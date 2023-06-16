5 tuyệt chiêu trong màn dạo đầu khiến chàng say đắm, 'gục ngã' mỗi khi 'lâm trận', giúp 'cuộc yêu' lên một tầm cao mới

Thỉnh thoảng, hãy thử bắt đầu chuyện ấy từ ngoài phòng ngủ. Khi muốn gần gũi, người khởi xướng không cần phải ngồi sát và luồn tay vào quần short của nửa kia, thay vào đó, hãy lại gần một cách ngây thơ và ngồi xuống trong vài phút trong khi xem tivi cùng nhau. Chỉ cần vuốt ve anh ấy bằng tay, khi bạn cảm thấy nóng lên, hãy hôn đối tác của mình và hơn thế nữa.

Nhắm mắt lại, đặt đôi môi của bạn lên đôi môi anh ấy và "dạo chơi". Trong khi di chuyển đôi môi nhẹ nhàng, chậm rãi và có chủ đích hãy hòa quyện vào nhau từ từ và chỉ cần trải nghiệm cảm giác. Rốt cuộc, không có gì cảm thấy gợi cảm bằng một nụ hôn hoàn hảo với người biết hôn theo cách ta muốn được hôn.

Đừng ngại ngùng khám phá cơ thể của anh ấy

Trong khi hôn, hãy đưa tay dọc theo lưng hoặc qua cánh tay hoặc vai của chàng. Nhẹ nhàng hôn cổ, cổ tay và phần còn lại của cơ thể. Nếu đối tác rên rỉ hoặc thư giãn cơ thể của họ, chắc chắn họ đang mê đắm với những gì bạn làm.

Hãy để bàn tay của bạn nán lại khắp cơ thể của nửa kia, nhưng khi làm điều đó, hãy nhắm mắt lại và lướt môi trên phần còn lại của cơ thể. Nó gợi cảm và khơi dậy ham muốn, và nó chắc chắn sẽ làm cho cả hai bạn cảm thấy thực sự kinh khủng!



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Tạo cho anh ấy một cú sốc bất ngờ

Đừng làm những thứ thông thường, thay vào đó là một hành động, câu nói độc đáo và gợi tình, cảm giác tê liệt nhàm chán sẽ biến thành hưng phấn ngay lập tức. Hãy để cho anh ấy cảm thấy rằng người yêu đối thủ của mình hôm nay cực kỳ táo bạo và nên nhớ rằng điều đó anh ấy sẽ rất thích. Lâu lâu giúp anh thay đổi cảm giác là cách 2 bạn có thể gắn kết với nhau hơn.

Sử dụng gương

Thật đáng ngạc nhiên khi có nhiều người tìm thấy ở những tấm gương cảm giác thú vị và vui vẻ. Đặt một chiếc gương dài nằm ngang trên giường. Khỏa thân và chơi với nhau trong khi nhìn nhau trong gương. Quan hệ tình dục trong khi ngắm mình trong gương thậm chí còn tốt hơn xem một bộ phim.

Một trong những việc đơn giản nhất để giúp phòng ngủ của bạn trở thành thiên đường đó chính là cách tạo hạnh phúc trên giường ngủ. Nhưng quan trọng hơn là hãy biết làm sao để cả 2 cùng cảm thấy được hạnh phúc đủ đầy nhé.