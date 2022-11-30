Đi công tác về, đột nhiên hàng xóm hớn hở chúc mừng, chưa hiểu chuyện gì thì chết sững khi nghe chồng lén đi mua que thử thai

Tâm sự 30/11/2022 16:35

Bước vào nhà, nhìn anh lụi cụi bếp núc, con trai bày bừa khắp nơi, tôi bực sẵn lại càng nổi máu điên.

Tôi mới lên chức trưởng phòng phụ trách kinh doanh, thành ra phải đi công tác triền miên. Việc nhà, con cái tôi nhờ vào chồng hết, cũng may anh ấy chịu khó giúp tôi không một lời than vãn. Tôi cứ nghĩ mình hạnh phúc lắm, cho đến một hôm được bà hàng xóm tiết lộ chuyện động trời.

Sau chuyến công tác, tôi vừa lếch thếch kéo vali mệt mỏi đi từ đầu ngõ về thì gặp bà hàng xóm hay chuyện. Bà ấy kéo tay tôi lại, hớn hở chúc mừng: "Cô có bầu rồi hả, thấy chú nhà đi mua que thử thai, còn ngại ngùng khi bị tôi bắt gặp".

Tôi tái mặt, cố gắng cười gượng với bà ta, cảm ơn rồi vội vã về nhà. Tôi làm gì có tâm trí nào mà sinh thêm con, việc công ty bận không ngẩng được mặt lên, một đứa con tôi còn nuôi không xong mà dám sinh thêm. Lẽ nào chồng ngoại tình, rồi mua que thử thai cho nhân tình?

Đi công tác về, đột nhiên hàng xóm hớn hở chúc mừng, chưa hiểu chuyện gì thì chết sững khi nghe chồng lén đi mua que thử thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào nhà, nhìn anh lụi cụi bếp núc, con trai bày bừa khắp nơi, tôi bực sẵn lại càng nổi máu điên. Tôi lôi ngay anh lên phòng ngủ chất vấn. Chẳng cần ướm lời, tôi nói thẳng luôn chuyện que thử thai, khóc lóc, mắng anh ầm ĩ.

Chồng tôi vò đầu bứt tai ra vẻ vô tội, rồi cứ tủm tỉm cười bảo tôi: "Chà, vợ anh cũng biết ghen hả? Em mà biết anh mua cái đấy cho ai em sẽ bất ngờ muốn ngất luôn đấy. Đợi đó, tí bố mẹ sang ăn cơm là biết". Tôi bực bội, quát tháo một hồi thì mệt rũ còn bị chọc tức, lại càng không hiểu thái độ kỳ lạ của chồng.

Một lát thì bố mẹ chồng sang chơi thật. Ông thấy tôi mắt đỏ hoe, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi mà quay sang bảo đang chết dở chuyện bà giúp việc đây. Đúng là mệt, già rồi còn đau đầu chuyện giúp việc.

Nghe bố chồng bảo phải tìm người giúp việc gấp, tôi hoang mang chẳng hiểu việc ấy có liên quan gì đến chuyện vợ chồng tôi đang cãi nhau nữa. Mãi sau tôi mới ngớ người ra vì sự thật khó tin. Hóa ra mẹ chồng tôi có bầu. Trời ạ! vợ chồng tôi năm nay 25 tuổi, mẹ chồng thực ra mới 48 tuổi. Tuổi này cũng có thể có bầu được nhưng mà hiếm lắm.

Tôi đang khóc mà bật cười, nhìn mẹ chồng có vẻ ngại, tôi phải nắm tay bà động viên mãi. Thấy chồng tôi nhăn nhó kể chuyện bị vợ ghen lồng lộn, bố mẹ chồng càng xấu hổ đỏ cả mặt.

Lúc mẹ chồng tôi sinh, tôi phải thức mấy đêm phụ giúp ở viện. Nhưng công việc tôi bận, tất nhiên không chăm bà mãi được. Tệ một cái, người giúp việc giờ khó tìm, mà làm được vài tháng lại bỏ. Bố tôi suốt ngày kể lể bi hài chuyện người giúp việc, từ việc cãi nhau tay đôi với mẹ chồng tôi, đến việc giặt quần áo sơ sinh còn dính nguyên vết bẩn do con bé đi ị.

Đi công tác về, đột nhiên hàng xóm hớn hở chúc mừng, chưa hiểu chuyện gì thì chết sững khi nghe chồng lén đi mua que thử thai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng này, bố mẹ chồng tôi sa thải người giúp việc thứ 4, lo lắng căng thẳng khiến ông mất ngủ, tăng huyết áp. Chồng tôi sợ quá, bắt tôi xin nghỉ làm hẳn một thời gian để chăm mẹ và "em gái nhỏ". Tôi vừa ngại vừa không muốn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến.

Tôi phải làm sao để từ chối mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà đây mọi người ơi? Có mối nào tìm người giúp việc tốt mà yên tâm được không? 

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