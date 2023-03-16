Quên sinh nhật vợ, chồng về nhà lúc 3h sáng thì nhận ngay 'cú đánh trời giáng', hé lộ sự thật vào đêm qua

Tâm sự 16/03/2023 04:17

Không có nhiều đàn ông xấu bụng đến mức suốt ngày chỉ lăm le nghĩ đến việc trai gái. Họ sẽ làm điều ấy khi cuộc hôn nhân trở nên chán nản, đáng thất vọng đến mức cùng cực rồi.

Bạn thân của tôi là một người rất nổi bật, vóc dáng tuyệt đẹp, nhan sắc cũng luôn nhận lời khen. Chồng cô ấy rất đẹp trai, đẹp tới mức có đủ khả năng làm diễn viên điện ảnh luôn đó. Họ là một cặp đôi đi tới đâu cũng khiến người ta phải ngoái đầu.

Lần đầu tiên gặp chồng cô ấy, tôi thấy anh ta quá mức hoàn mĩ. Giọng nói lại trầm tính cực hay, tôi còn cảm thấy bạn mình may mắn vì kiếm được người chồng như vậy. Đương nhiên tôi chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra chứ. Bạn tôi thì rất tốt tính, luôn luôn lo nghĩ cho tôi nữa. Tôi còn cảm thấy mừng vì cô ấy gặp được người đàn ông xứng đáng gửi gắm cả đời.

Một hôm, tôi và cô ấy đang đi ăn cơm. Sau khi ăn xong còn rủ nhau uống cà phê vì lâu ngày không gặp. Khi đã muộn rồi, chuẩn bị về nhà ngủ thì điện thoại cô ấy reo. Cô nhấc máy rồi sau đó cau mày, vẫy tay bảo tôi lại nghe có chuyện hay. Lúc ấy, tôi nghe được mấy câu đại loại thế này.

‘Chào cô, ‘cậu bé’ của chồng cô tôi đang nắm trên tay đây này’.

Bạn tôi đáp: ‘Cô gọi nhầm số hay sao, chồng tôi chưa có con’.

Đối phương: ‘Không đâu, ý tôi là ‘của quý’ của anh ta đấy. Anh ấy đang ngủ ở nhà tôi sau khi uống say đây này. Anh ta hết yêu cô rồi, có thể ly hôn giải thoát cho anh ấy không?’.

Lúc này bạn tôi có vẻ hơi bực, đáp lại một hơi thẳng thừng: ‘Ồ, hóa ra là vậy, anh ta tỉnh dậy thì hỏi anh ta là ‘vật đàn ông’ tí hon như thế mà cũng dám đem đi khoe khoang khắp nơi à. Tôi chán anh ta lâu rồi, cô thích thì cứ giữ lại mà hưởng thụ ‘vật tí hon’ nhé. Bảo anh ta nhớ làm đơn, tôi nhất định sẽ ký’.

Lúc đó tôi đứng bên cạnh nghe xong mà chết khiếp. Cúp điện thoại xong, cô ấy còn tâm sự thêm: ‘Anh ta không phải lần đầu, ngoại tình rồi có tình nhân thành tính rồi. Mình đã bỏ qua quá đủ, lần này thì thôi, ai đi đường nấy luôn. Mình đang muốn ly hôn mà không có cớ đây này’.

Quên sinh nhật vợ, chồng về nhà lúc 3h sáng thì nhận ngay 'cú đánh trời giáng', hé lộ sự thật vào đêm qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cô bạn tôi kể lại rằng chồng cô ấy tức tốc lao về nhà ngay sau đó và khóc lóc không chịu ly hôn. Có lẽ, lúc ả nhân tình kia gọi điện, anh ta vẫn ngồi đó, tỉnh táo nghe câu chuyện chứ chẳng say xỉn hay ngủ gì cả. Dù có van xin thế nào, cô ấy vẫn nhất quyết ra tòa, quay trở lại thành một người độc thân tuyệt vời khiến bao anh mơ ước”.

Cô gái còn kể thêm rằng bạn mình là một người hoàn hảo, kiếm tiền giỏi, nhan sắc hơn người. Chỉ có chuyện hôn nhân thất bại là một điều khiến cô ấy buồn phiền thôi. Tuy nhiên, sau khi ly hôn anh chồng kia lại lẽo đẽo xin cho thêm cơ hội nữa nhưng tất cả đã quá muộn. Đàn ông như vậy chẳng xứng đáng có thêm cơ hội nào.

 

Trong cuộc sống, có rất nhiều người đàn ông nghĩ rằng có trái tim phụ nữ rồi thì những vấn đề ngoài lề không đáng để bận tâm. Nhưng phụ nữ rất ít ai chịu đựng và tha thứ cho chuyện chồng ngoại tình.

Trong câu chuyện trên, dường như anh chồng cũng không khiến vợ thỏa mãn trong tình dục nhưng cô chưa từng giận dữ hay có ý định bên ngoài. Vậy mà người chồng lại tự mình đạp đổ đi hạnh phúc đó.

Chồng có tình nhân là một điều đen tối rồi nhưng phụ nữ hãy giải quyết thế nào để bản thân đỡ uất ức nhất. Hãy xác định rõ ràng rằng mình có còn hi vọng thay đổi được anh ta không, nếu không thể thì quyết định ra tòa, "ai đi đường nấy" là điều nên được thực hiện. Sống chung với một người không chung thủy sẽ là điều khiến người phụ nữ nào cũng phải chịu thiệt thòi.

Suốt 4 năm kết hôn thì bị chồng tát vào mặt, trước đêm ra tòa, vợ khóc nghẹn, xé giấy ly hôn khi thấy chồng bật đèn cả đêm để làm điều này

Suốt 4 năm kết hôn thì bị chồng tát vào mặt, trước đêm ra tòa, vợ khóc nghẹn, xé giấy ly hôn khi thấy chồng bật đèn cả đêm để làm điều này

Suốt cả hai tiếng đồng hồ vợ chồng Hà cãi nhau rất lớn, kết quả là vì nóng giận nên chồng giơ tay tát Hà một cái.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 40 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 2 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 6 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường