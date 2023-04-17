Đàn bà có trăm ngàn cái dại nhưng cái dại lớn nhất chính là để cho nhân tình của chồng thấy mình yếu đuối, bạc nhược. Dẫu có khổ tâm trăm bề, có khóc đến sưng mắt nhưng đứng trước mặt kẻ thứ ba phải có sự kiêu hãnh của một người vợ

Chị gái tôi nói rằng anh rể tôi ngoại tình. Nghe như vậy, cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi định gọi cho đứa em, cùng nhau đến để đòi lại công bằng cho chị nhưng chị tôi ngăn lại. Không tức giận sao được khi bao nhiêu năm nay chị tôi đã chịu biết bao thiệt thòi, cay đắng trong cuộc hôn nhân này. Gia đình tôi còn lạ gì chuyện anh là một người đàn ông hết sức vô tâm, nghiện rượu, hay chơi bời. Chị gái tôi lấy chồng 10 năm, chưa một ngày hạnh phúc, bình yên. Thế mà nay anh lại thêm tật ngoại tình nữa. Chị tôi bảo rằng: “Đừng có làm um sùm mọi chuyện lên, đừng quên rằng anh ta là chồng chị, là cha của ba đứa con chị”.

Chỉ những ai ở trong hoàn cảnh bị chồng phản bội mới hiểu cảm giác ấy đau đớn, ê chề tới mức nào. Người ta nói rằng sự tổn thương lớn nhất không đến từ kẻ thù mà đến từ người mình yêu thương nhất. Giống như ôm một người mà anh ta lại lấy dao đâm mình từ phía sau. Khi chồng ngoại tình, đàn bà có quyền khóc, có quyền yếu đuối. Thế nhưng, dù có đau ra sao, có muốn níu kéo chồng thế nào thì cũng tuyệt đối đừng bao giờ khóc trước mặt kẻ thứ ba.

Qua tìm hiểu, tôi biết được nhân tình của anh rể làm chung công ty. Cô này xinh đẹp, biết cách chưng diện hơn chị tôi rất nhiều. Tôi cũng đang phân vân không biết phải giúp chị tôi như thế nào thì chị bảo rằng mình đã đến gặp kẻ thứ ba kia. Thông thường, một người vợ khi tìm đến nhân tình của chồng thì sẽ đánh ghen, chửi bới, dọa nạt. Còn chị tôi lại tìm đến để khóc mà nói rằng hãy buông tha cho chồng chị. Chị nói rằng hãy cắt đứt để chồng chị quay về với gia đình, với ba đứa con…



Qua tìm hiểu, tôi biết được nhân tình của anh rể làm chung công ty - Ảnh minh họa: Internet

Nghe chị kể mà tôi chẳng thể nào tin được rằng tại sao chị lại hạ mình đến thế. Bao nhiêu năm nay, chị là người nhẫn nhịn, cam chịu dẫu anh rể có tệ bạc, vô tình thế nào. Anh chơi bời, nhậu nhẹt chị cũng nín nhịn. Anh đối xử vô tâm chị cũng nuốt nước mắt vì con. Nhưng chồng ngoại tình, chị có quyền để đứng cao hơn kẻ cướp chồng kia một bậc. Hà cớ gì lại tìm đến để hạ mình, khóc lóc? Chị nói rằng chị sợ gia đình tan vỡ, chị sợ những đứa con lớn lên mà thiếu đi tình thương của cha…

Đàn bà có trăm ngàn cái dại nhưng cái dại lớn nhất chính là để cho nhân tình của chồng thấy mình yếu đuối, bạc nhược. Dẫu có khổ tâm trăm bề, có khóc đến sưng mắt nhưng đứng trước mặt kẻ thứ ba phải có sự kiêu hãnh của một người vợ. Đừng đánh mất lòng tự tôn của mình chỉ vì một ả đàn bà chẳng ra gì. Nước mắt chỉ khiến mình thấp bé, chỉ khiến kẻ thứ ba thêm coi thường mà thôi.



Chị nói rằng: "Chị sợ gia đình tan vỡ, chị sợ những đứa con lớn lên mà thiếu đi tình thương của cha" - Ảnh minh họa: Internet

Với người chồng bạc bẽo như vôi thì tốt nhất hãy nhường luôn cho kẻ thứ ba. Hãy dắt con ra khỏi cuộc hôn nhân đó và bình tĩnh nhìn hai người tệ bạc đó hạnh phúc được bao lâu. Quả báo nhiều khi đến muộn nên người ta chẳng biết sợ. Nhưng khi một người đàn ông tham lam và một người đàn bà lẳng lơ sống với nhau thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có một cái kết có hậu.