Tỉnh dậy sau những phút giây mặn nồng lúc 3 giờ sáng, tôi 'chết điếng' khi phát hiện người nằm bên cạnh không phải chồng mà lại là nhân vật này!

Tâm sự 28/09/2023 09:35

Tôi biết Tân không cố ý cậu ấy cũng ngà ngà say, nhưng cái chính giờ tôi biết nhìn chồng mình thế nào đây, tôi hối hận lắm!

Tôi yêu Tiến được 2 năm, chúng tôi là bạn học cùng Đại học, ngày còn ngồi trên giảng đường, đôi khi mới nói chuyện dăm ba câu tới khi ra trường, bất ngờ ngày họp lớp hai đứa ngồi cạnh chỗ rồi nói chuyện trao đổi qua lại rồi dần nhắn tin nhiều hơn..

Thế rồi 1 thời gian sau chúng tôi ngày càng hòa hợp hay hẹn hò, thế rồi yêu nhau. Anh làm bên xây dựng còn tôi là nhân viên văn phòng. Thời gian của anh khá bận rộn thế nên chẳng mấy khi được đi chơi, nhưng không vì thế mà tình cảm hai đứa thuyên giảm.

Được gần 2 năm và chúng tôi đã đi quá giới hạn, thế rồi sau ngày hôm đó 1 tháng thì đám cưới diễn ra trong niềm vui mừng hạnh phúc của hai đứa và lời chúc hạnh phúc của họ hàng nội ngoại.

Tỉnh dậy sau những phút giây mặn nồng lúc 3 giờ sáng, tôi 'chết điếng' khi phát hiện người nằm bên cạnh không phải chồng mà lại là nhân vật này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm cưới đó, chồng tôi ngà ngà say còn tôi cũng có men trong người dù trước đó chưa uống lần nào. Hai đứa đã thống nhất sẽ tới nhà riêng của hai vợ chồng ngủ chứ chẳng ở nhà nội.

Thấy anh vẫn uống và ngày càng xỉn hơn tôi can mà chẳng được, lúc còn biết còn tỉnh anh có nhờ Tân người bạn thân của anh đưa hai đứa về chung cư mà chúng tôi đã mua đó. Đến 10h đêm thì tới nhà, lúc này anh đã chẳng biết gì nữa nằm cái là ngáy vang cả nhà.

Tôi cũng say nhưng chưa tới mức bất tỉnh, vẫn rất lịch sự lấy nước mời Tân vì chúng tôi cũng hay gặp nhau nên chẳng xa lạ gì, ngồi ngoài phòng khách được 1 lát chẳng hiểu tôi đứng lên kiểu gì thì ngã vào người cậu ấy.

Tỉnh dậy sau những phút giây mặn nồng lúc 3 giờ sáng, tôi 'chết điếng' khi phát hiện người nằm bên cạnh không phải chồng mà lại là nhân vật này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai đứa nằm lên nhau và rồi chuyện gì tới cũng tới, chúng tôi quan hệ với nhau ngoài phòng khách còn chồng tôi trong phòng ngủ. Khoảng 3h sáng thì tôi tỉnh giấc giật mình với chuyện tày đình đã xảy ra tôi hối hận đau khổ vô cùng.

Tôi biết Tân không cố ý cậu ấy cũng ngà ngà say, nhưng cái chính giờ tôi biết nhìn chồng mình thế nào đây, tôi hối hận lắm!

Đang mặn nồng đêm tân hôn thì chồng nhìn tôi chằm chằm rồi xô ngã xuống giường, lạnh lùng nói một câu rồi đuổi ra khỏi nhà chẳng thương xót

Đang mặn nồng đêm tân hôn thì chồng nhìn tôi chằm chằm rồi xô ngã xuống giường, lạnh lùng nói một câu rồi đuổi ra khỏi nhà chẳng thương xót

Chồng tôi quá bảo thủ, anh ấy không thể chấp nhận quá khứ của tôi. Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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