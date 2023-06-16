Đàn ông nào cũng thích 4 tư thế 'ÂN ÁI' này, vừa lãng mạn tình cảm lại còn kéo dài được 'cuộc yêu', cả hai rụng rời tay chân vì càng 'yêu' là càng nghiện

Trong khi đa phần phụ nữ thích các tư thế quan hệ mang lại cảm giác thân mật thì nam giới lại muốn thử thách những điều mới mẻ. Vậy đâu mới là các tư thế quan hệ đàn ông thích nhất?

Tuy nhiên, nhược điểm của truyền giáo là người nữ bị thiếu sự chủ động. Do đó, nếu bạn đã có kha khá kinh nghiệm phòng the, hãy cùng chàng thay đổi sang những tư thế khác để “cuộc yêu” thú vị hơn nhé.

Phần lớn nam giới cho rằng tư thế truyền giáo giúp họ kiểm soát tốt nhất những gì đang diễn ra. Nhờ vậy mà chàng dễ đạt cực khoái và làm người mình yêu thỏa mãn hơn. Đồng thời, khi quan hệ bằng tư thế này, cặp đôi sẽ có nhiều cơ hội trao gửi yêu thương và giao tiếp bằng mắt. Điều này khiến quá trình quan hệ thêm lãng mạn và ý nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Các tư thế doggy mãnh liệt

Khi nhắc đến các tư thế quan hệ đàn ông thích nhất, chúng ta sẽ không thể bỏ qua tư thế doggy. Đây là tư thế đem lại cảm giác nam quyền cho các chàng trai. Chàng sẽ dễ dàng kiểm soát nhịp độ, dễ chạm đến điểm G của nàng.

Không những vậy. chàng còn có thể dùng tay kích thích bầu ngực và vuốt ve cơ thể nàng để cả hai cùng đạt cực khoái.

Tư thế “nữ ở trên” (woman on top)

Không phải người đàn ông nào cũng thích những cô gái rụt rè. Bạn có thể ngại ngùng, nhút nhát trong đời sống hàng ngày nhưng hãy thú vị khi “lên giường”.

Cũng vì thế mà tư thế “woman on top” luôn nằm trong danh sách các tư thế quan hệ đàn ông thích nhất. Ở tư thế này, chàng sẽ là người ở dưới còn nàng là người ở trên.

Nàng có thể kiểm soát tốc độ, góc giao hợp và chiều sâu giao hợp theo ý mình muốn. Trong khi đó, chàng lại dễ dàng kích thích các điểm nhạy cảm của nàng như bắp đùi, mông, ngực… để cả hai cùng hưng phấn. Hơn nữa, đây là tư thế mặt đối mặt. Hai bạn có thể nhìn vào nhau và trao những ánh mắt trìu mến cho đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế úp thìa (Spooning)

Úp thìa là một trong những tư thế tạo nhiều điểm chạm giữa cơ thể đàn ông và phụ nữ nhất. Do đó, nó chiếm nhiều cảm tình của cả hai giới. Mặc dù nàng và chàng không thể giao tiếp bằng mắt nhưng tư thế này vẫn tạo ra sự gần gũi nhất định.

Để thực hiện tư thế úp thìa, nàng và chàng cùng nằm nghiêng về một phía. Nàng co nhẹ chân lên để chàng thâm nhập từ phía sau. Chàng đặt tay lên vai nàng tạo điểm tựa tăng lực đẩy. Chàng cũng có thể dùng tay vuốt ve cơ thể nàng để tăng cảm giác hưng phấn.

Với các tư thế quan hệ đàn ông thích nhất ở trên, các nàng hãy chủ động thay đổi các tư thế để đem lại cảm giác đê mê cho chàng trong những lần ân ái nhé.