Xa vợ lâu ngày mới được gặp lại, cô ấy còn bước ra với chiếc áo choàng tắm hững hờ, trong đầu tôi chỉ muốn nhào vào nhưng thò tay lấy thứ này khiến tôi tím tái ruột gan

Tâm sự 27/12/2022 06:40

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ra ngoài giải tỏa nhu cầu, với tôi như thế cũng là có lỗi với Thy lắm. Chính vì vậy, tôi dành hết khao khát và nhung nhớ để chờ ngày về đoàn tụ với vợ.

Tôi với Thy làm đám cưới được 7 tháng rồi, hai đứa vẫn ở nhà thuê, phấn đấu mua được nhà thì sẽ sinh con vì chúng tôi cũng vẫn còn trẻ. Thời gian 3 năm yêu nhau đủ dài, cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình yêu, tôi hi vọng hai đứa sẽ vun đắp được một tổ ấm hạnh phúc lâu bền.

Tôi không muốn Thy xông pha ra ngoài, chỉ cần cô ấy làm một công việc nhàn tản với mức lương bình thường, còn lại dành thời gian chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Công to việc lớn sẽ do tôi là đàn ông đảm nhiệm.

Vì muốn nhanh mua được nhà để gia đình có thêm thành viên nhỏ nên dạo gần đây tôi làm ngày làm đêm, còn thường xuyên đi công tác dài ngày. Cũng may Thy luôn biết động viên và khích lệ tinh thần chồng.

Hôm vừa rồi tôi trở về nhà sau 2 tháng đi công tác xa. Dù công việc căng thẳng nhưng dẫu sao tôi cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, có sức khỏe tốt, nên hai tháng xa Thy khiến tôi nhớ cô ấy vô cùng. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ra ngoài giải tỏa nhu cầu, với tôi như thế cũng là có lỗi với Thy lắm. Chính vì vậy, tôi dành hết khao khát và nhung nhớ để chờ ngày về đoàn tụ với vợ.

Tối hôm đó khoảng 7 giờ tối tôi mới về đến nhà. Vừa mở cửa vào, thấy Thy từ trong phòng tắm bước ra với chiếc áo choàng tắm hững hờ. Mái tóc ướt và làn da trắng hồng do cô ấy vừa tắm nước nóng xong khiến Thy trở nên gợi cảm chết người, tôi lập tức vứt hành lý rồi kéo tuột Thy vào phòng ngủ. 

Thy cười vui vẻ, lập tức ôm chặt lấy cổ chồng. Ngửi mùi hương thơm ngát và sờ vào làn da láng mịn của cô ấy mà tôi nóng rực cả người. Đặt Thy xuống giường, tôi cuồng nhiệt quấn lấy Thy. Đến lúc cao trào, tôi thò tay lên đầu giường với bao cao su. Trước khi đi công tác tôi vừa mua một hộp đầy ắp 36 chiếc, mới dùng đâu được 1, 2 chiếc thôi vẫn còn nguyên.

Song khi tôi thò tay vào hộp bao cao su thì phải giật nảy người phát hiện bên trong trống không chẳng còn chiếc nào. Tôi cầm cả hộp lên nhìn vào thì thấy còn đúng một chiếc chỏng chơ trong góc. Nhưng bên cạnh thì có một mẩu giấy lạ. Mở mảnh giấy ra xem thì tôi phải tái mét mặt mũi khi đọc dòng chữ bên trong: "Cả hộp to thế này chắc anh dùng cả năm mới hết nhỉ. Vậy nên tôi dùng bớt hộ anh rồi đấy. Ha ha không cần phải cảm ơn đâu nhé".

Xa vợ lâu ngày mới được gặp lại, cô ấy còn bước ra với chiếc áo choàng tắm hững hờ, trong đầu tôi chỉ muốn nhào vào nhưng thò tay lấy thứ này khiến tôi tím tái ruột gan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc ấy thì làm gì còn chút hứng thú nào nữa, tôi ngồi dậy ném cả hộp bao cao su vào người Thy hỏi rốt cuộc đây là chuyện gì. Thy nhìn hộp bao rồi đọc mảnh giấy kia xong thì mặt cắt không còn giọt máu. Rõ ràng trong thời gian chồng đi vắng, cô ấy đã dẫn đàn ông lạ về nhà. Không chỉ là tình một đêm mà còn là tình mấy chục đêm, dùng hết cả hộp bao cao su to tướng tôi mua về!

Chắc hẳn mỗi lần dùng tới bao đều là gã ta thò tay lấy nên vợ tôi cũng chẳng để ý còn hay hết. Mảnh giấy kia thì hắn ta lén lút nhét vào. Trước nay Thy không bao giờ mua món đồ tế nhị này, toàn là tôi tự chuẩn bị nên cô ấy vẫn hồn nhiên chẳng để ý. 

Lúc này Thy mới thú nhận sau khi tôi đi được một tháng thì cô ấy tình cờ gặp lại người yêu cũ trong 1 một bữa tiệc chung với bạn bè. Đêm ấy họ uống say rồi lên giường với nhau. Sau đó anh ta đe dọa nếu không tiếp tục cho quan hệ thì sẽ nói với tôi mọi chuyện. Không còn cách nào khác Thy đành phải chấp nhận.

Xa vợ lâu ngày mới được gặp lại, cô ấy còn bước ra với chiếc áo choàng tắm hững hờ, trong đầu tôi chỉ muốn nhào vào nhưng thò tay lấy thứ này khiến tôi tím tái ruột gan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn Thy khóc lóc run rẩy dưới chân mình xin tha thứ, trong lòng tôi không hiểu là cảm giác gì. Đau đớn, cay đắng, căm hận, vừa muốn ly hôn nhưng lại không đành lòng đánh đổ tình yêu và hôn nhân hai đứa đã dày công gây dựng. 

Rõ ràng lần nào ân ái họ cũng kéo nhau về nhà tôi thì mới dùng hết cả đống bao cao su ấy. Liệu như thế có phải là cô ấy bị ép buộc hay không? Kể cả là ép buộc thì rõ ràng lần đầu tiên cũng là cô ấy tự nguyện còn gì. Có phải Thy chán tôi hay không vì đúng là tần suất quan hệ của chúng tôi không được nhiều. Hay Thy vẫn chưa hài lòng nên mới tìm đến người yêu cũ? 

Tôi hoang mang rối bời, nếu tha thứ cho cô ấy lần này thì liệu cô ấy có tái phạm nữa hay không?

Nửa đêm làm về mệt mỏi, vội lên giường ôm vợ ngủ, sáng ra tôi sửng sốt khi nhìn người trong lòng mình

Nửa đêm làm về mệt mỏi, vội lên giường ôm vợ ngủ, sáng ra tôi sửng sốt khi nhìn người trong lòng mình

Tôi hôn vợ một cái, âu yếm cô ấy một chút, vợ vẫn ngủ chưa tỉnh hẳn nhưng cũng đáp lại chồng. Song nghĩ muộn quá rồi, mai lại phải đi làm sớm nên tôi dừng lại, không làm “tới bến”.

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