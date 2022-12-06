Chồng vừa cởi quần dài ra đi tắm, tôi điếng người nhìn thấy thứ này ở quần trong của anh

Tôi là nhân viên hành chính, công việc nhàn, thời gian thoải mái, tất nhiên thu nhập cũng vừa vừa thôi, nhưng tôi thấy thế là phù hợp với tình hình bầu bí của mình khi đó.

Vợ chồng tôi cưới nhau mới hơn 4 tháng, tôi hiện đang có bầu được 10 tuần. Hai đứa yêu nhau, đến với nhau là tự nguyện nên tình cảm lắm. Chồng tôi là kiến trúc sư, làm được, yêu vợ thương con.

Thể trạng tôi không được tốt nên vợ chồng tôi phải kiêng khem lắm, nhất là thai còn nhỏ, chồng tôi lại là người có nhu cầu khá cao nên tôi biết anh bức bối ghê gớm lắm, nhưng vì con nên phải chịu. Chồng tôi chiều vợ, sáng tối đưa đón tôi, về nhà cũng cơm nước, dọn dẹp hết, tôi gần như không phải động chân tay gì.

Tôi yêu và tự hào về chồng lắm, mỗi ngày nghe đồng nghiệp hết lời khen ngợi, tôi lại cảm thấy vui vô cùng. Tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối, nghĩ rằng người như anh không thể nào phản bội tôi được, vậy mà tôi nhầm, lòng người đúng là không ai đoán định được.



Chiếc quần trong màu sáng của anh làm nổi bật một vết son môi còn mới - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó vợ chồng tôi đi tắm, từ lúc cưới hai đứa đều tắm chung. Trước còn ríu rít vui vẻ trêu nhau, nhưng khi chồng vừa cởi quần ngoài ra thì tôi tái dại mặt mày. Chiếc quần trong màu sáng của anh làm nổi bật một vết son môi còn mới. Chồng tôi phát hiện ra, anh bối rối không nói nổi câu nào.

Tôi khóc, bắt anh giải thích, quanh co một hồi, anh thú nhận là do hồi trưa đi ăn rồi mấy anh đồng nghiệp rủ đi mát-xa, tẩm quất. Anh nói cũng chỉ vui chơi thôi chứ anh thề chưa làm gì quá đáng hay có lỗi với tôi cả. Tôi có phải đứa ngu đâu mà tin anh nói, không làm gì mà lại có vết son môi chỗ đó. Tôi suy sụp kinh khủng, thật sự không biết nên làm sao bây giờ nữa...