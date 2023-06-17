5 thời điểm tuyệt đối phải cự tuyệt “chuyện ấy" kẻo rước họa vào thân không chịu thiệt thòi bất hạnh về sau

Tâm sự 17/06/2023 22:31

Dưới đây là những thời điểm phụ nữ khôn ngoan phải nói không với “chuyện ấy” để tránh rước họa vào thân, không chịu thiệt thòi bất hạnh về sau.

Cảm thấy bất an với người đàn ông đang quen

Nếu cảm thấy bất an với người đàn ông đang quen, đừng dại trao thân. Phụ nữ đừng bao giờ quan hệ với người luôn mang lại cho mình cảm giác sợ hãi, lo lắng.

 

Khi ở bên một người nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh lo sợ, một là bạn không yêu anh ấy, hai là bạn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ lâu dài với người này. Nói đúng hơn là không đúng người, không đúng thời điểm nên đừng tự làm khó bản thân. Đừng bao giờ trao thân gửi phận vội vàng mà chuốc đắng cay về cho mình.

5 thời điểm tuyệt đối phải cự tuyệt “chuyện ấy' kẻo rước họa vào thân không chịu thiệt thòi bất hạnh về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy không sử dụng bao cao su

 

Nếu đối phương từ chối dùng bao cao su khi quan hệ, bạn nên cự tuyệt ngay. Vì điều này sẽ gây nhiều hậu quả cho bạn. Sau tất cả, bạn sẽ là người gánh chịu nhiều tổn thương. Thế nên hãy dùng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục để bảo vệ sức khỏe cho cả hai.

Dùng tình dục làm hòa với đối phương

Đàn bà đừng dại dùng tình dục để làm hòa với đối phương. Vì điều này chỉ khiến bạn đánh mất giá trị của bản thân trong mắt họ mà thôi. Thế nên khi chưa là gì của nhau, hãy giữ giá trị của mình, đừng bao giờ gật đầu lên giường với ai quá dễ dàng. Hoặc đừng dỗ dành đối phương bằng cách trao thân cho họ. Bởi vì sau tất cả, chỉ có bản thân bạn là chịu nhiều thiệt thòi chứ đàn ông chẳng mất gì.

Bản thân bạn không khỏe

5 thời điểm tuyệt đối phải cự tuyệt “chuyện ấy' kẻo rước họa vào thân không chịu thiệt thòi bất hạnh về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi không khỏe, bạn có quyền từ chối “chuyện ấy”, đừng cố gắng làm hài lòng họ. Bạn nên nhớ một điều rằng sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất. Hãy làm chuyện đó khi bản thân sẵn sàng và có sức khỏe tốt.

Quan hệ tình dục để anh ấy yêu bạn

Đừng bao giờ có ý nghĩ leo lên giường đàn ông để có được trái tim của họ. Vì đàn ông phũ lắm, khi đã có được bạn rồi, họ chẳng bao giờ biết trân trọng. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng dùng cách này để níu giữ chân của một người, đừng bao giờ nuôi ý tưởng dùng thân thể của mình để có được tình yêu của ai đó.

Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu