Phát hiện vật chứng' trong giỏ đồ khiến tôi 'sốc nặng', nhưng lời thú tội của chồng sắp cưới còn 'kinh hoàng hơn

Tâm sự 23/11/2025 21:19

Về phần Quốc, anh là kiểu đàn ông tâm lý và chu đáo, chưa bao giờ khiến tôi muộn phiền vì điều gì, bên cạnh đó Quốc còn có chí làm ăn, luôn biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tôi và Quốc yêu nhau đến nay đã được 2 năm, tháng trước tôi vừa nhận lời cầu hôn của anh và dự định hết năm nay sẽ về chung một nhà, tất nhiên đã thưa chuyện đàng hoàng với 2 bên gia đình. Về phần Quốc, anh là kiểu đàn ông tâm lý và chu đáo, chưa bao giờ khiến tôi muộn phiền vì điều gì, bên cạnh đó Quốc còn có chí làm ăn, luôn biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Cả hai chẳng còn trẻ nữa và thu nhập cũng ổn định nên chúng tôi không chần chờ thêm lâu. 2 năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng có lẽ đủ để tôi biết được anh là người đàn ông mình cần, là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời về sau. Dù sắp cưới nhau đến nơi rồi nhưng chúng tôi vẫn ở riêng, đã nhiều lần Quốc bảo tôi dọn qua ở cùng anh cho ấm cúng nhưng tôi kiên quyết không chịu, nói cưới nhau về rồi thì tha hồ mà chung sống.

Cuối tuần nào hai đứa cũng gặp nhau, khi thì anh qua đón tôi đi đây đó, khi thì tôi qua phòng anh, cùng nấu những món thật ngon, vừa ăn vừa trò chuyện đến hết ngày. Hôm đó là thứ bảy, tôi mang một ít nguyên liệu và trái cây qua phòng anh, dự sẽ làm vài món đơn giản rồi cùng nhau nhâm nhi. Thế nhưng vừa đến nơi thì tôi thấy Quốc vội vã cầm giấy tờ chuẩn bị lên công ty, anh bảo gặp một số vấn đề cần giải quyết gấp nên tôi cứ nấu trước đi, lát về anh phụ tôi sau.

Phát hiện vật chứng' trong giỏ đồ khiến tôi 'sốc nặng', nhưng lời thú tội của chồng sắp cưới còn 'kinh hoàng hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến trưa cơm nước đã xong xuôi mà vẫn chưa thấy anh về, tôi cũng chẳng buồn ăn. Ngó nghiêng ngó dọc thấy có giỏ quần áo anh chưa giặt, tôi mang vào phòng tắm bỏ từng chiếc vào máy thì thấy có cái gì đó vừa rơi ra, tôi tò mò nhặt lên để rồi bàng hoàng không nói nên lời. Thứ tôi cầm trên tay lúc này là một hộp bao cao su, tồi tệ hơn là nó đã vơi đi một nửa. Có lẽ ở thời đại này mọi người sẽ thấy đây là điều bình thường nhưng đau lòng là ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng với anh rằng tôi không muốn quan hệ trước hôn nhân, anh cũng đã đồng ý nên từ trước đến giờ chúng tôi chỉ dừng ở mức độ ôm hôn thân mật. Vậy bao cao su này anh dùng với ai, với ai ngoài tôi thì cũng không chấp nhận được.

Vừa sốc vừa đau lòng nhưng tôi vẫn ngồi đợi cho đến khi anh về để nghe anh nói rõ mọi chuyện. Bằng chứng quá “bén” nên anh chẳng thể chối cãi, đành thú nhận anh có qua lại với một cô gái khác ngoài tôi, chỉ là kiểu quan hệ đáp ứng nhu cầu chứ không yêu đương gì. Anh bảo người anh yêu thật lòng và muốn cưới làm vợ chỉ có tôi mà thôi. Vì là kiểu phụ nữ truyền thống, kiểu mẫu nên tôi không thể chấp nhận được việc này, tôi quyết định hủy hôn ngay sau đó dù đang yêu anh rất nhiều, tôi rất đau khổ.

Bị sếp 'ép gả' con gái, tôi 'dám chơi lớn' dẫn vợ thật đến gặp mặt, khiến cả gia đình sếp 'trố mắt kinh ngạc

Bị sếp 'ép gả' con gái, tôi 'dám chơi lớn' dẫn vợ thật đến gặp mặt, khiến cả gia đình sếp 'trố mắt kinh ngạc

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lần đầu về quê vợ, đêm ngủ trong phòng mẹ vợ, tôi phát hiện 'thứ lộ mộm' dưới chiếu khiến 'tôi rợn người lạnh gáy

Lần đầu về quê vợ, đêm ngủ trong phòng mẹ vợ, tôi phát hiện 'thứ lộ mộm' dưới chiếu khiến 'tôi rợn người lạnh gáy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Giữa lời chê bai của họ hàng, người chồng 'bảo vệ vợ' bằng một câu nói 'đẳng cấp', khiến ai nấy 'câm nín' vì quá ghen tị

