Cô ấy thích kiểu bao lực, bắt tôi phải trói chân tay cô ấy lại rồi mới được vào cuộc. Mà chuyện yêu không những chỉ ở phòng ngủ mà còn ở ban công, sô pha, phòng bếp.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được gần 3 tháng, thời gian này đáng ra phải là thời gian mật ngọt, nồng nàn nhất thì đối với tôi không khác gì địa ngục, tất cả cũng chỉ vì sở thích quái chiêu của vợ trong chuyện chăn gối. Tôi cưới vợ khi đã gần 30 tuổi. Trước đấy tôi cũng từng trải qua vài ba mối tình, cũng sâu nặng rồi nhưng lại chẳng đi đến đâu vì những bất đồng trong cách sống, suy nghĩ. Cho đến khi tôi gặp Lam thì tôi cảm giác mình em đã quen nhau lâu lắm, kiểu như tình yêu sét đánh vậy.

Sau mấy phút ngại ngần, cô ấy khiến tôi ngạc nhiên tột độ vì độ bạo dạn của mình - Ảnh minh họa: Internet Lam không xinh nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng thuộc diện chân dài... nhưng cô ấy có gì đó cuốn hút tôi lắm. Lam vừa hiện đại, vừa truyền thống, cô ấy sành điệu, diện dàng nhưng lại khá kín kẽ trong chuyện quan hệ nam nữ. Thời gian yêu nhau, tôi có đòi hỏi mấy lần nhưng cô ấy đều từ chối. Cũng chính vì như thế nên tôi càng trân trọng cô ấy không. Yêu nhau nửa năm thì làm đám cưới, đêm đầu tiên ở gần nhau, sau mấy phút ngại ngần, cô ấy khiến tôi ngạc nhiên tột độ vì độ bạo dạn của mình. Thậm chí tôi còn tưởng mình như một đứa lần đầu tiên gần gũi trước sự sành sỏi của vợ.

Cô ấy thích kiểu bao lực, bắt tôi phải trói chân tay cô ấy lại rồi mới được vào cuộc. Mà chuyện yêu không những chỉ ở phòng ngủ mà còn ở ban công, sô pha, phòng bếp... Thú thật tôi cứ lo nơm nớp, chỉ sợ ai nhìn thấy, mà ở những chỗ đấy, tôi không thoải mái tinh thần nên lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, thiếu tập trung. Chuyện yêu không những chỉ ở phòng ngủ mà còn ở ban công, sô pha, phòng bếp... - Ảnh minh họa: Internet Một tháng, đều như vắt chanh chỉ trừ 5 ngày cô ấy có tháng, còn lại tối nào cũng phải "chào hỏi" nhau. Ngoài chuyện đó ra thì vợ tôi lại quay trở về dáng vẻ hiền lành, nhu mì, ngoan ngoãn. Thật sự nhìn bình thường chắc không ai tưởng tượng ra. Tôi bắt đầu mong được đi công tác, cảm giác như thoát ngày nào hay ngày đó vậy. Sếp thấy tôi xung phong đi còn ngạc nhiên nhưng có ai thấu được nỗi ám ảnh trong lòng tôi... Thật sự giờ còn sức còn chiều được, nhưng cứ đà này chắc tôi đuối mất.

Ngỡ người khi nhìn thấy chiếc quần lạ đang phơi tòng teng gần cửa, bước vào trong cảnh tượng này càng khiến tôi còn bàng hoàng hơn Cách đây mấy ngày, tôi có chuyến đi công tác 3 ngày, thế nhưng xong sớm nên tôi về trước thời hạn. Ai ngờ vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh chiếc quần lạ đang phơi tòng teng ngay dây phơi gần cửa ra vào.

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