Mỗi con người đều có trong mình những bí mật không thể nói với người khác, kể cả chồng. Bởi có những điều với bạn là rất bình thường, nhưng qua dòng suy nghĩ của đàn ông, họ sẽ đánh giá vấn đề theo một góc nhìn khác. Dưới đây là những điều mà phụ nữ thông minh không bao giờ nhắc đến trước mặt chồng.

Bạn có thể lắng nghe chồng kể về người yêu cũ của họ. Tuy nhiên đàn ông lại không hào hứng với vấn đề này. Rõ ràng trong tư tưởng của họ, phụ nữ thường bị rung động bởi những người đàn ông đã qua. Vì thế mới có câu nói muôn thuở: "Trai ham của lạ, gái nhớ tình xưa". Nếu một lúc nào đó, chồng cố tình hỏi về người yêu cũ của bạn, hãy khéo léo và đưa câu chuyện sang hướng khác. Bởi lẽ đó chỉ là một câu hỏi thăm dò mà thôi.

Đàn ông luôn để ý cách mà bạn đối xử với bố mẹ họ. Tuy nhiên, họ thường ích kỷ hơn một chút với gia đình bên vợ. Rất nhiều người luôn tỏ ra bình thường, khi xảy ra mâu thuẫn thì lấy chuyện tiền bạc ra so sánh và nhiếc móc vợ. Do đó, bạn cần có trách nhiệm với bố mẹ đẻ nhưng không nhất thiết phải khai báo tỉ mỉ với chồng. Cũng đừng bao giờ tỏ ra thiên vị bố mẹ mình hơn bố mẹ chồng trước mặt nửa kia nhé!

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3. Giá của những món đồ mà bạn mua

Đàn ông luôn muốn vợ mình thật xinh đẹp trước mặt người khác. Nhưng họ lại không muốn cưới những cô vợ "bóc ngắn cắn dài", thiếu chiều sâu trong chi tiêu. Còn phụ nữ, đôi khi vì một chiếc túi hay đôi giày mà chi tiêu quá trán.

Nếu chẳng may mua một món đồ đắt hơn khả năng bạn có thể chi trả, bạn cũng không nên thật thà kể cho chồng nghe. Hãy giảm giá trị món đồ xuống một chút. Suy cho cùng, chỉ cần giá cả hợp lý, lại tôn lên vẻ đẹp của bạn thì chồng sẽ chẳng bao giờ phàn nàn cách chi tiêu của bạn.

4. Những điều không hài lòng về bố mẹ chồng

Nói một cách khách quan, đàn ông dù đã kết hôn vẫn luôn hướng về gia đình của họ. Khi bạn phàn nàn quá nhiều về gia đình chồng, chắc chắn chồng bạn sẽ khó chịu, thậm chí cảm thấy bạn là người hẹp hòi, thiếu lòng vị tha.