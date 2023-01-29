Phát hiện tình cũ ve vãn chồng, vợ xử lý thông minh khiến chồng 'mê như điếu đổ', còn tình cũ 'chạy mất dép'

Nhưng mỗi lần nhắc đến, anh lại cốc đầu tôi, trách:

Tôi và chồng gặp khi đi làm, không có những kỉ niệm mặn nồng và trong sáng của tình yêu thời sinh viên. Chính vì thế, có đôi lúc tôi cũng ghen với quá khứ của anh. Tôi ghen với cô người yêu cũ bên anh những ngày gian khó mà quá đỗi ngọt ngào đó.

Dù anh nói thế, nhưng tôi vẫn cứ ám ảnh. Tôi sợ 1 ngày tình cũ không rủ cũng tới ve vãn chồng mình. Những trận cãi vã lớn nhỏ của hai đứa cũng chỉ vì tính ghen tuông bóng gió của tôi mà ra.

- Thôi nào, em lại thế rồi. Anh chia tay lâu rồi, còn vấn vương gì đâu. Người ta có gia đình rồi, còn anh có em rồi mà!

Sau lần cãi nhau tới mức chia tay, lần đầu tiên tôi lên tiếng xin lỗi anh trước. Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi và chúng tôi tiến đến hôn nhân. Cuộc sống cũng hạnh phúc chỉ là đôi khi cái tật ghen anh với người cũ của tôi nổi lên lại khiến anh bực mình.

Dịp vừa rồi, lớp Đại học của anh bỗng liên lạc lại và hẹn nhau họp lớp. Anh cũng khá mong chờ vì lâu rồi không gặp mọi người, trong đó có cả cô người yêu cũ.

Tôi biết mà không thể cản việc gặp gỡ bạn bè chính đáng của chồng. Tôi không ngăn cấm, nhưng nghĩ đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về tình địch cũ, nên nũng nịu:

- Tối đó vợ chẳng làm gì, chồng cho vợ đi cùng nhé.

Thế nên chồng cũng mềm lòng, dẫn tôi theo. Còn tôi, đương nhiên phải xinh đẹp, nên đi make up rồi mua áo quần lồng lộn để át vía cô người yêu cũ kia rồi.

Trong cuộc hội ngộ, tôi tỏ ra vô cùng thoải mái với chồng để anh trò chuyện với tất cả bạn bè, thậm chí cả với người yêu cũ của anh. Cũng bực chứ nhưng tôi phải tỏ ra mình cao thượng và chẳng để tâm.

Thay vì ngồi im một chỗ, tôi cũng chủ động trò chuyện với các bạn Đại học của anh, vừa khai thác thông tin về người yêu cũ, vừa tranh thủ ghi điểm với mọi người.

Mấy chị bạn còn bảo tôi dễ tính nhỉ, thấy chồng và người yêu cũ nói chuyện cũng không ghen. Tôi chỉ cười, dối lòng bảo:

- Vợ chồng rồi thì tin tưởng nhau là chính chị ạ. Em cũng không mấy quan tâm quá khứ, hiện tại mới là quan trọng nhất!

Thậm chí, tới khi thấy mấy anh bạn cứ tới bắt chuyện cùng, tôi cũng không hứng thú lắm nhưng tỏ ra cười nói rất vui vẻ. Chồng có vẻ hơi ghen nên chạy ra thì mấy anh bạn kia bảo:

- Có ai dám làm gì phu nhân của mày đâu mà sợ.

Riêng tôi, tôi chỉ cười cười, xem ra mình thành công trong việc khiến chồng ghen ngược.

Sau cuộc hội ngộ, ai lại trở về nhà nấy với cuộc sống của riêng mình. Chỉ có điều, thi thoảng cũng thấy chồng tôi nhắn tin với ai đó mà giấu giếm vợ. Tôi nghi ngờ tình cũ nhắn tin ve vãn chồng.

Rồi tôi cũng tìm được cơ hội đọc trộm tin nhắn của anh. Chồng đúng là chưa có kinh nghiệm ăn vụng nên không biết chùi mép. Tin nhắn với người yêu cũ còn nguyên, tôi rất bực vì cô ta chủ động nhắc về mối tình năm xưa. Chồng mình thì cứ ỡm ờ, không dứt khoát.

Còn tôi cũng chẳng làm ầm lên làm gì vì chồng mình không chủ động. Hơn nữa, tôi biết, giữ đàn ông cũng như nắm cát trong tay. Nắm chặt quá thì không giữ được, lỏng lẻo quá cát trôi tuột hết, vì thế phải hờ hững vừa đủ, vừa nắm vừa buông.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi tỏ ra quan tâm chồng hơn, thường xuyên nấu nướng những món ăn cầu kì anh thích. Thi thoảng rủ chồng ra ngoài ăn tối hay cà phê đổi gió, vừa giúp chồng chẳng còn thời gian đâu mà tâm tình với người cũ.

Còn bản thân, tôi ăn mặc, chải chuốt hơn trước. Mỗi sáng đợi vợ, anh lại cằn nhằn:

- Có đi làm thôi mà màu mè quá! Hay em có thằng nào ở công ty hả?

Tôi chỉ cười, bảo chồng:

- Vợ đẹp thì mát mặt chồng chứ ai!

Rồi chuyện tế nhị vợ chồng, thay vì chờ chồng đòi hỏi thì tôi lại chủ động quyến rũ anh. Mua bộ đồ mới cực nóng bỏng, không quên dùng thêm nước hoa hương thơm nhẹ nhàng cuốn hút. Khỏi phải nói, chồng có vẻ rất thích sự hư hỏng của vợ trong chuyện ấy. Sau mỗi lần như vậy, thấy anh lại chiều tôi hơn, có chờ đợi cả tiếng cũng không càu nhàu gì.

Không phải là một kẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường nhưng tôi thấy mình là người phụ nữ thông minh. Bởi vậy khi chồng có mầm mống của ngoại tình, tôi đã lập tức khiến anh yêu tôi nhiều hơn.

Tôi tỏ ra như không biết gì mặc kệ cho tình cũ ve vãn chồng nhưng thật ra đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ âm thầm dùng điện thoại chồng nhắn tin dằn mặt:

- Chồng chị đang tắm. Lần sau không có việc gì gấp, đừng làm phiền vào buổi tối nữa nha. Đồ cũ nên ngủ yên trong quá khứ thôi em, đừng làm phiền anh chị mặn nồng.

Đương nhiên, cô ta thừa hiểu tôi biết hết mọi chuyện nên sau hôm đó cũng không dám nhắn tin thêm.

Một mặt khác, tôi quan tâm và chiều chồng hơn để anh vui vẻ, làm đẹp cho bản thân hơn để chồng sợ mất vợ. Cách này có vẻ rất hiệu quả khiến anh càng si mê tôi hơn, dù anh có nhắn tin với người cũ tôi cũng chẳng mấy lo lắng.

Thế đấy, khi chồng vừa có cơ hội để ngoại tình thì người vợ sẽ phải nghĩ ra cách để kéo chồng trở về với gia đình ngay lập tức. Tuy nhiên, giữa hàng trăm ngàn cách thì đánh ghen, giận dỗi là ấu trĩ và trẻ con nhất. Hãy khéo léo tìm cách giữ chồng các chị em nhé!