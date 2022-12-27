Nửa đêm bất thình lình về nhảy lên giường ôm vợ định 'đánh chén', nào ngờ thứ tôi chạm phải là một thứ khiến tôi giật bắn người đồng thời cảm thấy kinh tởm vô cùng

Tâm sự 27/12/2022 10:41

Cho đến giờ đã qua cả gần chục ngày nhưng vẫn tôi vẫn không thể quên nổi cảm giác ghê sợ lúc ấy. Khi tôi nhào lên giường thì bàn tay chạm phải một thứ khiến tôi giật bắn người đồng thời cảm thấy kinh tởm vô cùng.

Cách đây không lâu tôi có việc về quê nội 2 ngày cuối tuần. Bố mẹ tôi ở quê tiến hành xây mộ cho các cụ, tôi là con trai trai cả của ông bà nên không thể vắng mặt. Bố mẹ rất mong con dâu có thể về nhưng Thanh than mệt, bảo không thể đi đường xa được. Tôi thì thương Thanh lại nghĩ trước nay cô ấy vốn yếu ớt nên cũng không bắt ép. Đành về giải thích và nói khó với bố mẹ vậy.

Công việc đến chiều chủ nhật là xong xuôi toàn bộ rồi. Tôi bảo với Thanh sáng thứ hai sẽ lên thành phố, tôi đã xin sếp nghỉ làm ngày thứ hai. Buổi chiều chủ nhật công việc mới xong, nếu lên thành phố ngay sẽ rất mệt mỏi, đêm trước tôi đã không ngủ được. 

Thế nhưng sau khi ăn cơm tối xong thì tôi lại thấy nhớ Thanh quá nên quyết định đi xe máy về ngay trong đêm. Khoảng cách hơn 100 cây số, đi chỉ mất tầm 3 tiếng đồng hồ, về đến nhà vẫn kịp ôm Thanh ngủ cả đêm thật thoải mái và ấm áp. 

Lên đến thành phố thì cũng khoảng hơn 12 giờ đêm. Tôi khẽ khàng mở cửa vào nhà vì không muốn đánh thức vợ dậy. Nhẹ nhàng vào phòng ngủ, bên trong phòng ngủ vắng lặng và tối om thậm chí còn chẳng bật cả đèn ngủ. 

Nửa đêm bất thình lình về nhảy lên giường ôm vợ định 'đánh chén', nào ngờ thứ tôi chạm phải là một thứ khiến tôi giật bắn người đồng thời cảm thấy kinh tởm vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy tôi khá thắc mắc không hiểu tại sao Thanh lại tắt đèn tối thui. Vợ tôi là người sợ bóng tối, ở nhà một mình cô ấy càng thấy sợ hơn, kiểu gì cũng phải bật đèn chứ ít nhất là đèn ngủ. 

Nhưng khi ấy tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ kịp cởi áo khoác sau đó lập tức lật chăn lên rồi nhào vào giường ôm chặt lấy Thanh.

Cho đến giờ đã qua cả gần chục ngày nhưng vẫn tôi vẫn không thể quên nổi cảm giác ghê sợ lúc ấy. Khi tôi nhào lên giường thì bàn tay chạm phải một thứ khiến tôi giật bắn người đồng thời cảm thấy kinh tởm vô cùng. 

Thứ tôi chạm phải không hề xa lạ gì vì trên cơ thể tôi cũng có bộ phận ấy. Nói thẳng ra tay tôi đã chạm phải của quý của một gã đàn ông! Người nằm dưới chăn trong phòng ngủ của vợ chồng tôi không phải là vợ tôi mà là một gã đàn ông không mảnh vải che thân!

Tôi lập tức bật điện sáng choang lên, gã đàn ông kia lập cập ngồi dậy và vợ tôi ở đâu nghe tiếng động cũng lao vào. Nhìn mái tóc ướt của cô ấy thì có vẻ như vợ tôi vừa ở trong nhà tắm. 

Ba người nhìn nhau đều kinh hoảng và sốc nặng. Đến lúc này thì tôi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra trong nhà mình. Hóa ra nhân lúc tôi về quê chưa lên, vợ tôi đã đưa gã đàn ông khác về nhà hú hí. Có lẽ cô ấy cũng không thể ngờ được là tôi vì quá nhớ Thanh nên đã về bất ngờ.

Nửa đêm bất thình lình về nhảy lên giường ôm vợ định 'đánh chén', nào ngờ thứ tôi chạm phải là một thứ khiến tôi giật bắn người đồng thời cảm thấy kinh tởm vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vâng, người vợ mà tôi mong nhớ cồn cào và yêu thương hết mực lại cắm một cái sừng to tướng lên đầu tôi như vậy đấy! Bởi trong nhà có một người đàn ông nên cô ấy mới không sợ bóng tối nữa, trước khi vào nhà tắm còn chu đáo tắt đèn để gã đàn ông kia ngủ cho ngon. Đó là lý do khiến tôi không nhìn rõ cảnh tượng trên giường mới lập tức nhào lên. 

Sau đấy là một màn giải thích, khóc lóc của Thanh, nói rằng gã đàn ông kia là tình cũ của cô ấy. Lúc tối vợ đi sinh nhật một người bạn tình cờ gặp lại anh ta, cả hai đều có hơi men nên không làm chủ được bản thân. Cô ấy thề thốt không còn chút tình cảm nào với gã ta, chỉ yêu mình tôi thôi và mong tôi cho cơ hội sửa sai.

Chẳng cần biết còn tình cảm với gã ta hay không, phản bội thì vẫn là phản bội. Tôi lập tức viết đơn ly hôn không do dự. Cảm giác ghê tởm trên tay tôi khi chạm vào của quý của một gã đàn ông khác vẫn khiến tôi bị ám ảnh cả tuần trời sau đó!

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