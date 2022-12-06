Nửa đêm tỉnh giấc, đi qua phòng mẹ nghe tiếng động lạ, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa thì nhìn thấy những chuyện đáng ra không nên thấy

Mẹ tôi vốn xinh đẹp có tiếng, ngoài 40 mà cứ nhưng 3 mấy bởi nước da trắng, mẹ lại chăm chỉ tập tành nên dáng dấp đẹp lắm. Mẹ tôi làm trong ngành truyền thông, môi trường năng động càng khiến bà trẻ hơn.

Tôi hiện đang là sinh viên năm nhất, đang ở với mẹ. Bố tôi mất cách đây hơn 4 năm vì bệnh nặng. Mẹ tôi mới ngoài 40, trẻ trung, xinh đẹp. Trong mắt tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, bà ân cần, hiền dịu, lo lắng cho tôi từ miếng cơm, cốc nước. Trong lòng tôi, mẹ lúc nào cũng là hình mẫu phụ nữ tuyệt vời nhất, một tượng đài bất khả xâm phạm.

Mẹ con tôi ở chung cư, sát nhà bên cạnh là một cặp vợ chồng chú Hiển, trạc tuổi mẹ tôi. Vợ chú cũng đẹp lắm, thấy bảo làm bên du lịch nên thường xuyên phải đi công tác, các con cũng lớn cả, đều đi học hết. Trong khu nhà tôi, vợ chồng chú nổi tiếng là hạnh phúc, nhiều lần tôi đi học hay ra ngoài cũng bắt gặp vợ chồng chú, nhìn tình cảm lắm.

Thỉnh thoảng gặp nhau cũng có chào hỏi qua loa nhưng chưa bao giờ hai gia đình thân thiết gì, vì ai cũng bận cả. Ở khu này toàn nhà nào biết nhà nấy là chủ yếu. Một lần, tôi xin phép mẹ đến nhà cô bạn chơi rồi ngủ lại, vì hôm đó sinh nhật bạn. Mẹ dặn dò tôi rồi đồng ý, vì đó là bạn thân nhất của tôi, mẹ cũng chẳng lạ gì.

Nửa đêm tỉnh dậy vì nghe tiếng động lạ, tôi mở cửa phòng ra ngoài thấy bên phòng mẹ có những âm thanh lạ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng hôm đó tan tiệc, tôi thấy người ngợm oải quá nên quyết định về nhà ngủ cho thoải mái. Về cái là vào phòng luôn, lúc đó mẹ tôi vẫn chưa về. Nửa đêm tỉnh dậy vì nghe tiếng động lạ, tôi mở cửa phòng ra ngoài thấy bên phòng mẹ có những âm thanh lạ, cửa còn chưa khóa, tôi đến gần, chết lặng khi thấy mẹ và chú Hiển đang quấn quýt lấy nhau, tôi đã nhìn thấy những chuyện đáng ra không nên thấy.

Tôi run rẩy lết về phòng, nằm khóc đến rã rời cho đến khi ngủ thiếp đi. Hình ảnh đó cứ ùa về xoáy vào trí óc khiến tôi gần như phát điên. Người mẹ tôi yêu thương nhất mực, tôn trọng nhất mực trong tôi vỡ nát hoàn toàn. Tôi phải làm thế nào đây?