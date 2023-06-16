Tại sao nhiều chị em cảm thấy đau rát 'cô bé' sau khi làm 'chuyện ấy'?

Dù những cơn đau chỉ là thoáng qua hay kéo dài thì nó cũng gây nhiều bất tiện cho cuộc sống của bạn. Tồi tệ hơn, nhiều phụ nữ luôn giấu đi điều này thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ y tế từ các bác sĩ chuyên khoa. Các chuyên gia luôn khuyên rằng, đừng đau khổ trong im lặng.

Tình dục vốn dĩ là một trải nghiệm tuyệt vời trong tình yêu chứ không phải là điều khiến bạn đau đớn. Nhưng theo thống kê của Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ, 3/4 nữ giới thừa nhận thường xuyên gặp phải những cơn đau sau khi quan hệ.

Đau khi quan hệ tình dục thường xuất phát từ nguyên nhân bệnh lý như viêm âm đạo, nhiễm trùng nấm men hoặc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Bên cạnh đó, một số khiếm khuyết về cấu tạo cơ thể như tử cung bị nghiêng.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra cảm giác đau sau khi quan hệ ở nữ giới.

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Suy giảm hormone

Sự giảm nồng độ estrogen cũng có thể gây khô âm đạo. Một số nguyên nhân khiến nội tiết tố nữ giảm nhanh bao gồm căng thẳng cho thuốc men, mãn kinh, phẫu thuật cắt tử cung, cắt bỏ buồng trứng… Trong trường hợp này bạn nên đến gặp bác sĩ để nhận được sự thăm khám và tìm ra liệu pháp điều trị phù hợp nhất.

Quên dùng chất bôi trơn

Mặc dù âm đạo có khả năng bôi trơn tự nhiên, tuy nhiên một số lý do ở trên có thể khiến “cô bé” bị khô, gây đau khi quan hệ. Do vậy, bạn nên chọn chất bôi trơn có độ pH tự nhiên để tránh bị kích ứng.

“Yêu” sai tư thế

Nếu bạn cảm thấy những cơn đau sau khi quan hệ hoặc không thoải mái, có thể là do vị trí “yêu” không phù hợp. Các tư thế quan hệ khiến nữ giới cảm thấy không thoải mái nhất bao gồm nữ cao bồi hoặc doggy.

Các chuyên gia tình dục khuyên rằng các cặp đôi nên thử tư thế cái thìa hoặc truyền thống để tránh những cơn đau sau khi ân ái.

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Kích thước dương vật của anh ấy lớn hơn bình thường

Theo các chuyên gia tình dục, kích thước dương vật sẽ không quyết định khoái cảm khi “yêu”, vì khi nhận được kích thích tình dục thì sự khác biệt giữa dương vật to hay nhỏ cũng không quá chênh lệch.

Theo đó, việc tác dụng vào cuống âm đạo của phụ nữ mới là yếu tố quyết định cảm xúc tình dục của nữ giới chứ không phụ thuộc vào kích cỡ dương vật. Ngoài ra, nam giới cần chia sẻ và thấu hiểu quan điểm tình dục của đối phương, đồng thời tăng thời gian cho màn dạo đầu để nàng dễ dàng đạt cực khoái khi "yêu".

Ảnh minh họa: Internet

Từng bị xâm hại tình dục

Những người đã từng là nạn nhân của tấn công tình dục có thể bị đau sau khi quan hệ. Theo đó, những chấn thương tâm lý sẽ khiến cơ âm đạo bị co cứng, khó kiểm soát khi ân ái. Trong trường hợp này, bạn nên đến gặp chuyên gia tâm lý để học cách thư giãn cho “cô bé”.