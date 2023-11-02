Nửa đêm bắt gặp chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào nhà, tôi 'điếng người' với cảnh tượng diễn ra ngay sau đó

Tâm sự 02/11/2023 02:15

Tuần vừa rồi tôi lên thành phố có việc nên ở nhờ nhà anh trai ba ngày. Anh ba ở trong một khu trọ, tôi cũng ngại lắm khi lên ở nhờ cùng vợ chồng anh trai.

Tôi có hai anh trai, một anh hai ở quê chăm sóc bố mẹ, còn anh ba lên thành phố đi làm. Anh ba tôi lấy vợ đã hai năm nhưng vẫn chưa có con. Nhưng bố mẹ tôi cũng không hối thúc hai người, mẹ tôi không làm khó dễ con dâu. Có điều tôi cứ cảm thấy vợ của anh ba có gì đó không đúng. Chị rất ít khi về thăm bố mẹ chồng, hầu hết đều là anh trai tôi về. Nếu bố mẹ tôi hỏi tới thì anh luôn tìm cái cớ để bênh vợ.

Tuần vừa rồi tôi lên thành phố có việc nên ở nhờ nhà anh trai ba ngày. Anh ba ở trong một khu trọ, tôi cũng ngại lắm khi lên ở nhờ cùng vợ chồng anh trai. Nhưng anh ba không an tâm để tôi ở khách sạn nên một mực lôi tôi về nhà ở. Chị dâu không tỏ ra khó chịu, hay hỏi han tôi có cần giúp đỡ không.

Nửa đêm bắt gặp chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào nhà, tôi 'điếng người' với cảnh tượng diễn ra ngay sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ở nhà anh ba đến ngày thứ hai, anh rủ tôi đi sang nhà họ hàng trong thành phố ăn tiệc rồi ngủ lại đó một hôm. Tôi hỏi sao anh không dẫn vợ đi cùng, anh cười bảo chị dâu không thích. Sáng hôm đó tôi đồng ý với anh, cũng thông báo với chị dâu cả hai sẽ không trở về. Nhưng đến chiều tôi thấy không khỏe nên anh ba đi một mình. Khi về nhà tôi thấy chị dâu không có ở nhà, đến đêm cũng chẳng thấy đâu. Tôi đóng cửa đi ngủ và nghĩ chắc chị dâu chắc đã báo với anh ba rồi.

Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa liên hồi, bên ngoài còn có tiếng đàn ông lè nhè như đang say. Tôi cảm thấy lạ nên không dám ra mở cửa. Tôi ở trên gác nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, tôi nghe giọng đàn ông gọi hai tiếng “em yêu”. Sau đó, tôi điếng người thấy cảnh tượng bất ngờ. Chị dâu tôi đang đỡ anh hàng xóm vào phòng. Anh ta liên tục ôm rồi hôn chị dâu.

Chồng cho chị gái nửa tỷ đồng để mua nhà, đến một ngày, vô tình biết được lý do đằng sau, tôi liền oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái nửa tỷ đồng để mua nhà, đến một ngày, vô tình biết được lý do đằng sau, tôi liền oán hận chồng thấu xương

Khi tôi hỏi chồng thì anh nói số tiền đó chẳng bao nhiêu, anh sẽ kiếm được nhanh thôi. Tôi biết chồng kiếm được nhiều tiền, anh cũng từng giúp bố mẹ tôi 100 triệu để xây nhà. Chồng nói thế nên tôi cũng đành im lặng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