Giữa lời chê bai của họ hàng, người chồng 'bảo vệ vợ' bằng một câu nói 'đẳng cấp', khiến ai nấy 'câm nín' vì quá ghen tị

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Con gái 8 tuổi kêu 'chật chội' dù ngủ một mình, mẹ 'lén lắp camera' và 'khóc ngất' khi phát hiện sự thật 'đau lòng

Con gái 8 tuổi kêu 'chật chội' dù ngủ một mình, mẹ 'lén lắp camera' và 'khóc ngất' khi phát hiện sự thật 'đau lòng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Lỡ 'vụng trộm' với phi công trẻ, gái xinh 'khóc thét' vì tình trẻ 'ám ảnh' bám riết, đòi hỏi không buông tha

Lỡ 'vụng trộm' với phi công trẻ, gái xinh 'khóc thét' vì tình trẻ 'ám ảnh' bám riết, đòi hỏi không buông tha

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Phát hiện vật chứng' trong giỏ đồ khiến tôi 'sốc nặng', nhưng lời thú tội của chồng sắp cưới còn 'kinh hoàng hơn

Phát hiện vật chứng' trong giỏ đồ khiến tôi 'sốc nặng', nhưng lời thú tội của chồng sắp cưới còn 'kinh hoàng hơn

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 24/11/2025, 3 con giáp 'gánh bạc tỷ về nhà', phú quý trong tầm tay, muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Hai 24/11/2025, 3 con giáp 'gánh bạc tỷ về nhà', phú quý trong tầm tay, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/11/2025, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/11/2025, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp làm gì cũng giàu, mở cửa gặp THẦN TÀI, khép cửa đón QUÝ NHÂN, của cải chẳng để đâu cho hết

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp làm gì cũng giàu, mở cửa gặp THẦN TÀI, khép cửa đón QUÝ NHÂN, của cải chẳng để đâu cho hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Mâu thuẫn việc dọn phòng, du khách Nhật đánh đồng hương tử vong ở TP.HCM

Mâu thuẫn việc dọn phòng, du khách Nhật đánh đồng hương tử vong ở TP.HCM

Đời sống 6 giờ 31 phút trước
Xử lý 52 tài khoản Facebook, TikTok đăng tin sai sự thật về tình hình lũ lụt ở Đắk Lắk

Xử lý 52 tài khoản Facebook, TikTok đăng tin sai sự thật về tình hình lũ lụt ở Đắk Lắk

Đời sống 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 24/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 24/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa

TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa lời chê bai của họ hàng, người chồng 'bảo vệ vợ' bằng một câu nói 'đẳng cấp', khiến ai nấy 'câm nín' vì quá ghen tị

Giữa lời chê bai của họ hàng, người chồng 'bảo vệ vợ' bằng một câu nói 'đẳng cấp', khiến ai nấy 'câm nín' vì quá ghen tị

Con gái 8 tuổi kêu 'chật chội' dù ngủ một mình, mẹ 'lén lắp camera' và 'khóc ngất' khi phát hiện sự thật 'đau lòng

Con gái 8 tuổi kêu 'chật chội' dù ngủ một mình, mẹ 'lén lắp camera' và 'khóc ngất' khi phát hiện sự thật 'đau lòng

Lỡ 'vụng trộm' với phi công trẻ, gái xinh 'khóc thét' vì tình trẻ 'ám ảnh' bám riết, đòi hỏi không buông tha

Lỡ 'vụng trộm' với phi công trẻ, gái xinh 'khóc thét' vì tình trẻ 'ám ảnh' bám riết, đòi hỏi không buông tha

Bị sếp 'ép gả' con gái, tôi 'dám chơi lớn' dẫn vợ thật đến gặp mặt, khiến cả gia đình sếp 'trố mắt kinh ngạc

Bị sếp 'ép gả' con gái, tôi 'dám chơi lớn' dẫn vợ thật đến gặp mặt, khiến cả gia đình sếp 'trố mắt kinh ngạc

Nghe tiếng sột soạt, tôi 'khóc thét' khi thấy 'đôi mắt' dưới gầm giường và sự thật 'lặng người' trong đêm tân hôn

Nghe tiếng sột soạt, tôi 'khóc thét' khi thấy 'đôi mắt' dưới gầm giường và sự thật 'lặng người' trong đêm tân hôn

Chồng tưởng 'tử tế' đồng ý cho chị trầm cảm về ở, tôi vui mừng cho đến khi đọc được tin nhắn 'động trời' anh gửi cho anh rể

Chồng tưởng 'tử tế' đồng ý cho chị trầm cảm về ở, tôi vui mừng cho đến khi đọc được tin nhắn 'động trời' anh gửi cho anh rể