Chị em truyền tai nhau cách 'chiều chồng tới bến' của 'gái hư', giúp các anh càng thêm 'hứng khởi' và chìm đắm mãi không rời, ai không học là phí cả đời

Tâm sự 14/06/2023 19:22

Để giúp các anh tìm được sự 'thỏa mãn' trong mỗi lần 'ân ái', chị em đừng nên bỏ qua những bí quyết dưới đây nhé.

Học cách khiêu khích anh ấy

Đa số phụ nữ dùng cách chạm vào vào những vùng cấm địa để kích thích chàng mau đạt khoái cực. Nhưng ít ai biết rằng sử dụng cách di chuyển cơ thể một cách quyến rũ lại tác dụng mạnh hơn nhiều. Đàn ông dễ dàng bị kích thích bằng trực quan hơn phụ nữ, vì thế hình ảnh khiêu khích một cách mạnh mẽ từ nàng sẽ khiến anh ấy phấn khích vô cùng, từ dáng đi, tướng đứng đến cách bạn nằm xuống bên anh ấy. Ngoài những bước di chuyển, bạn nên chuẩn bị một bộ cánh thật gợi cảm.

Lâu lâu nên là người chủ động để anh ấy bất ngờ

Là phụ nữ đôi khi bạn cần nên là người chủ động thể hiện cảm xúc, cách chiều chồng trên giường sẽ thúc đẩy toàn bộ các giác quan của người đàn ông, đầu tiên là thị giác rồi đến các vỏ não trước trán làm liên kết với các tác nhân kích thích ở vùng dưới đồi chi phối các xúc cảm.

Kỹ năng vuốt ve

Đàn ông thích được vuốt ve, mơn trớn bằng đôi tay mềm mại của phụ nữ, các anh thích nhìn vợ bị mất điều khiển trong cuộc vui. Và sẽ càng phấn khích nếu “chú lính” cũng được cưng chiều như thế, các chị có thể dùng một tay để xoa bóp từ dưới lên, bảo đảm chồng sẽ hít hà trong ngất ngây, sung sướng luôn đấy!

Chị em truyền tai nhau cách 'chiều chồng tới bến' của 'gái hư', giúp các anh càng thêm 'hứng khởi' và chìm đắm mãi không rời, ai không học là phí cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nên hiểu cơ thể mình và đối tác

Nhiều người chịu ảnh hưởng của tư duy truyền thống, cho rằng rằng phụ nữ nên tỏ ra nhút nhát hơn trong khi quan hệ. Tuy nhiên, điều này có thể làm giảm chất lượng đời sống chăn gối của bạn. Phụ nữ nên hiểu rõ cơ thể mình, biết cơ thể mình nhạy cảm nhất ở những vùng nào như ngực, phía trong đùi, xương quai xanh… Đồng thời, nên hiểu rõ cơ thể của đối tác. Chỉ cần bạn để ý những biểu hiện hồi đáp của chàng như tiếng thở gấp gáp, tiếng rên… bạn sẽ biết được nên "tấn công" vào những điểm nào trên cơ thể chàng để cả hai đạt được những phút giây thăng hoa nhất.

Chị em truyền tai nhau cách 'chiều chồng tới bến' của 'gái hư', giúp các anh càng thêm 'hứng khởi' và chìm đắm mãi không rời, ai không học là phí cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dành tặng anh nụ hôn sâu

Đây là một nghệ thuật chiều chồng trên giường mà không phải người phụ nữ nào cũng biết. Một nụ hôn nồng nàn sẽ góp phần làm tăng sự hưng phấn cho cuộc yêu bởi nó giải phóng endorphins khiến cả nam lẫn nữ đều cảm thấy hạnh phúc, là một liều thuốc bổ làm kích thích để bắt đầu cuộc yêu.

Một trong những bí quyết để quyến rũ chồng là hãy biết cách hôn thật nghệ thuật với đầy những nụ hôn trên khắp cơ thể chàng và phải hôn thật âu yếm. Đừng quên đôi môi chính là vũ khí tạo nên sự khoái cảm, làm trỗi dậy cảm giác ham muốn ở người ông. Điều này sẽ khiến các anh vô cùng hạnh phúc và chẳng bao giờ muốn rời xa bạn.

Chị em truyền tai nhau cách 'chiều chồng tới bến' của 'gái hư', giúp các anh càng thêm 'hứng khởi' và chìm đắm mãi không rời, ai không học là phí cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run lẩy bẩy khi thấy thứ này được giấu bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run lẩy bẩy khi thấy thứ này được giấu bên trong

Thế rồi khi nấu ăn, tôi phát hiện một cánh tủ bếp bị kẹt. Tôi có gọi chồng ra sửa, bình thường anh sẽ làm ngay. Vậy mà hôm đó, anh lại bảo bận, sáng mai sẽ làm. Ngày mai đi làm về, tôi thấy cánh tủ bếp đã như bình thường.

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