Nửa đêm ở khách sạn nghe tiếng gõ cửa, cảnh tượng mở ra làm tim tôi thắt lại, chỉ muốn ly hôn ngay

Tâm sự 23/07/2026 20:51

Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp. 

Tôi và chồng lấy nhau đã 2 năm nhưng chưa muốn sinh con. Cả tôi và chồng đều đồng ý sẽ cố gắng làm việc để tích góp rồi mới sinh con. Chồng tôi không phản đối, anh rất hiểu và cảm thông cho vợ, luôn động viên vợ cố gắng.

Quả thật tôi thấy mình là người vợ may mắn. Từ ngày lấy nhau, chồng tôi chẳng bao giờ chê tôi nấu ăn dở, dù tôi chỉ mới học được vài món. Thậm chí anh còn thích về nhà ăn cơm với vợ, lúc nào cũng khen vợ nấu ăn ngon. Chồng tôi còn hiếu thuận với bố mẹ vợ, hiểu lễ nghĩa. Lương của anh đều đưa cho vợ giữ, còn nói vợ gửi tiền về cho bố mẹ vợ.

 

Vừa qua, tôi đi công tác một tuần ở thành phố khác. Ngủ ở khách sạn, tôi lạ giường nên nằm trằn trọc đến nửa đêm không ngủ được. Bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi có phần sợ hãi không biết đối phương là ai. Nhìn qua mắt mèo, tôi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Người đứng bên ngoài là người yêu cũ của tôi.

Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp. 

Nửa đêm ở khách sạn nghe tiếng gõ cửa, cảnh tượng mở ra làm tim tôi thắt lại, chỉ muốn ly hôn ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ ngày quen nhau đến khi chia tay, anh chưa từng làm gì sai với tôi. Anh là người tài giỏi, trưởng thành và không ngừng nỗ lực vì người mình yêu. Sau khi nghe tôi nói muốn đến thành phố khác phát triển sự nghiệp, anh gật đầu chấp nhận lời chia tay. Suốt rất nhiều năm sau, tôi vẫn không dám liên lạc lại với anh 

Vậy mà đã 8 năm trôi qua, người yêu cũ giờ đã thành công, vẻ bề ngoài vẫn điển trai phong độ như thế. Tôi nhìn anh mà như thấy lại mình của tháng năm yêu đương cuồng nhiệt. Tôi nghe anh nói:

“Anh nghe bạn bè nói em đã kết hôn. Lúc nãy nhìn thấy em anh cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Sau đó anh cứ vô thức đi theo em tới đây, đứng đợi một lúc mới dám gõ cửa. Anh sợ em ngủ rồi, nhưng cũng sợ nếu không gặp em lần này thì sau này sẽ không gặp được nữa”.

Đêm đó, tôi và người yêu cũ đã nói chuyện với nhau cả đêm. Nhưng tôi không làm gì quá giới hạn có lỗi với chồng. Chúng tôi chỉ ngồi cùng nhau, nói về công việc, cuộc sống suốt những năm chia tay. Anh vẫn một mình, vẫn thường xuyên nhớ đến tôi. Anh hỏi tôi có còn nhớ tới anh không, liệu anh có thể có tôi một lần nữa không? Còn nếu tôi đã quên anh thì anh xin lỗi vì đã làm phiền tôi.

Tôi im lặng không trả lời anh nhưng thật lòng tôi muốn trả lời rằng tôi vẫn nhớ anh, tôi cũng muốn ở bên anh. Tôi biết mình xấu xa, nhưng tôi cũng không thể lừa dối chính mình. Dù vậy, tôi không nỡ rời xa chồng, chồng tốt với tôi như thế, tôi làm sao có thể phản bội anh. Anh còn hiếu thuận với bố mẹ tôi. Chồng không chỉ có tình với tôi mà còn có nghĩa.

Ngày trở về sau chuyến đi công tác, tôi xóa số của người yêu cũ, vào bếp nấu cho chồng một món ăn tôi vừa học. Con người sống vẫn là phải đi về phía trước, những gì thuộc về quá khứ dẫu có luyến lưu cũng không thể trở lại.

Thắc mắc vì đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm, bí mật hé lộ khiến tôi đứng hình

Thắc mắc vì đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm, bí mật hé lộ khiến tôi đứng hình

Tối hôm đó, tôi giấu chìa khóa nhà tắm dự phòng. Tôi nhắm mắt như ngủ say, nghe tiếng động vợ vào nhà vệ sinh. Sau đó 30 phút, tôi kê tai vào nhà tắm thì nghe trong tiếng xả nước ào ào vang vọng tiếng khóc nức nở.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lúc lâm bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay con dâu 3 tỷ kèm lời đề nghị làm cô lặng người

Lúc lâm bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay con dâu 3 tỷ kèm lời đề nghị làm cô lặng người

Tâm sự 52 phút trước
Đang chuẩn bị đồ ăn, đầu bếp bỏ chạy khi thấy cá sấu hoang dã đi lạc vào bếp khách sạn

Đang chuẩn bị đồ ăn, đầu bếp bỏ chạy khi thấy cá sấu hoang dã đi lạc vào bếp khách sạn

Video 1 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/7/2026), 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Cuối ngày hôm nay (24/7/2026), 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nghe mùi khai nồng nặc phát ra từ phòng bố chồng, tôi mở cửa bước vào mà lặng người trước sự thật phũ phàng

Nghe mùi khai nồng nặc phát ra từ phòng bố chồng, tôi mở cửa bước vào mà lặng người trước sự thật phũ phàng

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Dây cáp bị đứt, người đàn ông bị thương nặng khi chơi trò đu dây cao 12 mét

Dây cáp bị đứt, người đàn ông bị thương nặng khi chơi trò đu dây cao 12 mét

Video 2 giờ 22 phút trước
Cắn răng cưới gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu chết đứng trước chiêu "lật kèo" của chú rể

Cắn răng cưới gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu chết đứng trước chiêu "lật kèo" của chú rể

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Quấy rối phụ nữ trên tàu, nam thanh niên nhận ngay một bài học "nhớ đời"

Quấy rối phụ nữ trên tàu, nam thanh niên nhận ngay một bài học "nhớ đời"

Video 3 giờ 22 phút trước
Tưởng nhận món quà trong mơ, người vợ sững sờ khi đọc lời nhắn đi kèm chiếc nhẫn kim cương

Tưởng nhận món quà trong mơ, người vợ sững sờ khi đọc lời nhắn đi kèm chiếc nhẫn kim cương

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi chết đứng trước hành động khó hiểu của cô ấy

Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi chết đứng trước hành động khó hiểu của cô ấy

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Chấp nhận cưới người vợ không thể nói, người chồng nhận món quà vô giá ngay trong đêm tân hôn

Chấp nhận cưới người vợ không thể nói, người chồng nhận món quà vô giá ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm tân hôn với vị sếp giàu, cô dâu bàng hoàng khi chồng ném một thứ vào người rồi nói câu phũ phàng

Đêm tân hôn với vị sếp giàu, cô dâu bàng hoàng khi chồng ném một thứ vào người rồi nói câu phũ phàng

Lúc lâm bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay con dâu 3 tỷ kèm lời đề nghị làm cô lặng người

Lúc lâm bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay con dâu 3 tỷ kèm lời đề nghị làm cô lặng người

Cắn răng cưới gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu chết đứng trước chiêu "lật kèo" của chú rể

Cắn răng cưới gán nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu chết đứng trước chiêu "lật kèo" của chú rể

Tưởng nhận món quà trong mơ, người vợ sững sờ khi đọc lời nhắn đi kèm chiếc nhẫn kim cương

Tưởng nhận món quà trong mơ, người vợ sững sờ khi đọc lời nhắn đi kèm chiếc nhẫn kim cương

Chấp nhận cưới người vợ không thể nói, người chồng nhận món quà vô giá ngay trong đêm tân hôn

Chấp nhận cưới người vợ không thể nói, người chồng nhận món quà vô giá ngay trong đêm tân hôn

Được chồng tặng nhẫn kim cương 100 triệu, người vợ chết lặng khi mở hộp quà

Được chồng tặng nhẫn kim cương 100 triệu, người vợ chết lặng khi mở hộp quà