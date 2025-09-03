Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Hơn nữa, vận trình tình cảm không được suôn sẻ. Bạn có thể sẽ phải gặp những chuyện phiền muộn trên phương diện tình cảm do gặp Hỏa khắc Kim, kể cả người độc thân và người có đôi.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra không hề dễ dàng. Vì ảnh hưởng của Hung Tinh nên người tuổi này cần đề phòng có kẻ phá hoại mọi nỗ lực thành quả bấy lâu. Nếu bản mệnh giữ vững lòng tin thì không có gì là không thể vượt qua được. Tuy nhiên, nếu người tuổi này tin rằng mình đưa ra được những lựa chọn đúng đắn thì không có gì có thể ngăn cản lại được.

Do được Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Sửu sẽ trở thành một trong những con giáp phát tài. Sự nghiệp của bạn cũng rất suôn sẻ và thuận lợi. Bạn sẽ được trao cơ hội nếu thể hiện và phát huy thế mạnh của bản thân và gặt hái được nhiều chiến tích về công danh lẫn thu nhập.

Với người đã lập gia đình, nửa kia chính là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Những lời quan tâm, cổ vũ của đối phương đem lại cho bạn rất nhiều sự tự tin và quyết tâm. Nhờ có người ấy, bạn không ngại đối diện với thử thách và chinh phục mục tiêu đã đặt ra.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần nên bắt tay vào những công việc đã lên kế hoạch trước ngay trong ngày hôm nay. Chắc chắn, bạn sẽ rất ngạc nhiên vì mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi và bất ngờ với thành quả đạt được. Công việc thuận lợi kéo theo đường tài lộc tăng tiến nên tuổi Dần không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền nong và vấn đề chi tiêu trong ngày. Bên cạnh đó, nguồn thu nhập chính cũng khá ổn định, nên lúc này bạn cần có một kế hoạch tài chính vững chắc để bảo đảm cho tương lai.

Chuyện tình cảm của con giáp này vẫn duy trì tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp, lúc nào đối phương cũng quan tâm, giúp đỡ và có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hay, hữu ích nếu bản mệnh vướng phải khó khăn. Có thể thấy, nửa kia chính là động lực và là điểm tựa vững vàng cho bạn.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không mấy suôn sẻ. Vì ảnh hưởng của nhiều tác nhân bên ngoài, người tuổi này luôn luôn trong trạng thái bất an, căng thẳng. Đó cũng là lý do mà bản mệnh thường hay đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên kém sắc và gặp trục trặc bởi những chuyện không hay. Ngũ Hành tương xung khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy có dấu hiệu tan vỡ, rạn nứt. Điều này khiến cho bạn hoang mang không biết phải làm sao để duy trì được hạnh phúc lâu dài cho mình.



Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không mấy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ Quý Nhân chỉ đường dẫn lối, người tuổi Thìn sẽ giữ được lập trừng trước nguy cơ được mất. Dù khó khăn đeo bám liên tục, bản mệnh vẫn có đủ sự khôn khoan để chuyển thành cơ hội cho mình. Công việc đạt bước tiến mới đem đến cho con giáp này nguồn thu nhập vững vàng. Đồng thời, bạn còn biết cách chi tiêu hợp lý nên chẳng cần lo sợ cảnh “cháy túi” vào cuối tháng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ nhận tín hiệu tích cực. Người độc thân được bạn bè giới thiệu cho đối tượng hẹn hò phù hợp trong khi người đã lập gia đình hiện đang cùng người bạn đời của mình trải qua khoảng thời gian thật vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tương đối khó khăn. Vì ảnh hưởng của Tý Ngọ lục xung nên tâm tình của người tuổi này không được tốt trong quá trình làm việc, đồng thời còn không thể dung hòa các mối quan hệ xung quanh. Mặc dù công việc không thuận lợi nhưng con giáp này được đánh giá cao vì khả năng chi tiêu và quản lý tài chính nên túi tiền vẫn còn khá dư dả, rủng rỉnh.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ ảm đạm, tẻ nhạt. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đôi khi khó tránh khỏi những mâu thuẫn vì những chuyện chẳng đâu. Nếu không học cách nhún nhường thì cả hai khó lòng mà tiếp tục đi trên con đường hạnh phúc cùng nhau.

