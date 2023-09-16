Nửa đêm tôi 'chết điếng' khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt osin, không những thế còn đưa 30 triệu để giấu kín một bí mật tày đình

Tâm sự 16/09/2023 06:35

Lúc tôi đi qua phòng chị giúp việc ở tầng trệt thì bất ngờ nghe tiếng vợ nghẹn ngào. Tôi nhìn qua khe cửa đang hở thì choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị Hương.

Tôi và vợ lấy nhau chưa được một năm, mới tháng trước vợ tôi mang thai. Vì thương cô ấy sức khỏe không tốt, vất vả làm việc nhà nên tôi quyết định thuê người giúp việc

Theo lời người quen giới thiệu, tôi biết được chị Hương, người giúp việc lâu năm. Tôi nghe bạn nói chị này làm việc rất được, khéo léo, lại có thể chăm sóc trẻ con. Tôi nghĩ nhờ ai giới thiệu cũng không bằng người quen. Vậy là tôi chọn chị Hương liền, chị nhận việc ngay hôm đó.

Lúc chị Hương vào nhà tôi làm thì vợ tôi vẫn đang ở bên nhà mẹ đẻ chưa về. Tôi chỉ nhắn cho cô ấy biết là đã tìm được người giúp việc. Hôm sau vợ tôi trở về, thấy chị Hương thì ậm ừ chào hỏi, không nói gì thêm. Tôi nghĩ chắc vợ cũng ưng ý rồi, vì chị ấy làm việc rất gọn gàng, chăm chỉ.

Nửa đêm tôi 'chết điếng' khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt osin, không những thế còn đưa 30 triệu để giấu kín một bí mật tày đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày thứ ba, khuya hôm đó tôi giật mình tỉnh dậy thì không thấy vợ đâu. Tôi định đi xuống bếp uống ước, đồng thời tìm xem khuya rồi mà vợ đã đi đâu. Lúc tôi đi qua phòng chị giúp việc ở tầng trệt thì bất ngờ nghe tiếng vợ nghẹn ngào. Tôi nhìn qua khe cửa đang hở thì choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị Hương. Vợ tôi trông như đang cầu xin chị ta, lặp đi lặp lại một câu:

“Em xin chị giữ bí mật này giúp em. Giờ em với chồng đang rất hạnh phúc, chúng em còn chuẩn bị đón con đầu lòng. Chuyện cũ qua rồi em hối hận lắm, em xin chị”.

Nửa đêm tôi 'chết điếng' khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt osin, không những thế còn đưa 30 triệu để giấu kín một bí mật tày đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị Hương gật đầu nói rằng sẽ không để tôi biết chuyện. Tôi âm thầm quay lại phòng như chưa thấy chuyện gì. Sau ngày hôm đó, tôi hỏi chị Hương rốt cuộc vợ tôi có gì giấu giếm chồng. Chị Hương cuối cùng cũng nói vợ tôi cho chị 30 triệu để giữ im lặng. Tôi nói sẽ cho chị 60 triệu, chỉ cần chị nói cho tôi biết bí mật của vợ. Chị đồng ý ngay.

Chuyện vợ tôi muốn giấu chồng chính là cô ấy từng làm người thứ ba, cặp kè với đàn ông có vợ. Chị Hương từng làm người giúp việc cho gia đình người đàn ông đó, còn thấy họ dẫn nhau về nhà ôm ấp. Vợ tôi ngày đó vì muốn được sếp nâng đỡ nên bất chấp danh dự, tự trọng mà dâng mình. Dù cô ấy bây giờ đã đổi công việc, cũng chấm dứt với nhân tình nhưng chuyện cũ vẫn không thể xóa.

Tôi ngỡ ngàng không nói nên lời. Sau đó, tôi cho chị Hương nghỉ việc, còn mình thì hoang mang với câu chuyện cũ của vợ. Giờ tôi phải làm sao để tiếp tục yêu thương vợ như chưa từng biết chuyện đó đây?

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Chuẩn bị tắm cho con gái, nào ngờ vừa chạm vào người thì con bé đã khóc ré lên, trên lưng thì có vô số vết hằn đỏ, tra hỏi mới biết thủ phạm không ai khác chính là...

Người đánh con gái tôi không ai khác chính là vợ của tôi. Cô ấy cấm con gái tôi không được nói với bố, nếu không cô ấy sẽ càng ra tay nặng hơn. Tôi nghe thế mà nghẹn lời vì tức giận.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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