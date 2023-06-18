Không phải CHÁN CHỒNG, đây là 8 thời điểm phụ nữ cực kì ghét làm 'chuyện ấy'

Thời kỳ mang thai và sau sinh là lúc đàn ông bị thiếu thốn nhu cầu chuyện ấy với vợ nhiều nhất. Nhưng trong thời gian này, cơ thể và tâm trạng của phụ nữ cũng có nhiều thay đổi. Mệt mỏi, không tự tin khiến phụ nữ thấy căng thẳng khi làm chuyện ấy. Nếu đàn ông thương vợ, hãy hiểu cho cảm xúc của vợ lúc này.

Phụ nữ chỉ chấp nhận quan hệ với người cho họ cảm xúc. Nếu làm với ai xa lạ, không có tình yêu, phụ nữ chỉ cảm thấy đau đớn và sợ hãi.

Chuyện ấy cần sự tự nguyện, thoải mái, mới có thể tạo sự hòa hợp, thăng hoa khi bên nhau. Ngược lại, tâm trạng mệt mỏi, nhiều căng thẳng sẽ để lại những cảm giác tiêu cực khi thân mật, ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm vợ chồng.

Ngày đèn đỏ

Trong những ngày đèn đỏ, phụ nữ luôn cảm thấy khó chịu, thậm chí là không vui. Đặc biệt, nếu quan hệ vào ngày hành kinh sẽ dễ gây nhiều bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, đa phần phụ nữ đều không thích gần gũi vào những ngày nhạy cảm này.

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Đang mắc bệnh nhiễm trùng

Khi phụ nữ đang mắc bệnh nhiễm trùng thì sẽ vừa thấy không thoải mái, vừa thấy bất an. Họ tránh việc gần gũi vì không muốn tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của bạn đời. Đặc biệt là nếu mắc bệnh nhiễm trùng ở miệng thì không nên có tiếp xúc với bộ phận sinh dục của đối phương.

Thiếu màng nhầy ở tử cung

Nếu tử cung bị mất đi màng nhầy khi mang thai thì việc đưa bất cứ thứ gì vào âm đạo cũng có thể bị nhiễm trùng. Và nếu phụ nữ có các biến chứng thai nghén như ra máu hay nhau thai tiền đạo thì nên xin ý kiến của bác sĩ trước khi gần gũi.

Khi "cô bé" có vấn đề

Nếu "cô bé" có dấu hiệu ngứa, có mùi thì nên kiêng quan hệ và thăm khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân. Ngược lại, nếu cố quan hệ thì có khả năng sẽ bị viêm nhiễm nặng hơn. Phụ nữ chỉ thích quan hệ khi "cô bé" thật sự an toàn, thấy thoải mái.

Trên bãi biển

Với nhiều phụ nữ, họ không thích làm chuyện ấy nơi quá công khai, dù là buổi tối. Hơn nữa, cát ở biển gây cho họ cảm giác khó chịu, thậm chí còn có thể bị nhiễm trùng, trầy xước.

Dù rằng nhu cầu của đàn ông trong chuyện ấy thường cao hơn phụ nữ, nhưng phụ nữ cũng muốn được tôn trọng cảm xúc khi gần gũi. Nếu đàn ông muốn có một cuộc "giao hoan" hài lòng, thì hãy "chiều" theo cảm xúc của phụ nữ trước. Bởi cảm giác thăng hoa trong chuyện ấy chỉ đến khi cả hai cùng cảm thấy hài lòng và thỏa mãn.

Và những lúc không thể quan hệ chuyện ấy, phụ nữ hãy dùng ánh mắt hay ngôn từ để đàn ông có thể thấu hiểu. Đừng phũ phàng từ chối, hay nói những lời khó nghe, đàn ông sẽ thấy bị tổn thương. Thêm vào đó, phụ nữ chỉ hãy chấp nhận quan hệ khi thật sự muốn. Đừng ép bản thân gần gũi khi không có cảm xúc hay đang khó chịu. Nếu không, bạn sẽ đánh mất ý nghĩa và cảm xúc trong chuyện chuyện ấy.