5 tư thế quan hệ sau sinh chồng cần biết để giúp “chuyện ấy” cuồng nhiệt như thời con gái?

Tâm sự Eva 19/06/2023 09:33

Để chuyện ân ái sau khi sinh thật viên mãn, đầu tiên các ông chồng không nên quá vội vàng và không được ép buộc, hãy cho người vợ có thời gian để chuẩn bị tâm lý và sức khỏe.

Tư thế quan hệ sau sinh tốt cho các chị em

 

Để người vợ làm quen với việc quan hệ tình dục trở lại sau khi sinh, các ông chồng hãy thực hiện mọi công đoạn một cách từ từ và nhẹ nhàng. Người vợ sẽ bớt đi cảm giác lo lắng, thoải mái và nhập cuộc tốt hơn. Đồng thời, không nên thử những tư thế sẽ gây nhiều áp lực cho các bộ phận nhạy cảm. Hãy chọn những tư thế dễ chủ động kiểm soát mọi việc, giúp vợ thoải mái khi ân ái như:

5 tư thế quan hệ sau sinh chồng cần biết để giúp “chuyện ấy” cuồng nhiệt như thời con gái? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quan hệ sau sinh nằm nghiêng

Khi nằm nghiêng sẽ giảm bớt và tạo được cảm giác nhẹ nhàng, kích thích nhẹ khi lực không tác động mạnh vào thành bụng và âm đạo. Lúc này sự co thắt thành bụng và cổ tử cung cũng giảm không gây ra những cơn đau rát. Đồng thời, tư thế nằm nghiêng cũng giúp cả 2 kiểm soát được lực và nhịp độ.

Tư thế thượng phong

Tư thế thượng phong hay còn gọi là tư thế “cưỡi ngựa xem hoa”, lúc này người vợ sẽ ở trên và chủ động được việc cho “cậu nhỏ” xâm nhập, độ sâu ra sao. Tuỳ cảm giác mà người vợ tự điều chỉnh nhịp độ cho phù hợp. Đặc biệt là khi ở trên người vợ không cần phải tạo ra lực quá mạnh vì sức nặng cơ thể đã hỗ trợ trong việc đó, tạo ra khoái cảm cho cả hai.

Quan hệ bằng miệng

Đây là cách quan hệ không đau đớn, nhưng mang lại khoái cảm lớn nhất cho cả hai. Vợ chồng sẽ cảm nhận được sự mới mẻ trong khi “yêu”. Ngoài ra, tư thế này có thể kết hợp với tư thế 'úp thìa' để có sự đụng chạm nhiều hơn, giúp chuyện ấy thăng hoa hơn. Nhưng cũng nên hạn chế và phải chú ý giữ vệ sinh thật cẩn thận khi quan hệ bằng miệng sau khi sinh.

5 tư thế quan hệ sau sinh chồng cần biết để giúp “chuyện ấy” cuồng nhiệt như thời con gái? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ sau khi sinh cần lưu ý một số điều sau

Để chuyện ân ái sau khi sinh thật viên mãn, đầu tiên các ông chồng không nên quá vội vàng và không được ép buộc, hãy cho người vợ có thời gian để chuẩn bị tâm lý và sức khỏe. Trong thời gian kiêng cữ, các ông chồng hãy âu yếm và vuốt ve, oral sex, tắm cùng nhau… để tìm lại cảm giác cho vợ. Đến khi nào vợ đồng ý làm “chuyện ấy” thì hãy:

Thủ sẵn dầu bôi trơn

Sau khi sinh, hormone estrogen của người vợ thường sẽ bị giảm đi, dẫn đến tình trạng “khô hạn” khi lần đầu gần gũi. Do đó, việc thủ sẵn dầu bôi trơn là điều rất cần thiết, sẽ là giải pháp cứu cánh an toàn, đồng thời giúp mang lại những khoảnh khác hoàn hảo cho cả hai.

Âu yếm thật chậm

Có nhiều chị em phải rạch tầng sinh môn nên sau khi quan hệ lại sẽ rất đau đớn, không khác gì cực hình. Dù khi đã lành, “điện nước đã đầy đủ”, người chồng cũng cần làm mọi việc thật chậm và nhẹ nhàng để chị em bắt nhịp kịp. Như vậy cuộc “yêu” mới có thể trọn vẹn.

Mặc dù biết các ông chồng đã phải 'chịu đựng' rất nhiều khi vợ mang bầu lẫn sau khi sinh. Nhưng hãy cố gắng từ từ, nhẹ nhàng, phải để cho vợ hồi phục và thật thoải mái thì hẵng 'hành sự' nhé!

Dấu hiệu tố cáo phụ nữ ngoại tình thông qua chuyện ấy, chồng chỉ cần tinh ý sẽ lật tẩy được bộ mặt thật của người vợ hư thân trắc nết

Dấu hiệu tố cáo phụ nữ ngoại tình thông qua chuyện ấy, chồng chỉ cần tinh ý sẽ lật tẩy được bộ mặt thật của người vợ hư thân trắc nết

Một khi đã được thử cảm giác vụng trộm bên ngoài thì người vợ sẽ chẳng còn thiết tha chuyện ái ân với chồng

Xem thêm
Từ khóa:   Chuyện ấy chuyện vợ chồng hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái