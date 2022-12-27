Giữ giá mãi mới chịu lên giường với bạn trai giàu có, đang hạnh phúc tôi bất ngờ chết đứng bởi dòng tin nhắn trong điện thoại của anh ta

Tâm sự 27/12/2022 07:07

Đột nhiên điện thoại ở đầu giường của anh rung lên. 2h sáng không biết ai còn gọi cho Tài. Tôi giật mình khi nhìn trên màn hình hiện một chữ "mẹ". Định gọi Tài dậy nghe máy thì tay tôi vô tình nhấn vào nút nghe cuộc gọi.

Khi tôi dẫn Đức đến giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp thì ai cũng xuýt xoa khen tôi tốt số. Tài chẳng những đẹp trai, công việc tốt lại chiều chuộng bạn gái. Cách đây 1 tháng Tài còn vừa tậu chiếc ô hơn 1 tỷ đồng với mục đích để chở bạn gái cho đỡ mưa nắng. 

Có được người đàn ông điều kiện vững chắc và chăm lo cho mình hết mực, tôi thật sự quá may mắn! Cũng vì muốn giữ giá trước mặt bạn trai nên sau 5 tháng yêu nhau thì tôi mới e thẹn đồng ý qua đêm ở nhà Tài. Đêm ấy hai đứa quấn quýt tới nửa đêm thì Tài mệt nên ngủ trước. Còn tôi lòng bồi hồi vui sướng, mãi chẳng ngủ được. 

Đột nhiên điện thoại ở đầu giường của Tài rung lên. 2h sáng không biết ai còn gọi cho Tài. Tôi giật mình khi nhìn trên màn hình hiện một chữ "mẹ". Định gọi Tài dậy nghe máy thì tay tôi vô tình nhấn vào nút nghe cuộc gọi. 

Chưa biết chào hỏi ra sao, ở đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nghẹn ngào: "Con ơi, con có tiền chưa, gửi đỡ về cho bố mẹ một ít. Bố con dạo này cứ kêu đau bụng suốt, chẳng làm được gì, mẹ còn phải ở nhà trông ông ấy...".

Giữ giá mãi mới chịu lên giường với bạn trai giàu có, đang hạnh phúc tôi bất ngờ chết đứng bởi dòng tin nhắn trong điện thoại của anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hoảng hốt tới mức đánh rơi cả điện thoại. Nhặt lên thì lập tức tắt máy ngay vì chẳng biết đáp lại bác ấy thế nào. Thấy Tài vẫn ngủ say, tôi liền mở phần tin nhắn trong điện thoại của anh ra xem, quả nhiên tìm được tin mẹ anh gửi. 

Những dòng chữ không dấu và sai chính tả nhiều nhưng đại khái tôi cũng đoán được mọi chuyện. Khoảng nửa năm gần đây Tài không còn gửi tiền chu cấp thêm cho bố mẹ dưới quê nữa. Ông bà già cả, không có công việc ổn định lại hay đau yếu nên rất khó khăn. Mẹ anh đã báo với con trai tình hình bệnh tật của bố, song mấy tháng nay Tài vẫn chưa gửi đồng nào về cho bà.

Tôi nhận ra một điều, thời điểm anh không gửi tiền cho bố mẹ là từ khi yêu mình. Được bạn trai yêu thương, tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Nhất là khi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ anh qua điện thoại mà lòng tôi đau xót vì bản thân cũng có bố mẹ. Những lúc Tài đưa tôi đi ăn, đi chơi ở những nơi sang chảnh thì bố mẹ dưới quê thậm chí còn chẳng có tiền đi khám bệnh. Nghĩ đến mà thấy chua chát và bi hài quá! Nhưng thôi dù sao đó cũng là chuyện của gia đình anh ta!

Mức lương của Tài cũng chỉ khoảng 20 triệu. Đó là con số không cao so với mặt bằng chung. Song thấy Tài rất hào phóng với bạn gái, thậm chí còn tậu ô tô, tôi nghĩ gia cảnh nhà Tài khá giả lắm. Dù chồng lương không cao nhưng bố mẹ chồng giàu thì về làm dâu nhà anh cũng vẫn rất sướng. Chúng tôi sẽ được bố mẹ mua nhà, tặng xe, hai vợ chồng chỉ việc làm ăn thôi. Tài lương 20 triệu, lương của tôi cũng được 12 triệu, thiếu thì mỗi tháng xin thêm bố mẹ một ít, vậy là vợ chồng con cái cũng sống khỏe.

Giữ giá mãi mới chịu lên giường với bạn trai giàu có, đang hạnh phúc tôi bất ngờ chết đứng bởi dòng tin nhắn trong điện thoại của anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuộc gọi lúc nửa đêm hôm đó đã vạch trần gia cảnh thật sự của Tài . Vậy thì chắc chắn anh ta phải vay nợ để mua ô tô chứ còn gì nữa. Tài cố tình giấu giếm tỏ vẻ bản thân có điều kiện tốt trước mặt tôi, chắc hẳn khi nào ván đã đóng thuyền thì mới công khai mọi chuyện.

Tôi vẫn vờ như chưa biết gì về cuộc điện thoại hôm đó. Tài vẫn yêu chiều, quan tâm. Nhưng bây giờ tôi không còn thấy cảm động, vui vẻ nữa mà rất ấm ức và khó chịu. Anh ta nói dối báo hại tôi tưởng vớ được đối tượng tốt, còn cẩn thận lấy lòng và dè dặt trong cách cư xử, sợ anh ta đánh giá mình nọ kia. Nghĩ đến mà tức, mất của tôi nửa năm trời chứ ít ỏi gì.

Bây giờ cứ thế nói chia tay thì không giải tỏa được ấm ức trong lòng. Tôi có nên cho Tài một bài học nhớ đời, từ giờ đừng bao giờ sống phông bạt mà hãy sống thật với chính mình?

Xa vợ lâu ngày mới được gặp lại, cô ấy còn bước ra với chiếc áo choàng tắm hững hờ, trong đầu tôi chỉ muốn nhào vào nhưng thò tay lấy thứ này khiến tôi tím tái ruột gan

Xa vợ lâu ngày mới được gặp lại, cô ấy còn bước ra với chiếc áo choàng tắm hững hờ, trong đầu tôi chỉ muốn nhào vào nhưng thò tay lấy thứ này khiến tôi tím tái ruột gan

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ra ngoài giải tỏa nhu cầu, với tôi như thế cũng là có lỗi với Thy lắm. Chính vì vậy, tôi dành hết khao khát và nhung nhớ để chờ ngày về đoàn tụ với vợ.

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