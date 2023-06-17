Không anh nào ra ngoài tòm tem tìm của ngon vật lạ nữa nếu vợ cứ áp dụng những chiêu thức này trong 'cuộc yêu'.

Thay đồ cho chàng

Giúp chàng cởi áo hoặc chỉnh lại cà vạt cho chàng trước kiếng. Khi nàng chỉnh tề cho chàng như thế, chàng sẽ thấy mình được chăm sóc, được "cưng", và chàng chỉ muốn cởi hết áo quần ra ngay lúc ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Bước mở đầu hoàn hảo

Vừa là để kích thích thêm ham muốn, vừa là để bôi trơn âm đạo. Không thể thiếu những nụ hôn, lời yêu ngọt ngào, sự vuốt ve bộ ngực, và cọ xát nhẹ nhàng trước khi bắt đầu.

Biết cách kích thích cậu ấy

Chắc hẳn ai cũng biết dương vật chính là điểm kích thích quan trọng nhất để chàng lên đỉnh. Bạn có thể dùng gel bôi trơn để vuốt ve, âu yếm “cậu nhỏ”. Bên cạnh đó, đừng quên thực hiện một số động tác như xoa trên đỉnh, vuốt dọc dương vật, kéo lên tụt xuống bao quy đầu,… Đảm bảo những hành động này sẽ khiến chàng mê mệt, xuất tinh liên tục và thăng hoa khi quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Biết cách co thắt ‘cô bé’

Nếu chàng có những cách làm cô bé khóc thét thì nàng sẽ co thắt chỗ ấy và siết chặt lấy dương vật. Đây là hiện tượng khi người phụ nữ sung sướng thì máu lưu thông tới âm đạo nhiều hơn, khiến các cơ quan sàn chậu co thắt, dẫn tới hiện tượng siết chặt cậu bé. Nếu tinh ý, chàng còn có thể cảm nhận thấy cô bé như muốn “nuốt chửng” cậu bé và lúc này bạn cũng có thể đạt thăng hoa cực đại.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-ngay-chieu-doc-doi-gio-chuyen-ay-cua-gai-lang-choi-moi-lan-lam-tran-la-cac-anh-nan-ni-xin-tha-vi-chiu-khong-noi-593046.html