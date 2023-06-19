Qua đêm với người yêu trong nhà nghỉ, nửa đêm tôi giật bắn mình khi phát hiện một bóng người đang làm hành động 'lạ'

Tâm sự 19/06/2023 11:26

Có lẽ lạ nhà nên giấc ngủ ngắn. Tôi tỉnh dậy trong mộng mị thì gần như đứng tim khi cái bóng ấy đang lững thững cởi đồ trước mặt mình.

Đã nghe quá nhiều chuyện tình yêu kiểu sau khi lên giường, có được thứ mình muốn thì rất nhiều chàng trai đã rũ bỏ người con gái mình yêu nên khi quyết định mở trái tim để đón nhận tình yêu đầu đời của mình, tôi đã vô cùng đắn đo, cân nhắc. Tôi chỉ sợ mình sẽ trở thành một trong số những cô gái không may mắn kia. Nhưng nếu cứ như khép nép, lo sợ như vậy thì làm sao tôi có thể tự tin tìm được một tình yêu tốt cơ chứ. Tôi chỉ còn biết tự nhủ với lòng luôn phải giữ mình trong một hạn nhất định mà thôi.

Qua đêm với người yêu trong nhà nghỉ, nửa đêm tôi giật bắn mình khi phát hiện một bóng người đang làm hành động 'lạ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh, người con trai tôi yêu được mọi người nhận xét là một chàng trai hiền lành, tốt tính. Vì vậy, tôi cũng có phần nào khá yên tâm với tình yêu này của mình. Anh thực sự mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, khiến cuộc sống của tôi thêm ngọt ngào và mang nhiều màu sắc thú vị hơn. Tôi cũng bắt đầu tự cho rằng, con người không phải ai cũng giống nhau, chắc chắn sẽ có những tình yêu chân thành, tình yêu mà hai người một lòng một dạ, hết lòng vì nhau. Cho đến ngày hôm ấy…

Tôi và anh đi chơi xa để kỉ niệm tròn nửa năm cả hai cả hai nói lời yêu nhau. Tôi háo hức và vui mừng lắm. Chúng tôi lại chỉ đi có một ngày, đến tối là trở về nhà nên sẽ không có những chuyện bất trắc xảy ra. Nhưng đúng là người tính chẳng bằng trời tính được.

Qua đêm với người yêu trong nhà nghỉ, nửa đêm tôi giật bắn mình khi phát hiện một bóng người đang làm hành động 'lạ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ, chúng tôi trở về nhà thì trên đường trở về, xe máy không những bị hư mà trời còn đột ngột đổ mưa rất lớn nữa. Mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Tôi và anh đành phải vào nhà nghỉ ở gần đó để trú tạm một đêm. Tôi bước vào nhà nghỉ mà tim đ.ập chân run, trong đầu còn tưởng tượng ra đủ thứ không hay ho và tự nhủ với lòng phải cẩn thận. Anh nhìn dáng vẻ bấn loạn của tôi mà cứ mỉm cười khúc khích.

Cánh cửa nhà nghỉ đóng lại, anh ôm chặt lấy tôi thì thầm:

- Cho anh nằm ở trên giường nhé! Chứ nằm dưới đất thì lạnh lắm ấy!

Tôi đã định lắc đầu không đồng ý nhưng tôi sợ nhỡ anh bị bệnh. Hơn nữa, chỉ cần tôi không tôi đồng ý thì chắc chắn anh sẽ chẳng thể làm được gì. Ở trên giường, anh nhìn tôi vỗ về:

- Yên tâm, anh chỉ ôm em ngủ thôi!

Anh nói như vậy, tôi tự nhiên thấy trong lòng có cảm giác yên ổn hơn. Mỉm cười, tôi chìm vào giấc ngủ vì cũng thấy mình khá mệt rồi. Tôi cứ đinh ninh sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến nửa đêm hôm ấy…

Có lẽ lạ nhà nên giấc ngủ ngắn. Tôi tỉnh dậy trong mộng mị thì gần như đứng tim khi cái bóng ấy đang lững thững cởi đồ trước mặt mình. Dù là ánh đèn phòng mờ ảo nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được đó là anh. Lẽ nào anh định vi phạm lời hứa của mình. Tôi không thể để điều ấy xảy ra được, hơn nữa, hành động lạ này của anh khiến tôi quá thất vọng. Giơ tay bật nhanh đèn phòng, cầm lấy chiếc gối, tôi lao vào đ.ập anh túi bụi, miệng còn không ngừng la hét, mắng chửi anh là đồ tồi. Dồn được anh vào góc phòng, tôi ném gối, định dùng tay cho anh vài cái tát thì:

- Em làm gì vậy? Sao tự nhiên lại đ.ánh anh chứ? Anh đâu có làm gì em.

- Anh lén lút c.ởi q.uần á.o mà dám nói mình không làm gì ư? – Tôi hét lên

- Trời ạ, anh chỉ muốn mang đồ đi giặt thôi. Quần áo ngoài hôi quá khiến anh chẳng thể ngủ được. Anh lại sợ làm em tỉnh giấc nên phải nhẹ nhàng, lén lút như thế đấy. Em không tin thì vào phòng tắm xem, anh đã xả sẵn nước với xà bông ra rồi mà.

Qua đêm với người yêu trong nhà nghỉ, nửa đêm tôi giật bắn mình khi phát hiện một bóng người đang làm hành động 'lạ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm chứng lời anh nói xong, tôi ngượng ngùng đỏ mặt lí nhí câu xin lỗi. Anh chỉ mắng tôi đa nghi tào tháo quá. Hình như anh còn có vẻ buồn vì tôi đã không tin vào anh. Tôi không biết mình đã hành động đúng hay sai. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để tình yêu của chúng tôi có thử thách và thêm được sự tin tưởng nhau hết mực.

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