4 dấu hiệu vô cùng đơn giản "tố cáo" phụ nữ giỏi chuyện ấy, đàn ông cưới được cả đời sung sướng, thăng hoa

Tâm sự 17/06/2023 12:07

Phụ nữ có bước đi với phần lưng thẳng, mặt nhìn thẳng về phía trước là người vô cùng tự tin trong phòng ngủ.

1. Dáng đi gợi cảm

Phụ nữ khom lưng khi đi, rụt cổ chẳng những không tự tin mà còn nhút nhát trong chuyện gối chăn. Họ thu mình, không dám nói ra suy nghĩ, mong muốn của mình nên khó có được đời sống tình dục như ý.

Ngược lại, phụ nữ có bước đi tự tin, vững vàng với phần lưng thẳng, mặt nhìn thẳng về phía trước là người vô cùng tự tin trong phòng ngủ. 

4 dấu hiệu vô cùng đơn giản 'tố cáo' phụ nữ giỏi chuyện ấy, đàn ông cưới được cả đời sung sướng, thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn uống từ tốn

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, phụ nữ có niềm yêu thích với việc ăn uống, thích được thưởng thức hương vị của những món ăn ngon rất quan trọng chuyện gối chăn.

Đặc biệt, nếu ăn uống từ tốn, thanh lịch thì nàng ắt là người biết cách khơi dậy ham muốn nơi đối phương, khiến chồng ngày nhớ đêm mong, nghiện vợ cả đời. 

3. Nghiện cà phê

Trong những cuộc hẹn hò, bạn thường thấy đàn ông chọn 1 ly cà phê, phụ nữ sẽ uống nước ép trái cây. Thế nhưng, nếu cà phê là thức uống yêu thích của nàng thì chứng tỏ cô ấy là kiểu người vô cùng mạnh mẽ, thích khám phá và ưa mạo hiểm.

Dám chắc, lên giường với mẫu phụ nữ quyến rũ này bạn sẽ nhớ cả đời, muốn quên cũng không được. 

4 dấu hiệu vô cùng đơn giản 'tố cáo' phụ nữ giỏi chuyện ấy, đàn ông cưới được cả đời sung sướng, thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Tập thể thao

Một người phụ nữ tập luyện thể thao chắc chắn sẽ khỏe mạnh, dẻo dai hơn những cô nàng không bao giờ tập luyện. Chính vì có độ bền, thể lực tốt nên nàng ắt sẽ là người phụ nữ cuốn hút, cuồng nhiệt khi làm chuyện ấy.

Để ‘chuyện ấy’ bùng nổ và thăng hoa: 2 NÊN để mỹ mãn và 3 TRÁNH để không rước họa vào thân

Để ‘chuyện ấy’ bùng nổ và thăng hoa: 2 NÊN để mỹ mãn và 3 TRÁNH để không rước họa vào thân

Không chỉ trang phục, chị em cần chuẩn bị một tâm lý vui vẻ và thoải mái. Nếu bạn mệt mỏi, tâm trạng chán nản thì tốt nhất hãy dời sang ngày khác. Còn nếu bạn đã sẵn sàng thì hãy tạo điều kiện để “cuộc yêu” được suôn sẻ nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu