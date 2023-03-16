Lần đầu tiên gặp chồng cô ấy, tôi thấy anh ta quá mức hoàn mĩ. Giọng nói lại trầm tính cực hay, tôi còn cảm thấy bạn mình may mắn vì kiếm được người chồng như vậy. Đương nhiên tôi chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra chứ. Bạn tôi thì rất tốt tính, luôn luôn lo nghĩ cho tôi nữa. Tôi còn cảm thấy mừng vì cô ấy gặp được người đàn ông xứng đáng gửi gắm cả đời.

Bạn thân của tôi là một người rất nổi bật, vóc dáng tuyệt đẹp, nhan sắc cũng luôn nhận lời khen. Chồng cô ấy rất đẹp trai, đẹp tới mức có đủ khả năng làm diễn viên điện ảnh luôn đó. Họ là một cặp đôi đi tới đâu cũng khiến người ta phải ngoái đầu.

Một hôm, tôi và cô ấy đang đi ăn cơm. Sau khi ăn xong còn rủ nhau uống cà phê vì lâu ngày không gặp. Khi đã muộn rồi, chuẩn bị về nhà ngủ thì điện thoại cô ấy reo. Cô nhấc máy rồi sau đó cau mày, vẫy tay bảo tôi lại nghe có chuyện hay. Lúc ấy, tôi nghe được mấy câu đại loại thế này.

Bạn tôi đáp: ‘Cô gọi nhầm số hay sao, chồng tôi chưa có con’.

Đối phương: ‘Không đâu, ý tôi là ‘của quý’ của anh ta đấy. Anh ấy đang ngủ ở nhà tôi sau khi uống say đây này. Anh ta hết yêu cô rồi, có thể ly hôn giải thoát cho anh ấy không?’.

Lúc này bạn tôi có vẻ hơi bực, đáp lại một hơi thẳng thừng: ‘Ồ, hóa ra là vậy, anh ta tỉnh dậy thì hỏi anh ta là ‘vật đàn ông’ tí hon như thế mà cũng dám đem đi khoe khoang khắp nơi à. Tôi chán anh ta lâu rồi, cô thích thì cứ giữ lại mà hưởng thụ ‘vật tí hon’ nhé. Bảo anh ta nhớ làm đơn, tôi nhất định sẽ ký’.

Lúc đó tôi đứng bên cạnh nghe xong mà chết khiếp. Cúp điện thoại xong, cô ấy còn tâm sự thêm: ‘Anh ta không phải lần đầu, ngoại tình rồi có tình nhân thành tính rồi. Mình đã bỏ qua quá đủ, lần này thì thôi, ai đi đường nấy luôn. Mình đang muốn ly hôn mà không có cớ đây này’.

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Sau đó, cô bạn tôi kể lại rằng chồng cô ấy tức tốc lao về nhà ngay sau đó và khóc lóc không chịu ly hôn. Có lẽ, lúc ả nhân tình kia gọi điện, anh ta vẫn ngồi đó, tỉnh táo nghe câu chuyện chứ chẳng say xỉn hay ngủ gì cả. Dù có van xin thế nào, cô ấy vẫn nhất quyết ra tòa, quay trở lại thành một người độc thân tuyệt vời khiến bao anh mơ ước”.

Cô gái còn kể thêm rằng bạn mình là một người hoàn hảo, kiếm tiền giỏi, nhan sắc hơn người. Chỉ có chuyện hôn nhân thất bại là một điều khiến cô ấy buồn phiền thôi. Tuy nhiên, sau khi ly hôn anh chồng kia lại lẽo đẽo xin cho thêm cơ hội nữa nhưng tất cả đã quá muộn. Đàn ông như vậy chẳng xứng đáng có thêm cơ hội nào.

Trong cuộc sống, có rất nhiều người đàn ông nghĩ rằng có trái tim phụ nữ rồi thì những vấn đề ngoài lề không đáng để bận tâm. Nhưng phụ nữ rất ít ai chịu đựng và tha thứ cho chuyện chồng ngoại tình.

Trong câu chuyện trên, dường như anh chồng cũng không khiến vợ thỏa mãn trong tình dục nhưng cô chưa từng giận dữ hay có ý định bên ngoài. Vậy mà người chồng lại tự mình đạp đổ đi hạnh phúc đó.

Chồng có tình nhân là một điều đen tối rồi nhưng phụ nữ hãy giải quyết thế nào để bản thân đỡ uất ức nhất. Hãy xác định rõ ràng rằng mình có còn hi vọng thay đổi được anh ta không, nếu không thể thì quyết định ra tòa, "ai đi đường nấy" là điều nên được thực hiện. Sống chung với một người không chung thủy sẽ là điều khiến người phụ nữ nào cũng phải chịu thiệt thòi.