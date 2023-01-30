Vừa ân ái xong chồng vội đẩy tôi xuống giường, ngay lập tức đưa đơn ly dị vì lí do không thể tha thứ, nghe lời giải đáp sau đó mà tôi sững sờ

Anh ngay lập tức đẩy tôi khỏi giường, nói những câu khiến tôi không thể tưởng được lí do đầy đau lòng đến như vậy...

Tôi 23 tuổi, mới ra trường, công việc chưa ổn định, đang chưa biết đi về đâu thì quen được Thành. Anh ấy 40 tuổi, sự nghiệp rất vững chắc chỉ còn mỗi chuyện vợ con nữa là xong. Gặp được anh, tôi như người c.hết đ.uối vớ được cọc, dù biết tính anh rất gia trưởng, khô khan nhưng tôi vẫn yêu vì chỉ có Thành mới mang lại tương lai tươi sáng thôi. Yêu nhau 4 tháng nhưng anh chưa một lần chúng tôi làm chuyện chăn gối với nhau, thậm chí nụ hôn cũng hiếm hoi, nhiều lúc tôi tự hỏi có phải anh ấy là người đồng tính không nữa? Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Thành cũng chịu trao nhẫn đính kim cương cầu hôn tôi. Tôi hạnh phúc sung sướng vô cùng vì mình sắp lấy được chồng giàu.

Ảnh minh họa: Internet Ngày cưới tôi được bố mẹ chồng trao rất nhiều vòng tay và kiềng vàng, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Cuối cùng cũng đến đêm tân hôn, tôi nằm trên giường hồi hộp và hi vọng cả hai sẽ có đêm đầu tiên viên mãn. Nhưng sự thật lại phũ phàng đến chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Sau khi h.ành h.ạ vợ hơn một tiếng đồng hồ, tôi mệt nhoài ngủ thiếp đi thì bất ngờ bị chồng hất xuống đất. Anh ta làm câu: “Cô đã lên giường với bao nhiêu người rồi? Là con gái mà như phụ nữ có 3 con rồi vậy hả? Thế mà tôi tưởng cô còn trong trắng hay chí ít thì cũng chưa trải mùi đời chứ”.

Từng lời chồng nói khiến tôi sốc vô cùng, không ngờ anh lại là người từng trải đến thế. Có lẽ cũng biết bao người con gái đã qua tay anh rồi nên mới hiểu thấu cơ thể phụ nữ đến thế. Đúng là ngày sinh viên tôi đã trải qua 3 mối tình và chuyện chăn gối không thể thiếu trong tình yêu. Ảnh minh họa: Internet Nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ oan ức nói mình vô tội, chỉ có yêu một người và quan hệ có 2 lần thôi. Nhưng anh ấy một mực không tin những lời tôi nói, anh tức giận yêu cầu viết đơn ly dị. Nghe đến đây tôi bàng hoàng bật khóc cầu xin anh đừng làm thế, mới cưới hôm trước hôm sau ly dị thì có khác nào sỉ nhục cả hai gia đình. Thành ném hết quần áo tôi vào vali rồi ném ra sân nói là người như anh ấy lấy đâu chẳng được gái ngoan. Cớ sao phải lấy loại đàn bà đã lên giường với người đàn ông khác. Tôi chẳng muốn rời khỏi ngôi nhà này vì nếu chia tay Thành tôi sẽ mất hết. Theo mọi người tôi phải làm sao để níu kéo được trái tim chồng đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-an-ai-xong-chong-voi-ay-toi-xuong-giuong-ngay-lap-tuc-ua-on-ly-di-vi-li-do-khong-the-tha-thu-nghe-loi-giai-ap-sau-o-ma-toi-sung-so-550528.html