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ, hanh thông trong ngày thứ Tư này. Người tuổi này nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc với mong muốn đạt được thành tích vượt trội, từ đó tạo được ấn tượng tốt với cấp trên và đồng nghiệp xung quanh. Công việc thuận lợi giúp con giáp này có được nguồn doanh thu bất ngờ, từ đó nâng cao nguồn thu nhập đáng kể.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên hanh thông và khởi sắc. Nhờ tạo được ấn tượng tốt với người khác giới mà người độc thân tìm thấy được người bạn đời phù hơi với mình. Song, bạn cũng cần tìm hiểu đối phương thật kỹ để tránh đưa ra quyết định sai lầm.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ rất khởi sắc. Con giáp này có thể dùng tài trí của mình để xử lý công việc một cách nhanh chóng mà không vướng bất cứ trở ngại nào. Con giáp này có thêm một số khoản thu bất ngờ, có thể đến từ công việc phụ hoặc nghề tay trái. Hơn nữa, bản mệnh cũng thông minh, chịu khó làm việc nên biết đường kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình.

Hơn nữa, vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên êm ấm, thuận lợi. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia rất hài hòa, dù cả hai chưa tính đến chuyện trăm năm nhưng tình cảm vẫn tiến triển tốt đẹp.



Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ rất khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra không được thuận lợi. Mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp trong công ty vì mọi ý tưởng, dự án của người tuổi này đều bị phản đối không thương tiếc. Song, chỉ cần giữ bình tĩnh thì bản mệnh có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Vì những quyết định sai lầm trong đầu tư, kinh doanh nên số tiền mà con giáp này vất vả kiếm được bấy lâu đã “không cánh mà bay”.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ chẳng mấy có tín hiệu khả quan. Có vẻ như bạn đang chịu nhiều buồn phiền vì tình cảm trao đi mà không được đáp trả một cách xứng đáng. Nếu đối phương đã không có tình cảm với mình thì không nên gượng ép làm gì.

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tốt đẹp và hanh thông. Người tuổi này cũng sẽ có sự nâng đỡ của Trường Sinh vận nên đã đem tới nhiều ý tưởng làm việc hơn cho mình. Những ý kiến đóng góp vào công việc của đội nhóm giúp bản mệnh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự nâng đỡ của Chính Tài đã giúp cho nguồn thu nhập của con giáp này gia tăng đáng kể.

Vận trình tình cảm của người tuổi này sẽ vô cùng phát triển thăng hoa. Dù là nam hay nữ đều có bản năng bảo vệ mọi người xung quanh mình. Chỉ cần là người bạn yêu thương đang gặp khó khăn thì bạn sẽ không một chút do dự mà tìm mọi cách để bảo vệ lợi ích của người ấy.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn nên nhiều việc có thể hoàn thành tốt trước thời hạn. Vì thế mà con giáp này có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn so với tuần trước. Tuy nó không đến từ chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày mà nó đến từ những khó khăn của người thân trong gia đình.

Vận trình tình cảm có những dấu hiệu khả quan, Mối quan hệ của người cung này với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh đang khá tốt. Trong đó có người thầm có tình cảm với bạn và cả hai sẽ sớm thành đôi trong khoảng thời gian này.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có một ngày làm việc thuận lợi và suôn sẻ không ngờ. Bản mệnh có cơ hội để bày tỏ ý kiến, đề xuất và thể hiện sở trường, năng lực của mình trong quá trình làm việc. Con giáp này còn có nhiều cơ hội kiếm tiền nên có thể gia tăng nguồn thu nhập của mình. Đồng thời, vận trình tài lộc có vận may “gõ cửa” nên con giáp này không gặp quá nhiều khó khăn trên con đường kinh doanh, làm ăn của mình.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Dường như bạn sẵn sàng bỏ qua mọi cuộc gặp gỡ bạn bè để được về sớm cùng với người bạn đời của mình. Điều này giúp cho mối quan hệ giữa hai người càng thêm khăng khít, bền chặt.



Người tuổi Hợi sẽ có một ngày làm việc thuận lợi và suôn sẻ không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.