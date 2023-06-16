Tại sao nhiều chị em cảm thấy đau rát 'cô bé' sau khi làm 'chuyện ấy'?

Tâm sự 16/06/2023 16:37

Nhiều chị em thắc mắc tại sao bản thân sau khi quan hệ lại có cảm giác đau rát 'cô bé', để lí giải điều này có 6 nguyên nhân, hãy cùng tham khảo nhé.

Tình dục vốn dĩ là một trải nghiệm tuyệt vời trong tình yêu chứ không phải là điều khiến bạn đau đớn. Nhưng theo thống kê của Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ, 3/4 nữ giới thừa nhận thường xuyên gặp phải những cơn đau sau khi quan hệ.

Dù những cơn đau chỉ là thoáng qua hay kéo dài thì nó cũng gây nhiều bất tiện cho cuộc sống của bạn. Tồi tệ hơn, nhiều phụ nữ luôn giấu đi điều này thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ y tế từ các bác sĩ chuyên khoa. Các chuyên gia luôn khuyên rằng, đừng đau khổ trong im lặng.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra cảm giác đau sau khi quan hệ ở nữ giới.

Bệnh lý

Đau khi quan hệ tình dục thường xuất phát từ nguyên nhân bệnh lý như viêm âm đạo, nhiễm trùng nấm men hoặc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Bên cạnh đó, một số khiếm khuyết về cấu tạo cơ thể như tử cung bị nghiêng.

Tại sao nhiều chị em cảm thấy đau rát 'cô bé' sau khi làm 'chuyện ấy'? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suy giảm hormone

Sự giảm nồng độ estrogen cũng có thể gây khô âm đạo. Một số nguyên nhân khiến nội tiết tố nữ giảm nhanh bao gồm căng thẳng cho thuốc men, mãn kinh, phẫu thuật cắt tử cung, cắt bỏ buồng trứng… Trong trường hợp này bạn nên đến gặp bác sĩ để nhận được sự thăm khám và tìm ra liệu pháp điều trị phù hợp nhất.

Quên dùng chất bôi trơn

Mặc dù âm đạo có khả năng bôi trơn tự nhiên, tuy nhiên một số lý do ở trên có thể khiến “cô bé” bị khô, gây đau khi quan hệ. Do vậy, bạn nên chọn chất bôi trơn có độ pH tự nhiên để tránh bị kích ứng.

“Yêu” sai tư thế

Nếu bạn cảm thấy những cơn đau sau khi quan hệ hoặc không thoải mái, có thể là do vị trí “yêu” không phù hợp. Các tư thế quan hệ khiến nữ giới cảm thấy không thoải mái nhất bao gồm nữ cao bồi hoặc doggy.

Các chuyên gia tình dục khuyên rằng các cặp đôi nên thử tư thế cái thìa hoặc truyền thống để tránh những cơn đau sau khi ân ái.

Tại sao nhiều chị em cảm thấy đau rát 'cô bé' sau khi làm 'chuyện ấy'? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kích thước dương vật của anh ấy lớn hơn bình thường

Theo các chuyên gia tình dục, kích thước dương vật sẽ không quyết định khoái cảm khi “yêu”, vì khi nhận được kích thích tình dục thì sự khác biệt giữa dương vật to hay nhỏ cũng không quá chênh lệch.

Theo đó, việc tác dụng vào cuống âm đạo của phụ nữ mới là yếu tố quyết định cảm xúc tình dục của nữ giới chứ không phụ thuộc vào kích cỡ dương vật. Ngoài ra, nam giới cần chia sẻ và thấu hiểu quan điểm tình dục của đối phương, đồng thời tăng thời gian cho màn dạo đầu để nàng dễ dàng đạt cực khoái khi "yêu".

Tại sao nhiều chị em cảm thấy đau rát 'cô bé' sau khi làm 'chuyện ấy'? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từng bị xâm hại tình dục

Những người đã từng là nạn nhân của tấn công tình dục có thể bị đau sau khi quan hệ. Theo đó, những chấn thương tâm lý sẽ khiến cơ âm đạo bị co cứng, khó kiểm soát khi ân ái. Trong trường hợp này, bạn nên đến gặp chuyên gia tâm lý để học cách thư giãn cho “cô bé”.

Con gái đi học xa nhà bỗng gửi tin nhắn cho tôi vào lúc nửa đêm, lòng tôi chua chát và đau đớn tột cùng khi biết được chuyện động trời mà chồng giấu giếm bấy lâu nay

Con gái đi học xa nhà bỗng gửi tin nhắn cho tôi vào lúc nửa đêm, lòng tôi chua chát và đau đớn tột cùng khi biết được chuyện động trời mà chồng giấu giếm bấy lâu nay

Đến nửa đêm, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ thấy tin nhắn của con gái gửi đến. Trong lòng tôi có chút bất an, vì con gái ít khi nào nhắn tin cho tôi vào giờ này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the đau vùng kín

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu