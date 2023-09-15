Nữ đồng nghiệp ăn mặc quyến rũ bất ngờ sà vào lòng chồng tôi, ả ta còn trơ trẽn đưa ra yêu cầu: "Cho em mượn chồng chị một lát"

Cô ta thiếu nước ngồi hẳn lên lòng anh nữa mà thôi. Bộ ngực hở cả nửa của cô ta tì sát vào tay chồng cô, nhìn mà nóng mặt. Rõ ràng cô ta biết chồng Hoa đã có vợ nhé. Cô ta là nữ đồng nghiệp cùng công ty chồng cô. Hoa chưa gặp bao giờ, song mọi người đều biết nhau qua facebook.

Cô vợ trẻ tên Hoa kể lại, hôm đó vợ chồng cô và vài gia đình chơi thân đi ăn tối. Bữa ăn đang vui vẻ, thì một cô ả sực nức mùi nước hoa lẫn phong cách ăn mặc khá mát mẻ ở đâu lao đến. Cô nàng không kiêng nể gì ai, choàng tay ôm ngay lấy cổ chồng Hoa, dính sát vào anh.

Dẫu Hoa bực lắm rồi đấy, mà cô vẫn cố kìm nén. Có mặt nhiều người ở đây, nếu cô hành động không thông minh, bản thân cô sẽ bị chê cười đầu tiên. Còn cô ả kia ư, cùng lắm bị trách “đùa gì đùa quá thế”.

Ảnh minh họa: Internet



Hoa nghĩ bụng, trước mặt cô còn dám ôm vai bá cổ kiểu này, mượn anh sang bên kia uống rượu với họ thì có khi anh chẳng còn quần áo mà về nổi. Nhưng lúc này Hoa nói gì cũng không hay. Từ chối thì cô không phóng khoáng, họ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thôi mà. Song gật đầu cho anh đi cùng cô ta, có chuyện gì xảy ra Hoa cấm được kêu ca, bởi chính cô đã cho anh đi.

Hoa cho biết, cô lúc ấy đã mỉm cười với cô ả, phớt lờ những ánh mắt đang nhìn xem kịch vui, dịu dàng đáp: “Em nói gì lạ vậy. Tuy anh ấy là chồng chị nhưng anh ấy không hề là vật sở hữu của chị. Anh ấy là 1 người trưởng thành có suy nghĩ, có chính kiến, có chân đi, có trái tim, có đầu óc suy nghĩ. Em nên hỏi trực tiếp anh ấy mới phải”.

Ảnh minh họa: Internet

Cả cô ả và chồng Hoa đều ngớ ra, cô bật cười nói với chồng: “Chồng ơi, em ấy muốn mượn anh 1 lúc kìa, anh có đồng ý hay không thì nói cho người ta biết một tiếng chứ?”.

Chồng Hoa hoàn hồn, nhìn ánh mắt và nụ cười dịu dàng của vợ, anh tức khắc thấy sợ hãi. Vội vàng đẩy mạnh cô ả ra xa mình, đồng thời từ chối thẳng thừng lời mời của cô ta. “Anh còn bạn anh, sao thất lễ với mọi người được”, anh nghiêm mặt nói. Hoa mỉm cười hài lòng.

Hoa tâm sự, tất cả những chuyện liên quan đến người phụ nữ khác, từ nhỏ tới lớn, nên là việc của đàn ông, phụ nữ đừng “ôm rơm nặng bụng”. Cách họ xử lý mối quan hệ với đối tượng kia, sẽ cho thấy bản lĩnh cũng như tình yêu họ dành cho bạn. Trường hợp anh ta không thể cho bạn sự yên lòng, người đàn ông ấy không xứng đáng với tình cảm của bạn đâu.