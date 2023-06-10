Phát hiện vợ vẫn còn 'trong trắng' khi chuẩn bị 'lâm trận', chồng bất ngờ ra tay đánh đập vợ ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự 10/06/2023 07:38

Đêm tân hôn ngọt ngào, Thành phát hiện vợ vẫn còn trinh nguyên. Điều này đáng lẽ nên mừng thì Thành ngạc nhiên lắm. Không phải vợ từng nói trước đây đã từng trải qua một vài mối tình, vì sao vẫn còn nguyên vẹn được?

Thành và vợ quen biết nhau trong một bữa tiệc. Vợ Thành rất đẹp, chỉ nhìn thoáng qua, anh đã bị cô hấp dẫn sâu sắc. Lúc tiệc kết thúc, anh chủ động xin cô số liên lạc, như vậy họ từ từ liên kết với nhau. Mối quan hệ ngày càng thân thiết, Thành càng có thiện cảm với đối phương hơn nên chỉ sau 1 tháng, anh đã thổ lộ với cô.

Phát hiện vợ vẫn còn 'trong trắng' khi chuẩn bị 'lâm trận', chồng bất ngờ ra tay đánh đập vợ ngay trong đêm tân hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều làm cho Thành hạnh phúc là đối phương cũng đồng ý hẹn hò. Qua 1 năm bên nhau, Thành nắm được tương đối thông tin về bạn gái. Anh biết cô làm nghề người mẫu, gia cảnh không tốt lắm, trước đây đã có vài mối tình dang dở. Ngày bố Thành mở công ty, anh tranh thủ đưa bạn gái đến ra mắt bố mẹ, không ngờ ông bà lại sống chết không cho cưới. Bố mẹ Thành cho rằng con trai kết hôn nhất định phải môn đăng hộ đối, không phải tùy tiện tìm phụ nữ nào cũng được.

Vợ Thành khi đó nghe xong rất mất mát, rất buồn. Thành thì không đồng ý với quan điểm của bố mẹ, dù sao môn đăng hộ đối không có nghĩa là thích nhau, anh vẫn muốn kết hôn với người mình yêu nên dứt khoát phản đối cha mẹ, kết hôn với vợ. Bố mẹ Thành không thể ngăn cản được con trai nên cũng đành “bằng mặt không bằng lòng” tham gia đám cưới. Cuối cùng thì Thành đạt được mục đích của mình là có thể ở bên người anh thích.

Phát hiện vợ vẫn còn 'trong trắng' khi chuẩn bị 'lâm trận', chồng bất ngờ ra tay đánh đập vợ ngay trong đêm tân hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn ngọt ngào, Thành phát hiện vợ vẫn còn trinh nguyên. Điều này đáng lẽ nên mừng thì Thành ngạc nhiên lắm. Không phải vợ từng nói trước đây đã từng trải qua một vài mối tình, vì sao vẫn còn nguyên vẹn được? Kỳ thật Thành cũng không để ý vợ có còn “nguyên” hay không nhưng tình cảnh này lại khiến anh có chút hoài nghi. Điều đầu tiên Thành nghĩ đến chính là vợ vì tiền, vì muốn làm con dâu của gia đình giàu có mà đi phẫu thuật “vá” lại. Vừa nghĩ đến đó, Thành tức giận đến run rẩy, tát vợ một cái.

Vợ Thành lúc ấy quá bất ngờ nên khóc rống lên. Thành không để ý đến cô, lớn tiếng chất vấn có phải cô mưu tình như anh nghĩ không? Vợ Thành khóc nói là bởi vì lúc trước không đáp ứng yêu cầu của bạn trai nên mới chia tay. Cô cảm thấy chuyện đi quá giới hạn chỉ nên xảy ra trong đêm tân hôn, các bạn trai trước đều ích kỷ, luôn đòi hỏi nên mới chia tay, vậy nên giờ cô vẫn còn trinh tiết.

 

Thành nghe xong trợn tròn mắt, ôm lấy vợ, nhưng bị cô đẩy ra, nói Thành và những bạn trai trước của cô đều giống nhau, muốn ly hôn. Thành hối hận ôm vợ khóc, không biết làm cách nào để giữ được cô!

Phát hiện vợ vẫn còn 'trong trắng' khi chuẩn bị 'lâm trận', chồng bất ngờ ra tay đánh đập vợ ngay trong đêm tân hôn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

“Bị hiểu lầm” là chuyện không hiếm gặp trong cuộc sống nhưng việc bị hiểu nhầm về trinh tiết đã làm tổn thương lòng tự trọng của vợ Thành. Điểm sai của Thành trước tiên là không tin tưởng vợ. Tiếp đó là khi hoài nghi, anh ngay lập tức nói xấu về cô, không hỏi một cách từ tốn mà ngay lập tức chất vấn như buộc tội.

Do vậy, vợ Thành đã bị tổn thương lòng tự tôn, nay còn thấy thất vọng vì hóa ra trong mắt chồng, cô lại tệ đến vậy. Không ngạc nhiên khi vợ Thành lại phản ứng mạnh đến mức nhất quyền đòi ly hôn ngay trong đêm tân hôn. Có cứu vãn được cuộc hôn nhân hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chân thành và thái độ hối lỗi của Thành. Hy vọng vợ Thành có thể từ từ cởi bỏ nỗi uất ức mà tha thứ cho chồng.

 

Mỗi lần chồng đi công tác bố chồng lại rủ tôi qua nhà, đến khi biết lý do tôi hãi hùng và không ngờ ông ấy lại là người như thế

Mỗi lần chồng đi công tác bố chồng lại rủ tôi qua nhà, đến khi biết lý do tôi hãi hùng và không ngờ ông ấy lại là người như thế

Khi đến nhà, bố chồng rất nhiệt tình. Thật ra, tôi chưa thấy ông ấy vui như thế khi chúng tôi cưới nhau. Ông ấy hỏi về công việc của tôi, hỏi chồng tôi khi nào trở về, tôi trả lời từng câu hết. Sau khi ăn xong, tôi đưa con cái về nhà.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng

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