Ngỡ người khi nhìn thấy chiếc quần lạ đang phơi tòng teng gần cửa, bước vào trong cảnh tượng này càng khiến tôi còn bàng hoàng hơn

Tâm sự 06/12/2022 08:19

Cách đây mấy ngày, tôi có chuyến đi công tác 3 ngày, thế nhưng xong sớm nên tôi về trước thời hạn. Ai ngờ vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh chiếc quần lạ đang phơi tòng teng ngay dây phơi gần cửa ra vào.

Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, cũng bởi tuổi tôi không còn trẻ nên không chọn lựa nhiều. Chồng tôi bây giờ đã từng một lần đổ vỡ, có một con trai lên 5 tuổi.

Nói thêm về hoàn cảnh của chồng, anh cũng thuộc dạng tử tế, hiền lành, cả nể, công việc ổn định, có thu nhập. Nhưng vì hiền quá nên ngày trước bị vợ lấn lướt qua mặt rồi cắm sừng, thế mới dẫn đến chuyện ly hôn. Nghe bảo vợ anh còn không nuôi con, vì thế nên thằng bé mới theo anh.

Ngỡ người khi nhìn thấy chiếc quần lạ đang phơi tòng teng gần cửa, bước vào trong cảnh tượng này càng khiến tôi còn bàng hoàng hơn - Ảnh 1
Tôi ra điều kiện với chồng, tôi không có tư cách cấm chị ta gặp con, nhưng giờ anh và chị ta không có liên quan gì tới nhau nữa - Ảnh minh họa: Internet

Cũng được cái thằng bé ngoan lắm, nghe lời, không chống đối tôi nên tôi không áp lực gì. Con cũng gọi tôi là mẹ, bản thân tôi cũng thấy thương con lắm. Thế nhưng cưới được gần 1 năm thì vợ anh bắt đầu sinh sự, thường xuyên tìm cớ đến thăm con dù trước giờ có mấy khi hỏi han. Một ngày điện cho chồng tôi mấy lần chỉ để hỏi con thế nọ thế kia, dù thằng bé rất khỏe mạnh, bình thường.

Tôi bực mình, góp ý với chồng, anh hiền nên cũng cứ ỡm ờ cho qua chuyện, chị ta được nước càng lấn tới. Tôi ra điều kiện với chồng, tôi không có tư cách cấm chị ta gặp con, nhưng giờ anh và chị ta không có liên quan gì tới nhau nữa, vì thế không có cớ gì để gặp nhau, hàng tuần chị ta đến đón con đi chơi cũng được, nhưng chồng thì không được phép đi.

Cách đây mấy ngày, tôi có chuyến đi công tác 3 ngày, thế nhưng xong sớm nên tôi về trước thời hạn. Ai ngờ vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh chiếc quần lạ đang phơi tòng teng ngay dây phơi gần cửa ra vào. Vào nhà thì thấy vợ cũ của anh đang lăng xăng nấu nướng, chồng và con trai thì ngồi xem ti vi. Thấy tôi về, chồng hốt hoảng lắp bắp, định thanh minh gì đó. Tôi giận quá ném đống đồ xuống đất, hùng hổ xông vào hỏi chị ta: "Chị làm gì ở đây".

Ngỡ người khi nhìn thấy chiếc quần lạ đang phơi tòng teng gần cửa, bước vào trong cảnh tượng này càng khiến tôi còn bàng hoàng hơn - Ảnh 2
Ai ngờ vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh chiếc quần lót lạ đang phơi tòng teng ngay dây phơi gần cửa ra vào - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi ấp úng nói rằng hôm qua chị ta đến thăm con, trời mưa ướt nên không về được. Tôi ức quá bỏ lên phòng nằm khóc, nhìn chị ta câng câng như thách thức mà tôi phát điên.

Hôm đó tôi bảo với chồng, nếu quyến luyến quá thì thôi chia tay, anh tái hôn với chị ta, không lại phải giấu diếm tôi qua lại. Chồng thề thốt là không có gì, lần sau sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Tôi giận lắm, không biết còn sống thế này tới khi nào, tôi phải làm sao đây?

Chồng ngoại tình với người yêu cũ, còn tiết lộ bí mật động trời khiến tôi uất hận

Chồng ngoại tình với người yêu cũ, còn tiết lộ bí mật động trời khiến tôi uất hận

Không lâu sau đó, tôi có được những bằng chứng ngoại tình của chồng mà tôi không thể ngờ tới. Những tin nhắn yêu thương, những lời hẹn hò, những hình ảnh mặn nồng của hai người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 24 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu