Nửa đêm nghe tiếng khóc thảm thiết trong phòng của chị dâu, tò mò tôi ngó vào xem để rồi chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi sửng sốt đến run sợ

Tâm sự 30/01/2023 17:25

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi như rơi vào vực sâu không tin anh lại làm như vậy, càng xót xa hơn cho người chị.

Khi anh trai lấy vợ, tôi phải thuê phòng bên ngoài để sống, bởi anh ấy không thích phải chứng kiến cảnh chị dâu em chồng cãi vã chia nhau từng việc nhà. Hàng tháng được anh trai trả tiền phòng trọ nên tôi mới chịu ra ngoài ở.

Từ ngày ở riêng, tình cảm chị em tôi rất tốt, cuối tuần nào chị ấy cũng làm món ngon và rủ tôi qua ăn. Nhìn cảnh anh trai quấn quýt bên chị dâu mà tôi ước ao sau này cũng lấy được người chồng tâm lý như anh mình.

Những khi chỉ có hai chị em ngồi tâm sự với nhau, tôi bảo rất ghen tỵ với chị dâu vì lấy được ông anh trai tuyệt vời của mình. Thế nhưng chị lại cười méo miệng mà nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Câu nói của chị dâu tỏ ý chê anh trai khiến tôi rất khó chịu. Tôi trách chị dâu may mắn mới lấy được ông chồng đẹp trai kiếm tiền giỏi lại yêu thương vợ thế mà còn chê bai nữa.

Nửa đêm nghe tiếng khóc thảm thiết trong phòng của chị dâu, tò mò tôi ngó vào xem để rồi chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi sửng sốt đến run sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói xong tôi đứng phắt dậy định bỏ về nhưng chị dâu kéo tay và nói là hãy ngủ lại một đêm để biết con người thật của anh trai tôi. Nghe những lời nói đó khiến tôi rất tò mò, không hiểu anh mình đã làm gì nên tội để chị dâu nói xấu như vậy. 

Buổi tối đến 9h tôi chưa chịu về, anh trai nóng ruột liên tục đuổi về, thế nhưng tôi bảo ở chủ nhật nào mấy người thanh niên trọ phòng bên cạnh cũng nhậu suốt đêm không ngủ nổi. Nên muốn ở lại nhà anh chị ngủ một buổi cho ngon giấc. Không thể đuổi em gái về nên chị dâu đã chuẩn bị phòng cho tôi ngủ.

Đang ngủ ngon giấc thì tôi nghe thấy tiếng roi, rồi tiếng khóc của chị dâu và những lời cầu xin rất thảm thiết. Tôi choàng tỉnh dậy vội chạy sang xem xảy ra chuyện gì. Phòng anh chị đóng kín nhưng bên trong vẫn sáng đèn nên tôi liều mình đẩy cửa hé ra một khe nhỏ, tôi ngó mắt vào xem thì vô cùng sốc khi thấy chị dâu quỳ dưới đất nhưng anh trai liên tục ép chị phải thể hiện cảm xúc trong chuyện ấy.

Nửa đêm nghe tiếng khóc thảm thiết trong phòng của chị dâu, tò mò tôi ngó vào xem để rồi chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi sửng sốt đến run sợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ anh tôi lại có sở thích quái đản đến vậy, thảo nào mỗi lần ngồi tâm sự chị dâu đều chán ghét chồng đến vậy. Đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của chị dâu mà tôi đau vô cùng chỉ muốn chạy vào quát mắng thẳng vào mặt anh trai. Nhưng tôi không đủ dũng cảm, cũng xấu hổ vô cùng.

Nếu tôi biết anh trai sai trái mà im lặng, cứ để chị dâu chịu khổ thế này cũng không phải cách. Bởi có ngày chị chịu nhục hết nổi thì gia đình sẽ tan nát lúc nào không hay. Theo mọi người tôi phải làm sao để anh trai từ bỏ những sở thích quái đản kia đây?

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi tức tối đi uống rượu say đến nửa đêm, sáng sớm tỉnh dậy, tôi choáng váng nhìn người phụ nữ nằm cạnh rồi thẫn thờ nghe lời giải đáp

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi tức tối đi uống rượu say đến nửa đêm, sáng sớm tỉnh dậy, tôi choáng váng nhìn người phụ nữ nằm cạnh rồi thẫn thờ nghe lời giải đáp

Tôi choáng váng cực độ nhưng bất ngờ hơn nữa với điều sau đó mình gặp phải, nhìn người phụ nữ đang làm bên mà sửng sốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống