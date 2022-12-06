Chồng vừa cởi quần dài ra đi tắm, tôi điếng người nhìn thấy thứ này ở quần trong của anh

Tâm sự 06/12/2022 10:20

Hôm đó vợ chồng tôi đi tắm, từ lúc cưới hai đứa đều tắm chung. Trước còn ríu rít vui vẻ trêu nhau, nhưng khi chồng vừa cởi quần ngoài ra thì tôi tái dại mặt mày.

Vợ chồng tôi cưới nhau mới hơn 4 tháng, tôi hiện đang có bầu được 10 tuần. Hai đứa yêu nhau, đến với nhau là tự nguyện nên tình cảm lắm. Chồng tôi là kiến trúc sư, làm được, yêu vợ thương con.

Tôi là nhân viên hành chính, công việc nhàn, thời gian thoải mái, tất nhiên thu nhập cũng vừa vừa thôi, nhưng tôi thấy thế là phù hợp với tình hình bầu bí của mình khi đó.

Chồng vừa cởi quần dài ra đi tắm, tôi điếng người nhìn thấy thứ này ở quần trong của anh - Ảnh 1
Chồng tôi chiều vợ, sáng tối đưa đón tôi, về nhà cũng cơm nước, dọn dẹp hết, tôi gần như không phải động chân tay gì - Ảnh minh họa: Internet

Thể trạng tôi không được tốt nên vợ chồng tôi phải kiêng khem lắm, nhất là thai còn nhỏ, chồng tôi lại là người có nhu cầu khá cao nên tôi biết anh bức bối ghê gớm lắm, nhưng vì con nên phải chịu. Chồng tôi chiều vợ, sáng tối đưa đón tôi, về nhà cũng cơm nước, dọn dẹp hết, tôi gần như không phải động chân tay gì.

 

Tôi yêu và tự hào về chồng lắm, mỗi ngày nghe đồng nghiệp hết lời khen ngợi, tôi lại cảm thấy vui vô cùng. Tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối, nghĩ rằng người như anh không thể nào phản bội tôi được, vậy mà tôi nhầm, lòng người đúng là không ai đoán định được.

Chồng vừa cởi quần dài ra đi tắm, tôi điếng người nhìn thấy thứ này ở quần trong của anh - Ảnh 2
Chiếc quần trong màu sáng của anh làm nổi bật một vết son môi còn mới - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó vợ chồng tôi đi tắm, từ lúc cưới hai đứa đều tắm chung. Trước còn ríu rít vui vẻ trêu nhau, nhưng khi chồng vừa cởi quần ngoài ra thì tôi tái dại mặt mày. Chiếc quần trong màu sáng của anh làm nổi bật một vết son môi còn mới. Chồng tôi phát hiện ra, anh bối rối không nói nổi câu nào.

Tôi khóc, bắt anh giải thích, quanh co một hồi, anh thú nhận là do hồi trưa đi ăn rồi mấy anh đồng nghiệp rủ đi mát-xa, tẩm quất. Anh nói cũng chỉ vui chơi thôi chứ anh thề chưa làm gì quá đáng hay có lỗi với tôi cả. Tôi có phải đứa ngu đâu mà tin anh nói, không làm gì mà lại có vết son môi chỗ đó. Tôi suy sụp kinh khủng, thật sự không biết nên làm sao bây giờ nữa...

Nửa đêm nghe tiếng chồng thầm thì trong nhà vệ sinh, ghé mắt nhìn trộm tôi chết điếng khi biết được sự thật kinh hoàng này

Nửa đêm nghe tiếng chồng thầm thì trong nhà vệ sinh, ghé mắt nhìn trộm tôi chết điếng khi biết được sự thật kinh hoàng này

Cưới được hơn 1 tháng, hôm vừa rồi tôi tỉnh giấc giữa đêm vì trong người mỏi mệt, dậy lại chẳng thấy anh đâu nên đi tìm, nghe tiếng người trong nhà vệ sinh vọng ra, tôi tò mò nên nghe lén. Tiếng anh lúc to nhỏ, nhưng tôi nghe rất rõ

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu