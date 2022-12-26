Nửa đêm nghe tiếng chồng quát tháo ầm ĩ, tôi liền hả hê, mỉm cười mãn nguyện vì lý do này

Tâm sự 26/12/2022 11:35

Tôi đứng bên ngoài, nghe câu chồng nói mà nở nụ cười. Tôi mãn nguyện rồi, hạnh phúc rồi.

Hương là cô bạn thân mới từ nước ngoài về của tôi. Chúng tôi thân thiết suốt từ thời con gái đến bây giờ. Nhưng hiện tại, Hương có sự nghiệp phát triển, lối sống hiện đại, tân tiến; tư tưởng thoải mái, đậm chất phương Tây. Cô ấy không lấy chồng vì chẳng thích bị gò bó trong các mối quan hệ nội ngoại.

Còn tôi đã lập gia đình, kinh tế ổn định, con ngoan hiền. Chỉ mỗi tội, chồng tôi cộc cằn quá, ít khi bày tỏ tình cảm với vợ. Mỗi khi tôi muốn nghe những lời êm tai đều phải hỏi chồng. Câu tôi hay hỏi anh nhất là "Anh có yêu em không?". Mấy lần đầu chồng còn trả lời cộc lốc một tiếng "Có"; sau thì anh bực bội gắt lên, mắng tôi rảnh rỗi quá nên lắm chuyện.

Thấy đồng nghiệp, bạn bè được chồng chiều chuộng, tặng quà cáp mà tôi ghen tỵ, tủi cho bản thân mình. Bù lại, chồng tôi cũng biết phụ vợ việc nhà, đưa đón con đi học, chăm sóc con khi con bệnh. Thôi thì bù qua bù lại, tôi nhìn vào điểm tốt của chồng mà sống chứ biết làm sao bây giờ?

Lại nói về Hương , mấy hôm trước, cô ấy bỗng đưa ra lời đề nghị táo bạo: "Để mình thử chồng của Vi cho. Có yêu vợ hay không là biết liền đấy mà". Chẳng là tôi kể cho Hương nghe chuyện tình cảm vợ chồng có phần nhạt nhẽo và tôi băn khoăn không biết chồng có còn yêu mình không? Và Hương đưa ra lời đề nghị này. Được thôi, thử thì thử. Tôi cũng muốn biết đáp án thế nào.

Tối qua, Hương đến nhà tôi ăn cơm rồi ngủ lại với mẹ con tôi. Chồng tôi chuyển qua phòng bên cạnh ngủ. Đến nửa đêm, Hương gọi tôi dậy, bảo tôi cứ đứng bên ngoài cửa "xem kịch hay". Tim tôi đập thình thịch, căng thẳng còn hơn ngày cưới.

Nửa đêm nghe tiếng chồng quát tháo ầm ĩ, tôi liền hả hê, mỉm cười mãn nguyện vì lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hương mặc chiếc váy ngủ mỏng, lẻn vào phòng chồng tôi. 10 phút sau, tôi đã nghe tiếng chồng mình quát: "Cô làm gì đấy hả? Đi ra ngoài ngay". Tiếng Hương nũng nịu: "Anh không còn yêu vợ nữa thì để em bù đắp thiệt thòi cho anh. Em hữa sẽ không đòi hỏi trách nhiệm gì cả. Chúng ta cứ đi trong bóng tối thôi cũng được".

"Vớ vẩn, ai bảo tôi không yêu vợ. Còn cô, cô không xứng với tình bạn chân thành của vợ tôi. Biến ra ngoài mau".

Tôi đứng bên ngoài, nghe câu chồng nói mà nở nụ cười. Tôi mãn nguyện rồi, hạnh phúc rồi. Hóa ra chồng vẫn yêu tôi, chỉ là tính anh khô khan không thích nói ra. Vừa lúc tôi kịp vào phòng thì Hương cũng bị chồng tôi lôi ra ngoài.

Một bên má cô ấy hơi đỏ. Hương cười khà khà, bảo đã có câu trả lời thích đáng cho tôi rồi nhưng chắc cô ấy không thể đến nhà tôi nữa. Nếu có gặp mặt, chắc chúng tôi phải gặp ngoài quán cà phê. Tự dưng tôi thấy áy náy với Hương quá. Thử chồng, biết đáp án rồi thì tình bạn lại bị ảnh hưởng. Lỡ chồng tôi biết được sự thật tối nay liệu anh có tha thứ cho tôi không? Sao tôi thấy hoang mang và ngốc nghếch quá.

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy

Sau kết hôn, dù rất mong ngóng có con bế bồng nhưng không hiểu sao chúng tôi mãi vẫn không có tin vui. Hơn 1 năm sau vợ chồng dắt nhau đi khám hiếm muộn. Hôm ấy không biết bác sĩ nói gì với em mà cô ấy còn rủ tôi lưu trữ tinh trùng nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 28 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 28 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình