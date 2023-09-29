Tuy nhiên tôi tương tư Tú ngày đêm không thể quên được. Mỗi lần lên công ty nhìn thấy anh là trái tim tôi lại đập rộn ràng xao xuyến. Và tôi quyết tâm phải giành bằng được Tú về cho riêng mình.

Vào làm ngày đầu tiên ở công ty này, tôi đã phải lòng Tú. Tú là một nhân viên sáng giá của công ty, có vẻ ngoài, biết ăn nói, lại rất tâm lý ga lăng. Nhưng nhược điểm chí mạng là anh đã có vợ con rồi.

Nhiều người bảo giành được người đàn ông của người khác thì cũng chỉ lấy về một gã phản bội. Nhưng tôi lại nghĩ khác hoàn toàn. Bản lĩnh của phụ nữ là giữ được người đàn ông của mình. Cô ta không giữ được để mất vào tay tôi, song tôi sẽ đủ khả năng giữ được anh ấy đến suốt đời không để ai cướp đi mất!

Đàn ông tán tỉnh phụ nữ như trèo đèo lội suối, còn phụ nữ mà chủ tâm quyến rũ đàn ông thì chỉ đơn giản như bước qua một tấm mành. Tôi thấy câu nói đó thật là chính xác. Tú nhanh chóng để mắt đến tôi, chính anh còn chủ động nói lời yêu trước.

Để khơi dậy ham muốn chinh phục trong lòng đàn ông, tôi không để mối quan hệ giữa tôi và Tú nhuộm màu dục vọng. Tôi muốn trở thành hồng nhan tri kỷ, chứ không phải là một cuộc chơi qua đường.

Ảnh minh họa: Internet

Chính bởi vậy mà dù hai đứa đã trao nhau lời yêu nồng nàn nhưng tôi vẫn quyết giữ thân không lên giường với anh ấy. Tất nhiên là chuyện đó sớm muộn rồi sẽ xảy đến, mà phải là một thời điểm cực kỳ thích hợp.

Và rồi cái ngày đó cũng đến, vợ Tú đưa con về quê ngoại chơi mấy ngày. Tôi ngỏ ý muốn được ăn món ăn Tú nấu. Nhà tôi không có dụng cụ nấu bếp, lựa chọn duy nhất chính là nhà Tú. Phải, tôi muốn đêm đầu tiên giữa chúng tôi sẽ diễn ra trong chính tổ ấm nhỏ của vợ chồng họ, để biết mình là người chiến thắng tuyệt đối!

Ảnh minh họa: Internet

Tối đó, tôi ngồi trên quầy bar trong chiếc váy gợi cảm chết người, ngắm nhìn người đàn ông mình say mê đứng trong bếp làm món bít tết yêu thích. Khi tôi còn đang mường tượng về một buổi tối thật ngọt ngào say đắm thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Vợ Tú đột ngột trở về không hề báo trước. Chúng tôi cuống lên không biết phải làm thế nào, cuối cùng Tú đẩy tôi vào chiếc tủ đựng đồ góc phòng. Chiếc tủ trống một nửa, vừa hay cho tôi chui lọt.

Vợ Tú đi nhanh vào bếp, thấy chồng đang nấu bữa tối thì ôm chầm lấy anh mà hôn. Chị ta ríu rít kể chuyện đã gửi con ở quê ngoại, vì nhớ chồng quá nên muốn quay về cho anh bất ngờ. Rồi họ ngồi bên ánh nến cùng thưởng thức bữa tối mà đáng lẽ người ngồi cạnh Tú lúc đó phải là tôi!!!

Tôi ư? Còn cách nào khác đâu là phải ngồi im chịu trận trong tủ. Tủ đóng kín, tôi không nhìn nhưng nghe được mọi âm thanh. Tôi không muốn xuất hiện trước mặt chị ta lúc này. Chị ta sẽ có cớ để quy kết tôi là kẻ thứ ba và danh dự của tôi sẽ bị hủy hoại. Tôi muốn chiến thắng chị ta một cách oanh liệt, chị ta chỉ có thể nuốt cục nghẹn mà không thể làm gì được ấy chứ!

Qua mấy chén rượu, họ đột nhiên hôn nhau đắm đuối. Chị ta thì thầm vào tai Tú điều gì khiến anh tỏ ý không đồng tình. Nhưng chị ta cứ quấn lấy anh bắt phải chiều mình bằng được. Ngay lập tức sau đó tôi đã biết là chuyện gì.

Họ bắt đầu âu yếm, cởi đồ và ân ái nồng nàn ngay trên quầy bar! Thật là một buổi tối đổi gió, hâm nóng tình cảm tuyệt vời nếu như Tú không phải là nhân vật chính và tôi không phải là người chứng kiến tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng biết đã qua bao lâu, trong lòng tôi chỉ còn nỗi căm hận đến xương tủy thì họ mới ngừng lại. Chờ thêm 1 lúc, chị ta cuối cùng cũng đi ngủ và Tú ra mở cửa cho tôi. “Anh xin lỗi, lúc này không thể trở mặt với cô ấy được… Hãy cho anh thêm thời gian, hôm nay em đành tự về nhé, cô ấy không thấy anh lại gọi…”, Tú nắm chặt tay tôi giải thích.

“Chát! Chát!”, tôi tặng cho anh ta 2 cái tát với tất cả căm hận trong lòng mình. Giờ tôi mới thấm thía mình có chiêu trò thế nào cũng chỉ là 1 cuộc chơi của anh ta. Vợ anh ta mới là số 1, khiến Tú sẵn sàng chiều theo vợ làm chuyện đó ngay trong căn phòng có tôi đang trốn! Anh ta có thể từ chối vợ bằng nhiều cách nhưng anh ta không làm! Tôi đúng là khác gì 1 ả gái điếm rẻ tiền, trong mắt anh ta chẳng đáng 1 xu!

Hôm sau lên công ty Tú vờ như chẳng có chuyện gì, cũng coi như chúng tôi không hề thân thiết. Đúng là gặp dịp thì chơi, không chơi được nữa thì nhẹ tênh dứt bỏ mà! Song càng nghĩ mà tôi càng có cảm giác vợ Tú cố ý vào cái ngày hôm đó, liệu có phải không?