng. Tôi cảm nhận anh ấy khó chịu, mấy lần thấy anh toàn vào trong nhà tắm tự xử mà tôi vừa giận vừa thương. Nhưng chẳng biết làm sao vì thực sự tôi không có ham muốn.

Rủ bạn qua nhà chơi rồi giả vờ ngủ quên, nửa đêm tỉnh dậy, tôi khóc cạn cả nước mắt khi thấy chồng và bạn thân đang say sưa làm việc này trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm bạn tôi chơi thân có Tuyết, con bé kém tôi 1 tuổi, xinh xắn, nóng bỏng và chưa người yêu. Nó luôn mồm nói tôi tốt số. Vì xét trên mọi phương diện, tôi thua xa nó nhưng lại lấy được người chồng quá đỗi đảm đang và yêu vợ. Nó còn bảo tôi, giữ chặt không thì mất.

Nó rất hay tới nhà tôi chơi, nói chuyện với chồng tôi cũng khá hợp. Chồng tôi vẫn bảo "cái Tuyết xinh vậy mà vẫn chưa yêu ai à, kén vậy hả". Tôi đáp lại chồng "nó nói nó thích một người như anh, tìm bằng được mới chịu yêu". Chồng tôi nghe xong cười rất khoái chí. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại có dự cảm không tốt.

Hôm ấy sinh nhật tôi, đám bạn đến nhà nhưng còn mỗi Tuyết nán lại phụ tôi dọn dẹp. Tự nhiên tôi lại nảy ý định thử lòng chồng và Tuyết. Bình thường tôi không phải là người uống rượu giỏi, ai cũng biết điều đó, chỉ cần 1 chén là say. Hơn nữa, bầu bí thì tôi không uống song tôi giả vờ nay vui nên cố tình uống 1 chén rồi lăn ra ngủ. Thực chất chỉ là diễn kịch để xem chồng tôi và Tuyết thế nào.

Tôi nghe thấy họ nói chuyện rất rôm rả nhưng tuyệt nhiên chẳng có tình ý riêng gì. Chả hiểu sao lúc đó tôi lại ngủ quên không hay. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên ghế phòng khách, người được đắp một chiếc chăn. Không thấy chồng và Tuyết đâu, tôi định đứng dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng lạ phát ra từ phòng ngủ của mình.

Rủ bạn qua nhà chơi rồi giả vờ ngủ quên, nửa đêm tỉnh dậy, tôi khóc cạn cả nước mắt khi thấy chồng và bạn thân đang say sưa làm việc này trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sốc ngất thấy chồng và bạn thân đang làm việc đó trên giường.

Tôi rón rén đi tới thì như chết đứng thấy chồng tôi và Tuyết đang quấn lấy nhau vô cùng say mê trên chính giường ngủ vợ chồng tôi. Họ cuồng nhiệt đến độ không biết có sự xuất hiện của tôi ở đó.

Tôi bật điện lên, hai người đó mặt tái mét buông nhau ra. Chồng tôi vội vàng mặc quần rồi đi về phía tôi anh rối rít nói xin lỗi, anh còn quỳ trước mặt tôi giải thích do men rượu và lâu ngày không được đáp ứng nên không kiềm chế được. Tuyết cũng nói do say rượu không làm chủ được.

Tôi phải làm sao bây giờ, thực sự lòng tin của tôi với chồng đã tan vỡ, tôi cứ nghĩ anh ấy một mực chung thủy với tôi. Tôi chưa muốn ly hôn nhưng làm sao để tôi gạt đi nỗi đau phản bội này. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.

Uống rượu say khướt rồi vào khách sạn cùng sếp già, lúc tỉnh dậy nhìn thấy xấp tiền bên cạnh, tôi đến thẳng công ty làm việc này khiến hắn bẽ mặt

Uống rượu say khướt rồi vào khách sạn cùng sếp già, lúc tỉnh dậy nhìn thấy xấp tiền bên cạnh, tôi đến thẳng công ty làm việc này khiến hắn bẽ mặt

Trong một lần u uất khi chồng vẫn chẳng hề nhận ra tôi đã phát hiện những mối quan hệ trong bóng tối của anh mà đi biệt tăm 1 tuần công tác, tôi đã uống say rồi lên giường với chính vị sếp già của mình. 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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