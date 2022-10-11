Phát hiện chồng ngoại tình với chị họ, tôi như chết điếng trong tim, bao nhiêu người chồng tôi không chọn sao cứ phải là chị họ

Tâm sự 11/10/2022 21:37

Tôi đã có sự nghi ngờ chồng đi ngoại tình nhưng tôi chưa bao giờ ngờ đến chuyện chồng có thể ngoại tình với chính chị gái mình, càng khó chấp nhận hơn chị gái lại là người mà tôi luôn tin tưởng bao lâu nay.

Chồng tôi hay có những chuyến công tác đi xa cùng chị, tôi không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại tới mức này. Chồng tôi, người tôi mà tôi luôn đầu ấp tay kề đã đi ngoại tình, mà không phải ai xa xôi lại chính là chị họ của tôi. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở chồng rồi, dù đi đâu, dù làm gì thì cũng đừng làm cho gia đình phải mất mặt.

Phát hiện chồng ngoại tình với chị họ, tôi như chết điếng trong tim, bao nhiêu người chồng tôi không chọn sao cứ phải là chị họ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng lấy nhau được 6 năm, lúc nào tình cảm cũng ngọt ngào. Tuy anh ít nói nhưng tôi hiểu anh luôn để vợ con ở một vị trí quan trọng trong tim. Dù vậy, là người phụ nữ truyền thống, coi trọng sự chung thủy nên dù tin chồng tôi vẫn nhắc nhở anh về đạo lý gia đình. 

Thế nhưng, trong một lần phơi quần áo, tôi vô tình thấy chiếc dây buộc tóc lạ rơi ra. Nhìn đi nhìn lại, tôi khẳng định đó không phải là dây buộc tóc của tôi hay các con. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, hôm ấy phải nói là tôi đã sốc nặng khi nhìn những tấm hình bạn thân gửi cho. Trong ảnh, chồng tôi đang thân mật với một người phụ nữ, nhìn kỹ lại đó là chị gái họ của mình. Bọn họ tay trong tay đi thẳng vào trong khách sạn.

Phát hiện chồng ngoại tình với chị họ, tôi như chết điếng trong tim, bao nhiêu người chồng tôi không chọn sao cứ phải là chị họ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Thì ra bấy lâu nay anh vẫn diễn tròn vai một người chồng, người cha hoàn hảo, yêu thương vợ con. Anh diễn đạt đến nỗi tôi chẳng bao giờ đề phòng anh có nhân tình bên ngoài, lại là người chị của tôi. Thậm chí tôi không một chút mảy may nghi ngờ để kiểm tra điện thoại, máy tính của chồng.

Khi phát hiện ra vấn đề tôi như chết điếng tận trong tim, tôi không biết phải nói với ai, tôi cũng không biết mình đã làm sai điều gì mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy, bao nhiêu người chồng tôi không chọn sao cứ phải là chị họ.

Phát hiện chồng ngoại tình với chị họ, tôi như chết điếng trong tim, bao nhiêu người chồng tôi không chọn sao cứ phải là chị họ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đang rất sốc và khó chấp nhận được việc chồng ngoại tình với chính chị họ. Tôi đã có sự nghi ngờ chồng đi ngoại tình nhưng tôi chưa bao giờ ngờ đến chuyện chồng có thể ngoại tình với chính chị gái mình, càng khó chấp nhận hơn chị gái lại là người mà tôi luôn tin tưởng bao lâu nay. Thật khó khăn để tôi có thể bình tĩnh nhìn nhận sự thật. Mấy ngày nay tôi đã không thể làm được gì, đầu óc tôi như muốn nổ tung, tôi nên làm gì?

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Từ khóa:   Tâm sự ngoại tình hôn nhân chồng ngoại tình với chị họ

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