Ngỡ người khi nhìn thấy chiếc quần lạ đang phơi tòng teng gần cửa, bước vào trong cảnh tượng này càng khiến tôi còn bàng hoàng hơn

Cách đây mấy ngày, tôi có chuyến đi công tác 3 ngày, thế nhưng xong sớm nên tôi về trước thời hạn. Ai ngờ vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh chiếc quần lạ đang phơi tòng teng ngay dây phơi gần cửa ra vào.

Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, cũng bởi tuổi tôi không còn trẻ nên không chọn lựa nhiều. Chồng tôi bây giờ đã từng một lần đổ vỡ, có một con trai lên 5 tuổi. Nói thêm về hoàn cảnh của chồng, anh cũng thuộc dạng tử tế, hiền lành, cả nể, công việc ổn định, có thu nhập. Nhưng vì hiền quá nên ngày trước bị vợ lấn lướt qua mặt rồi cắm sừng, thế mới dẫn đến chuyện ly hôn. Nghe bảo vợ anh còn không nuôi con, vì thế nên thằng bé mới theo anh.

Tôi ra điều kiện với chồng, tôi không có tư cách cấm chị ta gặp con, nhưng giờ anh và chị ta không có liên quan gì tới nhau nữa - Ảnh minh họa: Internet Cũng được cái thằng bé ngoan lắm, nghe lời, không chống đối tôi nên tôi không áp lực gì. Con cũng gọi tôi là mẹ, bản thân tôi cũng thấy thương con lắm. Thế nhưng cưới được gần 1 năm thì vợ anh bắt đầu sinh sự, thường xuyên tìm cớ đến thăm con dù trước giờ có mấy khi hỏi han. Một ngày điện cho chồng tôi mấy lần chỉ để hỏi con thế nọ thế kia, dù thằng bé rất khỏe mạnh, bình thường. Tôi bực mình, góp ý với chồng, anh hiền nên cũng cứ ỡm ờ cho qua chuyện, chị ta được nước càng lấn tới. Tôi ra điều kiện với chồng, tôi không có tư cách cấm chị ta gặp con, nhưng giờ anh và chị ta không có liên quan gì tới nhau nữa, vì thế không có cớ gì để gặp nhau, hàng tuần chị ta đến đón con đi chơi cũng được, nhưng chồng thì không được phép đi.

Cách đây mấy ngày, tôi có chuyến đi công tác 3 ngày, thế nhưng xong sớm nên tôi về trước thời hạn. Ai ngờ vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh chiếc quần lạ đang phơi tòng teng ngay dây phơi gần cửa ra vào. Vào nhà thì thấy vợ cũ của anh đang lăng xăng nấu nướng, chồng và con trai thì ngồi xem ti vi. Thấy tôi về, chồng hốt hoảng lắp bắp, định thanh minh gì đó. Tôi giận quá ném đống đồ xuống đất, hùng hổ xông vào hỏi chị ta: "Chị làm gì ở đây". Ai ngờ vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh chiếc quần lót lạ đang phơi tòng teng ngay dây phơi gần cửa ra vào - Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi ấp úng nói rằng hôm qua chị ta đến thăm con, trời mưa ướt nên không về được. Tôi ức quá bỏ lên phòng nằm khóc, nhìn chị ta câng câng như thách thức mà tôi phát điên. Hôm đó tôi bảo với chồng, nếu quyến luyến quá thì thôi chia tay, anh tái hôn với chị ta, không lại phải giấu diếm tôi qua lại. Chồng thề thốt là không có gì, lần sau sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Tôi giận lắm, không biết còn sống thế này tới khi nào, tôi phải làm sao đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-nguoi-khi-nhin-thay-chiec-quan-lot-la-ang-phoi-tong-teng-gan-cua-buoc-vao-trong-canh-tuong-nay-cang-khien-toi-con-bang-hoang-hon-531998.html