Được gả cưới cho chồng hơn 50 tuổi, đêm tân hôn trang trí cầu kỳ, rực rỡ, cửa vừa mở ra, tôi ‘hóa đá’ khi chứng kiến anh làm điều ấy

Tâm sự 30/01/2023 13:35

Lúc chồng bước vào, tôi thầm nghĩ đêm nay sẽ vô cùng thăng hoa, cuộc sống như ý hơn nữa. Nào ngờ ngay thời điểm ấy, tôi choáng váng.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường có chút nhan sắc, gia đình lại nghèo và nhiều gánh nặng. Vì thế khi được mai mối cho người đàn ông giàu có đáng tuổi bố mình, tôi liền gật đầu đồng ý.

Ông ấy chỉ có một khuyết điểm là già, còn lại chẳng có chỗ nào đáng để chê. Ông đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, ga lăng, là người đàn ông phong độ, lịch thiệp. Quan trọng ông ấy rất giàu, dù có vài đứa con nhưng chúng đều lớn và sống riêng cả rồi, do đó chẳng hề ảnh hưởng gì đến tôi cả.

Sau 3 tháng tìm hiểu, tôi gật đầu làm đám cưới với ông. Ông tổ chức đám cưới lần này là lần thứ 3 nhưng vẫn làm rình rang ở khách sạn 5 sao. Ông bảo không muốn tôi phải tủi thân, vì đời người phụ nữ thì ngày làm cô dâu là ngày trọng đại lắm. Tôi càng cảm động trước sự săn sóc, tâm lý của ông, thầm chắc chắn về quyết định lấy chồng già của mình.

Được gả cưới cho chồng hơn 50 tuổi, đêm tân hôn trang trí cầu kỳ, rực rỡ, cửa vừa mở ra, tôi ‘hóa đá’ khi chứng kiến anh làm điều ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những cho tôi 1 đám cưới trong mơ mà ông còn chuẩn bị phần tiền dẫn cưới lên đến 500 triệu. Ông bảo coi như đó là tiền báo đáp bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi nên người. Có số tiền ấy, bố mẹ tôi đỡ phải bươn chải nhọc nhằn. Bố mẹ tôi mừng lắm, cứ xuýt xoa khen chồng tôi tốt tính, chiều vợ trẻ, sau này còn đầu tư cho vợ và nhà vợ nhiều hơn nữa.

Đêm tân hôn là lần đầu tiên của tôi và ông. Ông có tuổi nhưng nhìn cơ thể vẫn cường tráng, khỏe mạnh. Suốt thời gian tìm hiểu, ông chưa lần nào đòi hỏi tôi chuyện ấy cả. Điều đó khiến tôi thêm nể trọng ông. Cộng với những gì ông đối xử tốt với mình, tôi đã thật sự có tình cảm với ông, mong muốn cùng ông sống thật hạnh phúc.

Nhưng tôi đã sai lầm nghiêm trọng. Tất cả những gì ông thể hiện ra chỉ là sự giả tạo, là một màn kịch tài tình của kẻ từng trải trên thương trường lẫn cuộc sống. Một cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời như tôi làm sao có thể nhìn thấu được hết.

Đêm tân hôn, tôi hồi hộp đợi chồng trong phòng tân hôn được trang trí cầu kỳ, đẹp đẽ. Nghe tiếng mở cửa, tôi biết chồng vào. Song tới khi nhìn thấy chồng xuất hiện ở cửa phòng thì tôi lập tức hóa đá.

Được gả cưới cho chồng hơn 50 tuổi, đêm tân hôn trang trí cầu kỳ, rực rỡ, cửa vừa mở ra, tôi ‘hóa đá’ khi chứng kiến anh làm điều ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi không vào 1 mình mà bên cạnh ông ta còn có 2 người phụ nữ nữa. Tôi không thể hiểu nổi tại sao hai người phụ nữ đó lại xuất hiện ở đây, trong đêm tân hôn của chúng tôi. Họ thậm chí còn bám vào chồng tôi đầy lả lơi, khiêu khích.

 

Tôi đờ đẫn như người mất hồn. Hóa ra đối với ông ta là điều vô cùng bình thường. Sở thích bệnh hoạn như thế, tôi thật sự có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được nó lại tồn tại ở 1 người đàn ông nhìn lịch sự như ông ta. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt nói cho tôi biết tất cả là sự thật.

Đêm tân hôn đó tôi khóc lóc bỏ chạy khỏi phòng tân hôn. Chồng tôi cũng chẳng hề quan tâm hay theo sau dỗ dành, ông ta thản nhiên vui vẻ với hai cô gái kia, mặc tôi 1 mình ngủ ở phòng khác. Sáng hôm sau ông ra mới gọi tôi đến, tuyên bố nếu tôi không đồng ý chuyện đó thì ông ta sẽ ly hôn, đòi lại toàn bộ 500 triệu tiền dẫn cưới và 10 cây vàng đã trao cho tôi trong đám tiệc.

Tôi sững lại. Nếu giờ bị chồng bỏ, bố mẹ phải trả lại toàn bộ số tiền ông ta đã đưa thì gia đình tôi sẽ thế nào, tôi đối mặt với những ánh mắt bên ngoài ra sao? Nhưng nếu nghe theo chồng chấp nhận sự bệnh hoạn của ông ta, tôi thật sự thấy ghê tởm. Tôi nên làm thế nào đây?

Ra mắt mẹ chồng không cùng ăn cơm, đêm muộn đi qua nhà bếp còn ánh đèn hắt chiếu, nhìn cảnh tượng, tôi ớn lạnh chia tay ngay

Ra mắt mẹ chồng không cùng ăn cơm, đêm muộn đi qua nhà bếp còn ánh đèn hắt chiếu, nhìn cảnh tượng, tôi ớn lạnh chia tay ngay

Tôi thấy vô cùng lạ lẫm nhưng anh mặc kệ, ấy thế rồi lúc buổi tối khó ngủ, đang đi dạo, tôi sững sờ vì điều không tin nổi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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