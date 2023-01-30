Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi tức tối đi uống rượu say đến nửa đêm, sáng sớm tỉnh dậy, tôi choáng váng nhìn người phụ nữ nằm cạnh rồi thẫn thờ nghe lời giải đáp

Khánh (28 tuổi, TP.HCM) chia sẻ anh và vợ ly hôn vì những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Gần 2 năm yêu nhau đầy hạnh phúc, những tưởng cuộc hôn nhân của họ sẽ viên mãn, êm ấm. Nào ngờ khi về sống chung, Khánh và Mai – vợ anh lại cãi nhau liên miên, nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Có một thực tế là nhiều cặp đôi tan vỡ không phải vì họ hết yêu nhau mà bởi cái tôi của hai người đều quá lớn. Cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản, nó rất cần sự bao dung, nhường nhịn và dung hòa để hai người có thể hòa hợp với nhau. Nếu ai cũng giữ cái tôi cao ngút trời thì chuyện tan vỡ cũng chỉ là sớm muộn. Điều đó rất thường xảy ra ở các cặp vợ chồng trẻ tuổi.

Sau ly hôn Khánh và Mai ít liên lạc vì ai cũng cảm thấy nếu bản thân chủ động liên hệ thì chính là kẻ thua cuộc. Mà cả hai người họ không ai muốn chịu thua ai cả. Cho đến ngày hôm đó, sau gần một năm ly hôn, Khánh tình cờ thấy Mai đăng ảnh cô chụp chung với một người đàn ông lạ lên facebook. Bạn bè Mai chúc mừng cô có tình mới, Mai đều vui vẻ cảm ơn khiến Khánh khó chịu vô cùng.

“Chúng tôi không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn người còn lại làm theo ý muốn của mình, ai cũng muốn đối phương phải là người xuống nước chịu thua. Chúng tôi cãi vã ngày này qua ngày khác, đến cuối cùng không chịu đựng được nữa thì thốt ra đề nghị ly hôn. Lời chia tay vừa thốt ra, không ai chịu thua mà rút lại…”, Khánh nói.

Đêm ấy Khánh tức giận đi nhậu với bạn đến khuya. Khánh nhớ rõ bạn anh đã đưa anh về tận nhà, thế nhưng sáng ra vừa mở mắt và nhìn sang bên cạnh, Khánh giật mình tưởng bản thân vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn. Nếu không phải mơ thì tại sao Mai lại đang nằm bên cạnh anh, trên một chiếc giường?

Khánh kinh hãi ngồi bật dậy, Mai thấy động tĩnh nên cũng tỉnh giấc. Lúc này thì Khánh đã biết không phải anh nằm mơ, bằng cách nào đó Mai đã xuất hiện trong phòng ngủ của anh trong lúc anh không hay biết gì.

Khánh theo phản xạ chất vấn vợ cũ: “Tại sao em lại ở đây? Em có bạn trai mới mà vẫn muốn quyến rũ chồng cũ hả? Em làm thế mà nhìn được à?”. Mai lườm Khánh một cái rồi lập tức ra khỏi phòng. Khánh chạy theo Mai, vừa hay gặp mẹ anh trong bếp, Khánh lớn tiếng hỏi tại sao bà lại cho cô vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

“Mẹ tôi lườm tôi một cái cháy mặt. Bà bảo đêm qua tôi say rượu về nhà, khóc lóc gọi điện cho Mai xin cô ấy đừng yêu người khác vì tôi còn yêu cô ấy lắm. Tôi còn định lao đến chỗ Mai ngay trong đêm nhưng sợ tôi xảy ra chuyện nên mẹ giữ chặt tôi lại và Mai đành đến gặp tôi. Vừa nhìn thấy Mai, tôi níu chặt lấy cô ấy xin tha thứ và nhất quyết không cho cô ấy về. Mẹ tôi hỏi Mai nếu cô ấy cũng có ý muốn đoàn tụ thì hãy ở lại, còn không thì cứ ra về, kệ mặc tôi”, Khánh kể.

Mai đã chọn phương án ở lại vì thực lòng cô cũng còn yêu Khánh. Người đàn ông cô chụp ảnh cùng chỉ là một người bạn bình thường. Lần này dù phải xuống nước cầu xin vợ cũ nhưng Khánh không hề cảm thấy mất mặt hay khó chịu, trái lại còn rất vui vẻ, hạnh phúc. Sự cố đêm say rượu ấy đã khiến Khánh hiểu ra một điều, nếu “mất mặt” mà đổi về được sự hòa thuận, ấm êm giữa vợ chồng thì cũng đáng lắm.

Vợ chồng với nhau, tại sao phải so bì hơn thua, được mất? Vợ chồng là để yêu thương, chia sẻ, cho dù nhiều lúc phải chịu thiệt thòi hay hạ cái tôi xuống vì nhau – đều là những điều nên làm và xứng đáng cả.

Chẳng ai sinh ra đã là một nửa hoàn hảo của ai. Trong thời gian yêu đương, các cặp đôi trong mắt chỉ có màu hồng bởi lúc đó họ bị tình yêu nồng nhiệt chi phối, khuyết điểm ở đối phương cũng trở thành chuyện nhỏ chẳng đáng kể. Hơn nữa, mỗi người ở riêng một nhà, chỉ gặp gỡ trong các buổi hẹn hò ngọt ngào, sự va chạm giảm thiểu tới mức tối đa. Nhưng hôn nhân thì khác, mọi khuyết điểm bị phơi bày hoàn toàn, cũng có vô số vấn đề rắc rối phát sinh thêm. Do đó để chung sống hòa hợp thì một trong những yếu tố tiên quyết mà các cặp vợ chồng phải làm được, đó là bao dung và nhường nhịn nhau.