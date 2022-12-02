Nhờ chiếc váy Elsa mà chồng tặng cho con trai, tôi phát hiện ra sự thật đầy tàn khốc, không thể chấp nhận được

Nghe con trai nói Thi mới quay lại nhìn, cô cũng ngạc nhiên không hiểu sao chồng lại mua chiếc váy ấy. "À, thế chắc chủ quán bọc nhầm quà cho anh", Tín luống cuống gãi đầu giải thích. Thế nhưng Thi hỏi anh mua ở địa chỉ nào để cô đi đổi thì anh lại xua tay bảo không cần. Mai anh đi ngang qua sẽ đổi.

Chiều ấy, đi công tác về Tín xách trên tay hộp quà thật đẹp khiến con trai hò reo sung sướng. Nhưng tới lúc mở hộp, lập tức mặt thằng bé xị lại phụng phịu: "Sao bố lại mua váy Elsa cho con. Con đã dặn là mua bộ đồ siêu nhân người nhện cơ mà".

Cả đêm ấy đầu óc Thi cứ quay cuồng với dòng tin ấy. Số điện thoại đó Tín không lưu tên. Thật ra Tín còn mua quà cho ai nữa mà lại nhầm lẫn. Hơn nữa, lúc cô hỏi anh lại bảo do chủ quán gói nhầm?

Chồng nói vậy rồi Thi cũng không để ý nữa. Một lúc sau, Tín đi tắm thì màn hình điện thoại của anh sáng lên báo tin nhắn mới. Tò mò Thi mở ra xem liền điếng người với nội dung đọc được: "Anh ơi, anh đưa nhầm quà của con Bống rồi. Con bé đang khóc bảo không lấy quần áo siêu nhân của con trai đâu, chỉ thích váy Elsa. Mai mang đổi lại cho Bống anh nhé".

Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ vắt óc, càng lúc Thi càng cảm thấy đằng sau món quà kia có gì đó mờ ám. Vậy là Thi quyết định không hỏi chồng mà để âm thầm tìm hiểu. Ngày hôm sau, trước khi Tín ra khỏi nhà, Thi mang gói quà treo sẵn ra xe dặn anh nhớ đổi. Cả ngày hôm ấy, cô lặng lẽ bám theo chồng.

Quả đúng như Thi dự đoán, hết giờ làm Tín mới đi giải quyết "vụ nhầm lẫn" kia. Thay bằng việc lái xe về nhà thì anh lại vòng vào một khu tập thể cũ cách công ty anh khoảng 5km. Gửi xe, đi lên tầng 4, Tín dừng lại ở phòng đầu tiên ngay phía cầu thang. Đứng nép người vào góc khuất bờ tường, Thi dõi mắt theo chồng.

Tín vừa đưa tay bấm chuông đã có người phụ nữ trạc tuổi Thi chạy ra mở cửa. Anh còn chưa kịp bước vào, 1 cô bé nhìn nhỉnh hơn con trai Thi khoảng 1 tuổi liền chạy lại ôm ghì lấy anh rối rít bi bô: "A, bố Tín tới rồi. Sao hôm qua bố lại mua bộ đồ siêu nhân cho con. Con dặn bố phải mua váy công chúa Elsa cơ mà".

Vẫn động tác nựng con y như anh làm với con trai ở nhà, Tín cúi xuống bế đứa nhỏ lên hôn vào má nó cười: "Ừ, bố nhầm… nay bố mang đổi cho con đây".

Vì đứng cách chồng không quá xa nên cuộc hội thoại của Tín với cô bé đó Thi nghe rõ cả. Cô đứng chết trân như trời trồng, tai ù đặc. Gắng hết sức, Thi đi thẳng đến chỗ Tín đang tíu tít cười đùa với cô bé kia.

"Rốt cuộc, anh còn có bao nhiêu đứa con nữa?", tiếng vợ làm Tín giật mình quay lại. Thấy Thi, mặt anh tái xám, trán vã mồ hôi lắp bắp mãi mới cất nổi thành lời:

"Sao,… sao em lại ở đây?", Thi nhếch miệng mỉa mai đáp lại: "Chỗ này tôi không được phép đặt chân tới à?".

Người phụ nữ kia thấy Thi cũng tái mặt, cô ta vội kéo đứa nhỏ về phía mình như thể sợ Thi làm hại. Tín thấy thế vội vàng nắm tay vợ: "Chuyện không như em nghĩ đâu. Xin em cho anh cơ hội giải thích".

Thi gằn giọng, giật tay: "Anh còn giải thích gì nữa. Giải thích rằng tại tôi ngu muội nên mới để anh xỏ mũi, lừa dối tới mức chồng cặp bồ có con riêng bên ngoài mà không biết à?".

Ảnh minh họa: Internet

Giọng Thi lạc đi trong tiếng nấc nghẹn. Người phụ nữ kia vẫn im lặng. Tín vừa vội vã, vừa thành khẩn: "Anh không phản bội em, mà chỉ giấu em chuyện quá khứ. Thật ra trước khi đến với em, anh đã từng yêu một người con gái. Vì một số lý do, bọn anh quyết định chia tay. Nhưng sau khi kết hôn với em được hơn năm, đột nhiên cô ấy liên lạc với anh, thông báo rằng đã có con với anh. Thời điểm chia tay anh, cô ấy không hề biết mình có thai. Nhưng vì đã đường ai nấy đi nên cô ấy không cho anh biết, và quyết làm mẹ đơn thân".

Vừa nói Tín vừa đưa tay đón cô con gái vào lòng, thở dài nói tiếp: "Đứa bé này chính là con của anh và cô ấy. Không may, khi con bé tròn 3 tháng tuổi, cô ấy mắc trọng bệnh, mất ngay sau đó vài tháng. Trước khi mất, cô ấy gọi anh tới đón con, dặn anh chăm sóc nó. Thật sự anh không thể nhắm mắt làm ngơ với con mình em ạ. Vì sợ em không chấp nhận chuyện này nên anh mới giấu em suốt từng ấy năm, và thuê người chăm sóc con bé. Xin em hãy hiểu và chấp nhận nó như 1 phần cuộc sống của anh, có được không vậy?".